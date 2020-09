Falls das Hallenbad in Speicher tatsächlich schliesst: St.Gallen bietet Ausserrhoder Schülern kein Schwimmasyl Schliesst das Speicherer Hallenbad, kommt das Blumenwies für Ausserrhoder Schulen nicht in Frage. Dort ist der Platz zu knapp. Ob das St.Galler Bad nach der geplanten Erweiterung, über welche im nächsten Jahr abgestimmt wird, genügend Kapazitäten aufweisen wird, ist offen. Astrid Zysset 19.09.2020, 05.00 Uhr

Das Ausserrhoder Schulschwimmen kann nicht ins Blumenwies verlegt werden. Dort ist der Platz zu knapp. Bild: Michel Canonica

In Speicher kommt am 27. September der Grundsatzentscheid, ob das Hallenbad Buchen saniert respektive weiterbetrieben werden soll oder nicht, an die Urne. SP, SVP und Standpunkt befürworten die Vorlage, die FDP lehnt sie ab. Als Begründung gibt die Partei unter anderem an, dass der «regionale Aspekt» fehle. Will heissen: Die geplante Erweiterung des Hallenbades Blumenwies in St.Gallen soll als Chance gesehen werden. Familien und Vereine aus Speicher könnten jenes Angebot vermehrt nutzen. Auch eine Verlegung des Schulschwimmens dorthin wäre denkbar, so die FDP. Dann könnte die Investition in die Sanierung des Buchen gespart werden.

Doch hat es im Blumenwies überhaupt Platz? Nein, heisst es aus St.Gallen. Roland Hofer, Leiter Bad- und Eisanlagen, sagt:

«Schon heute fehlt Wasserfläche für Wassersportkurse und das Schulschwimmen.»

190'000 Gäste zählt das Blumenwies pro Jahr. Damit hat es die Belastungsgrenze erreicht. Das Bad sei an den Werktagen gut bis sehr gut besucht, so Hofer. Lediglich am Wochenende wären zusätzliche Individualgäste wünschenswert.

Roland Hofer, Leiter Bad und Eis der Stadt Sankt Gallen. Bild: Benjamin Manser

Vielleicht auch keinen Platz nach der Erweiterung

Das Hallenbad Buchen verzeichnete im vergangenen Jahr 36500 Badegäste. 2018 waren es 38800, 2017 39000. Viele hiervon waren Einzeleintritte. Gruppen besuchen das Bad in Speicher jedoch auch in grosser Anzahl. Gemäss der zuständigen Gemeinderätin Claudia Neff Koller nutzen nebst der Schule Speicher auch Trogen, Bühler, Grub und Wald die Infrastruktur des Buchen fürs Schulschwimmen.

Die Valida, das Roth-Haus und der Behinderten-Sport sind ebenfalls Stammgäste. Weiter bieten drei verschiedene Schwimmlehrer in Speicher Schwimmkurse an. Ein regelmässiges Angebot haben auch Aquafit und die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft SLRG (mit Kursen und Prüfungstagen) lanciert. «Letzte Saison hat zudem der Schwimmclub Appenzell fix hier trainiert, aktuell nur punktuell», so Neff Koller.

Erweiterung, um eigene Bedürfnisse zu stillen

Wohin also mit all diesen Gruppen, Kursen und Schulen? Sollte das St.Galler Stimmvolk im März 2021 Ja zur Erweiterung des Hallenbades Blumenwies sagen, könnte jenes deutlich mehr Besucherinnen und Besucher aufnehmen. Hofer rechnet mit bis zu 300'000 pro Jahr.

«Darunter sind auch Gäste aus den nahen Regionsgemeinden eingerechnet. Wie weit dann aber noch Platz beziehungsweise Wasserfläche für Schulklassen aus jenen Regionsgemeinden zur Verfügung steht, ist aus heutiger Sicht noch nicht voraussehbar.»

Hofer findet den Gedanken der FDP Speicher eigentlich nicht schlecht: «Die Idee der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit und der gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur macht grundsätzlich Sinn.» Aber die Platzverhältnisse müssten dafür eben ausreichend sein.

Dass bei einer Schliessung des Buchen die dortigen Gruppen, Kurse und Schulen eine Alternative im erweiterten Blumenwies finden werden, scheint fraglich. Die Stadt St.Gallen verfügt gemäss Norm des Bundesamtes für Sport seit Jahren über zu wenig Hallenbad-Wasserflächen. Dass zusätzlich geschaffene Becken nicht gleich mit Schulen aus anderen Gemeinden belegt würden, ist für Claudia Neff Koller naheliegend: «Die Stadt St.Gallen baut ihr Hallenbad für ihre Bedürfnisse aus – nicht für die Gemeinden im Nachbarkanton.»

So wichtig ist das Hallenbad Speicher

(smb) In Appenzell Ausserrhoden wird ganz-jährlicher Schwimmunterricht in 16 Schulgemeinden durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler der restlichen vier, namentlich Waldstatt, Rehetobel, Walzenhausen und Wolfhalden, besuchen nur im Sommer die Freibäder der Umgebung. Gewisse Schulen legen beachtliche Distanzen zurück, um ihren Schützlingen das Schwimmen zu ermöglichen. In Schönengrund und Schwellbrunn besuchen die Schulkinder gar ein Hallenbad in Gossau. Geschätzte Reisezeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Rund eine Stunde, öfters auch länger.

Glück hat, wer einen Schulbus nutzen kann, wie beispielsweise die Trogner Schulkinder. Anders in Rehetobel: Hier verkehrt kein Schulbus und ohne gestaltet sich die Reise zum Hallenbad Speicher schnell zur Odyssee. Schulleiterin Alexandra Wirth sagt:

«Selbst wenn wir nach Speicher kommen würden, Platz hat es eigentlich nicht. Im St.Galler Blumenwies dasselbe.»

Ähnlich klingt es auch in Schwellbrunn. Der Schulleiter Claudio Nef sagt: «Im Herisauer Sportzentrum war kein Platz mehr für weitere Schwimmklassen. Wir fahren darum nach Gossau.»

Fünf Gemeinden sind von Speicher abhängig

In Lutzenberg besuchen die Schüler ein Hallenbad in Rorschach. In Reute führt der Weg ins Nass nach St. Gallen ins Hallenbad Blumenwies. Auffällig ist, dass fünf Schulen ihren Schwimmunterricht in Speicher absolvieren. Die Umfrage zeigt: Das Hallenbad Speicher ist für diese Schulgemeinden zwingend notwendig, um den Schwimmunterricht durchführen zu können.

Bei telefonischer Nachfrage klingt eine Dringlichkeit durch, die zeigt: dieses Bad dürfe nicht geschlossen werden. Es bestehe bereits ein Mangel an Bademöglichkeiten und dies nicht nur auf Ausserrhoder Boden. Bei Schliessung des Hallenbads Speicher, müssten sich fünf Schulen einen neuen Ort für den Schwimmunterricht suchen. Das sich dies schwierig gestalten könnte, zeigt das Beispiel von Schwellbrunn.