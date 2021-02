Falsche Vorwürfe Knatsch in Walzenhausen: Anwalt des «Sonneblick»-Anwohners gibt Fehler zu – Ausserrhoder Regierung bezeichnet Aktion als «Stimmungsmache» Am Montag hat ein Anwohner des neuen Asylzentrums Sonneblick in Walzenhausen den sofortigen Einzugsstopp gefordert, weil er die versprochenen Unterlagen von der Ausserrhoder Regierung angeblich nicht bekommen habe. Die Vorwürfe haben sich nun als falsch herausgestellt. Der Fehler lag bei seinem Anwalt. Dieser hat die Unterlagen am Donnerstag erhalten, hatte jedoch noch keine Zeit, um sie zu überprüfen. Claudio Weder 23.02.2021, 18.30 Uhr

Im ehemaligen Ferienheim Sonneblick in Walzenhausen stehen künftig bis zu 80 Plätze für Asylsuchende zur Verfügung. Bild: Erich Brassel

Bei Hanspeter Baumgartner, Anwohner des «Sonneblick» in Walzenhausen, ist der Ärger grösstenteils verflogen. Am Montag hat er in einem Schreiben den sofortigen Einzugsstopp beim neuen Asylzentrum gefordert, weil er angeblich die von der Ausserrhoder Regierung versprochenen Dokumente nicht rechtzeitig erhalten habe. Der Vorwurf hat sich nun als unbegründet herausgestellt: Der Fehler lag nicht beim Kanton. Die Unterlagen sind bei Baumgartners Anwalt Werner Ritter hängengeblieben.

Werner Ritter, Anwalt des Anwohnerkomitees. Bild: PD

In der am 3. Dezember unterzeichneten Vereinbarung sicherte der Kanton Appenzell Ausserrhoden den Rekurrenten Hanspeter und Silvia Baumgartner zu, dass er ihnen die fehlenden Unterlagen noch vor der Eröffnung des «Sonneblick» am vergangenen Montag zustellen werde. Wie Ritter auf Anfrage bestätigt, hat er die Unterlagen am vergangenen Donnerstag per E-Mail erhalten. Weil er aber noch andere Fälle auf dem Tisch habe, habe er noch keine Zeit gehabt, die Unterlagen im Detail zu prüfen.

Ob in der Causa Sonneblick weitere rechtliche Schritte nötig sind – wie Baumgartner im Schreiben forderte – sei noch offen, sagt Ritter. Er wolle jedoch weiterhin hartnäckig und konstruktiv sein. Seit Jahren unterstützt Ritter das Anwohnerkomitee im Kampf gegen das Asylzentrum. Ritter sagt:

«Dies jedoch nicht aus Feindlichkeit gegenüber den Asylsuchenden.»

Mit der Überprüfung der erwähnten Dokumente – konkret handelt es sich dabei um das Brandschutzkonzept, das definitive Betreuungs- und Betriebskonzept des Asylzentrums, ein Verkehrskonzept für die Erschliessungsstrasse sowie ein Covid-19-Konzept – will Ritter sicherstellen, dass die Anliegen seiner Mandanten von der Regierung umgesetzt werden.

Erneute Kritik am Kanton

Hanspeter Baumgartner kämpft seit Jahren gegen das Asylzentrum Sonneblick in Walzenhausen. Bild: APZ

Die Dokumente haben inzwischen den Weg zu Hanspeter Baumgartner gefunden. Seinen Anwalt, der die Unterlagen nicht weitergeleitet hat, nimmt er in Schutz – und übt stattdessen erneut Kritik am Kanton:

«Werner Ritter hat die Unterlagen erst am vergangenen Donnerstagabend erhalten, also drei Tage vor der Eröffnung des Asylzentrums.»

In dieser kurzen Zeit sei es unmöglich gewesen, eine genaue Prüfung vorzunehmen, sagt Baumgartner.

«Trotzdem wäre es wünschenswert gewesen, hätte Werner Ritter uns vorab über das Eintreffen der Unterlagen informiert», so Baumgartner weiter. Am Montagmorgen habe er noch versucht, Ritter zu erreichen, um nachzufragen, ob die Unterlagen schon eingetroffen seien. Doch ohne Erfolg. «Erst am Nachmittag habe ich ihn erreicht, worauf er mir dann die Unterlagen per Mail weitergeleitet hat.»

Das Schreiben an die Adresse der Gemeinde, der Ausserrhoder Regierung und der Medien war zu jenem Zeitpunkt aber längst im Umlauf. «Ich bin es mir gewohnt, sofort zu reagieren, wenn etwas in meinen Augen nicht richtig läuft», so Baumgartners Begründung, warum er die Antwort des Anwalts nicht abgewartet habe. Und weiter: «Hätte ich ihn am Morgen schon erreicht, hätten wir wohl nicht so einen Aufruhr veranstaltet.» Eine Aussage, die Fragen aufwirft – denn das Schreiben wurde bereits um 5.05 Uhr morgens verschickt.

Regierungsrat Balmer: Beschuldigungen seien «untragbar»

Baumgartners Aktion wirft auch beim Kanton Fragen auf. Schon am Montagabend teilte die Kantonskanzlei mit, dass die Behauptungen des Anwohnerkomitees falsch und haltlos seien. Nachdem nun klar ist, dass offensichtlich der Anwalt des Anwohnerkomitees und seine Mandanten ein Kommunikationsproblem hatten, meldet sich der zuständige Regierungsrat Yves Noël Balmer (SP) zu Wort.

Yves Noël Balmer (SP), Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales AR. Bild: PD

«Dass Baumgartner den Kanton beschuldigt, ohne dass er zuvor die nötigen Abklärungen getroffen hat, ist untragbar.»

Für Balmer sind die Angriffe auf sein Departement und seine Mitarbeitenden gravierend. Balmer stellt nochmals klar: «Die Regierung hat nicht gegen die Vereinbarung verstossen. Die Dokumente sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt, sprich unmittelbar nach der Bauabnahme am vergangenen Donnerstag, verschickt worden.»

Ebenfalls lässt Balmer nicht zu, dass die Schuld am engen Zeitplan nun dem Kanton in die Schuhe geschoben werde. Baumgartners Aktion sei reine «Stimmungsmache» gewesen. «Der Kanton hat seit Jahren darauf hingewiesen, dass auf Frühling 2021 eine Ablösung der Landegg zur Verfügung stehen muss. Ebenfalls haben wir frühzeitig kommuniziert, dass im März das Asylzentrum Sonneblick eröffnen werde, falls wir vor Bundesgericht recht bekommen sollten.»

Balmer hätte es auch lieber gehabt, wenn er die Bevölkerung wie auch die Anwohner des Asylzentrums schon früher über die geplanten Schritte hätte informieren können. Aufgrund der ewigen Streitereien, welche im Oktober durch Baumgartners Rekurs erneut ihren Lauf zu nehmen drohten, sei eine Bauabnahme zu einem früheren Zeitpunkt jedoch schlicht unmöglich gewesen.