Frauen und Karriere: Wie diese Appenzellerinnen Chefinnen wurden

Familie und Beruf «Frauen stehen noch immer vor der Entscheidung zwischen Familie und Karriere»: Wie diese Appenzellerinnen Chefinnen wurden Frauen machen seltener Karriere und gelangen weniger in die Führungspositionen und Geschäftsleitungen als Männer. Simona Köppel, Barbara Ehrbar-Sutter und Bettina Weishaupt zeigen: Unter den richtigen Umständen können Familie und Beruf vereinbart werden. Selina Schmid 05.07.2022

Frau, Mutter und Geschäftsführerin: Simona Köppel, Barbara Ehrbar-Sutter und Bettina Weishaupt zeigen, dass es möglich ist. Collage: Tanja Starkowski

Frauen machen seltener Karriere und gelangen weniger oft in Führungspositionen und Geschäftsleitungen als Männer. Erneut zeigte das eine Studie der Ostschweizer Fachhochschule (OST). Das Autorenteam hat 240 Frauen in Deutschschweizer KMU befragt. Doch es gibt Chefinnen, Geschäftsführerinnen und Verwaltungsratspräsidentinnen. Drei Appenzellerinnen erzählen ihre Wege in die Unternehmensführung.

Früher war er ihr Lehrbetrieb, heute ist Simona Köppel Inhaberin und Geschäftsführerin des Engel Optikers. Bild: Selina Schmid

Simona Köppel ist 35 und seit 2015 Inhaberin und Geschäftsführerin des Engel Optikers in Appenzell und Herisau. Köppel sagt: «Meine Devise ist, die Dinge nicht zu Tode zu denken.» Ein Beispiel dafür sei die zweite Filiale in Herisau, die sie 2019 eröffnete. «Wir hatten eine Kundschaft, denen die Auswahl in Herisau nicht passte. Bevor ich wusste, was passiert, war ein Mietvertrag unterschrieben.» Gerade pünktlich zur Eröffnung kam Köppel aus dem Mutterschaftsurlaub zurück.

Köppel hatte ihre Lehre zur Optikerin beim Engel Optik gemacht. Der frühere Besitzer, Frowin Mazenauer, hatte ihn 1980 gegründet und in Köppel die Nachfolge gefunden. Mazenauer arbeitet bis heute Teilzeit mit, werde manchmal für den Chef gehalten. Köppel sagt: «Er korrigiert die Leute häufiger als ich.»

Köppel besucht zudem Schulungen und Infoveranstaltungen und engagiert sich im Verband für Optometrie und Optik. Hier spürte Köppel erstmals Vorurteile gegenüber Frauen. «Ältere Männer gaben mir Ratschläge. Seit ich die zweite Filiale geöffnet habe, sagen sie nichts mehr», sagt sie.

Auch ihr Ehemann arbeitet Vollzeit. Gemeinsam haben sie eine dreijährige Tochter. Köppel sagt: «Ohne die Hilfe meiner Eltern und den Kinderhort liesse sich das nicht vereinbaren.» Ihr Pensum provoziere von anderen Müttern missbilligende Reaktionen. «Meist sind sie subtil, doch ich wurde auch schon direkt angefahren, dass ich nach Hause zu meiner Tochter müsse. Ich sei ja so oft weg.» Ihr Mann müsse sich so etwas nie anhören.

Wofür es aber nur noch selten reiche, ist Köppels Privatleben. «Mein Mann kann eher mit Freunden Abends ausgehen und er würde mich auch unterstützen, wenn ich ginge. Aber irgendein Rest schlechten Gewissens hält mich davon ab.» Auch darum versteht sich Köppel als Feministin: «Frauen stehen noch immer vor der Entscheidung zwischen Familie und Karriere.» Die Männer sollten ihrerseits ihre Wohlfühlzone als Ernährer verlassen. «Nicht nur die Frau sollte reduzieren müssen.»

Seit Barbara Ehrbar-Sutter Mutter junger Kinder war, habe sich viel verändert. Bild: PD

Barbara Ehrbar-Sutter war immer klar, dass sie als Mutter arbeiten würde. Das, obwohl die meisten in ihrem Umfeld primär Hausfrau und Mutter waren. «Schon meine Grossmütter und meine Mutter waren Unternehmerinnen und berufstätig. Meine Mutter hat einen wunderbaren Job als Mutter und Geschäftsfrau gemacht und so wollte ich es auch machen.» Ehrbar-Sutter wuchs in der Unternehmerfamilie der Emil Sutter AG auf. «Meine Eltern waren meine Vorbilder: Sie trugen Verantwortung, entwickelten Strategien und gingen Risiken ein.»

Mit 25 stieg Ehrbar-Sutter in den Familienbetrieb ein. Ihr erstes Kind war gerade drei Monate alt, als ihr Vater starb. Gemeinsam mit den zwei Brüdern übernahm Ehrbar-Sutter die Leitung des Betriebs mit 300 Angestellten. Als sie die Ernst Sutter AG 2004 verkauften, wuchs das Geschäft auf über 1000 Angestellte. Für Ehrbar-Sutter zu gross. «Ich sehnte mich wieder nach dem Gefühl eines kleinen Familienunternehmens.»

Ein Zufall führte sie zur Breitenmoser Metzgerei, deren Besitzer Sepp Breitenmoser, eine Nachfolge suchte. «Unser Zusammentreffen war ein Glücksfall. Nebst dem Geschäftlichen ist zwischen unseren Familien eine wunderbare Freundschaft entstanden», sagt Ehrbar-Sutter. Sie ist eine kooperative Chefin, bindet gerne die Angestellten in Entscheidungen ein.

Seit sie Mutter von drei jungen Kindern war, habe sich viel verändert, sagt Ehrbar-Sutter. «Heute sind die Möglichkeiten besser und die Gesellschaft gegenüber arbeitenden Müttern kulanter.» In ihrem Geschäft sind etwa die Hälfte der Angestellten Frauen – auch in den leitenden Positionen. «Für sie ist es eine Herausforderung, nach der Geburt eines Kindes weiterzuarbeiten. Ich will ihnen deshalb vom Betrieb her die nötige Flexibilität bieten, so gut es geht.» Die Planung werde aufwendiger und fordere auch eine gewisse Hilfe anderer Angestellter. «Unsere tiefe Fluktuation zeigt aber, dass wir das Richtige tun.»

Obwohl Ehrbar-Sutter zufällig eine Frauenquote einhält, ist sie gegen eine solche im Gesetz. «Ich wäre nicht stolz darauf, eine Quotenfrau zu sein. Ich möchte für etwas bestimmt werden, weil ich die nötigen Fähigkeiten mitbringe.» Dass Frauen seltener in Führungspositionen gelangen, liegt ihrer Erfahrung nach eher am mangelnden Selbstvertrauen. «Frauen melden sich tendenziell nicht für Führungspositionen, weil sie es sich nicht zutrauen oder weil sie nicht im Vordergrund stehen wollen.»

Nicht alle konnten sich mit einer Geschäftsführerin in Teilzeit anfreunden, erzählt Bettina Weishaupt Bild: Selina Schmid

Bettina Weishaupt sagt: «Als ich die Firma übernahm, brachte ich viel Konfliktpotenzial mit: Ich war eine Teilzeit arbeitende Mutter, Quereinsteigerin und eine Frau.» Vor bald fünf Jahren übernahm die heute 37-jährige Weishaupt das Familienunternehmen. Sie sagt: «Ich musste mich erst beweisen.»

Die Weishaupt AG Innenausbau wurde zuvor von ihrem Vater in dritter Generation geführt. Bettina Weishaupt sagt: «Er war ein Patron von Chef. Was er sagte, galt.» Er arbeitete lange und viel. «Ich habe die Arbeitszeiten meines Vaters erlebt. Darum wollte ich eigentlich die Firma gar nie übernehmen, obwohl mich leitende Positionen immer interessierten.»

Den Ausschlag gab der Miteinbezug von einem externen Berater, welcher sich mit einer Nachfolgelösung aufeinandersetzte. Zur operativen Leitung des Betriebs wurde ein Mitarbeiter befördert. Weishaupt verliess ihre erfolgreiche Karriere in einem internationalen Unternehmen und kehrte zurück als Geschäftsführerin nach Appenzell.

Mit ihrem Eintritt änderte sich die Kultur des Unternehmens. Von Anfang an war klar gewesen, dass Weishaupt nur 60 Prozent arbeiten würde. «Der Vater von meiner Tochter ist viel unterwegs. Darum hätte Vollzeit für uns nicht funktioniert.» Und sie versteht sich eher als Coach und weniger als Chefin. Auch von Hierarchien hält sie wenig.

Die meisten Mitarbeitenden passten sich an und freuten sich über die Nachfolgelösung, so Weishaupt. Viele Angestellte arbeiten inzwischen ebenfalls in Teilzeit. Andere konnten die neuen Strukturen nicht akzeptieren. Von einem langjährigen Mitarbeiter hatte man sich gegenseitig getrennt. Auch der erste Betriebsleiter verliess aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen das Unternehmen nach einem Jahr. Mit dem Neuen funktioniert es seit dreieinhalb Jahren. Weishaupt sagt: «Unser Fall zeigt, dass bei Nachfolgelösungen auch kreative Lösungen funktionieren.»

