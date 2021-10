Seit 30 Jahren führen Barmettlers das Hotel-Restaurant Hohe Lust

Familienbetrieb Traditionsreiches Hotel-Restaurant in Lutzenberg: Barmettlers führen seit 30 Jahren die «Hohe Lust» Bereits 1860 war die Strasse Heiden – Rheineck recht gut ausgebaut und wurde fahrplanmässig von Postkutschen befahren. Als beliebter Etappenhalt und Ort der Einkehr erwies sich schon bald das Hotel-Restaurant Hohe Lust in Lutzenberg, das seit 30 Jahren erfolgreich von Barbara und Beat Barmettler-Gähler geführt wird. Peter Eggenberger 31.10.2021, 17.00 Uhr

Wie bereits zur Fuhrleutezeit ist das Hotel-Restaurant Hohe Lust auch heute ein beliebter Treffpunkt, der seit 30 Jahren von Barbara und Beat Barmettler-Gähler geführt wird. Bild: Peter Eggenberger

Das traditionsreiche Haus mit einem der grössten Säle im Appenzeller Vorderland befindet sich bereits seit über sechzig Jahren im Eigentum der Familie. 1958 erwarb mit Elsbeth Spitzer die Grossmutter der heutigen Wirtin die gastgewerbliche Liegenschaft. 1991 war Enkelin Barbara als ausgebildete Servicefachfrau bereit, die Familientradition weiterzuführen. Ihr zur Seite stand Gatte Beat, der sich als Koch ebenfalls auf die neue Herausforderung freute.

Bewährte gut bürgerliche Küche

Seither gehört die «Hohe Lust» zu den bewährten, der gut bürgerlichen Küche verpflichteten, Gastroadressen in der Region. In den letzten Jahren wurde das Haus stetig saniert und erneuert und 2014 erfolgte die Renovation des grossen und später auch des kleinen Saals. Die verschiedenen Räume ermöglichen es, auch in Lutzenberg regionale und kantonale Grossanlässe, Bankette und Familienfeste durchzuführen.

Beliebter Treffpunkt

Die Hohe Lust ist heute noch das einzige Restaurant im Lutzenberger Ortsteil Haufen-Brenden. Hier treffen sich regelmässig die Mitglieder des Schachclubs Thal-Lutzenberg und die Teilnehmer des Polit-Stammtisches. Tradition hat zudem der seit 30 Jahren regelmässig stattfindende Seniorenzmittag, ausserdem finden im Haus noch traditionelle Fasnachtsanlässe statt – fast einzigartig im Vorderland.