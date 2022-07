Herisau: Jeder dritte Fahrraddiebstahl passiert am Bahnhof

Fahrraddiebstahl Jeder dritte Fahrraddiebstahl in Herisau passiert am Bahnhof: Auf Facebook werden Abstellmöglichkeiten bemängelt In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Herisau, wenn...» häufen sich in letzter Zeit die Meldungen über entwendete Fahrräder. Besonders am Bahnhof soll es laut einigen Nutzern zu wenig gesicherte Abstellmöglichkeiten geben. Laut der SOB gibt es davon aber genügend. Ramona Koller Jetzt kommentieren 11.07.2022, 17.00 Uhr

Einige Nutzer der Facebookgruppe «Du bisch vo Herisau, wenn...» bemängeln, dass sie ihr Fahrrad am Herisauer Bahnhof nicht sicher abstellen können. Bild: Arthur Gamsa

«Wer hat dieses Velo gesehen?», «Meiner Tochter wurde das Velo geklaut» oder auch «Velo gefunden!». In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Herisau, wenn...» lesen und schreiben die 5050 Mitglieder in den letzten Wochen vermehrt über Fahrraddiebstähle. Kürzlich nervte sich zudem ein User über die Situation am Herisauer Bahnhof. Mit einem Aushang informierte die zuständige SOB die Fahrradfahrerinnen und -fahrer darüber, dass sie ihr Zweirad nicht mit einem Schloss ans Geländer ketten dürfen.

Das Geländer beim Fahrradunterstand am Bahnhof Herisau war vergangene Woche abgesperrt. Bild: PD

Ein Drittel aller Diebstähle passiert am Bahnhof

Eins vorweg: Ein Drittel aller in Herisau gestohlenen Fahrräder im vergangenen Jahr wurden am Bahnhof Herisau entwendet. 10 von 29 Fahrraddiebstählen haben sich dort zugetragen. Im laufenden Jahr wurden am Bahnhof bisher drei Diebstähle gemeldet. Auf dem ganzen Gemeindegebiet sind es 19, wie der Mediendienst der Kantonspolizei AR auf Anfrage mitteilt.

Bei einem Drittel der gestohlenen Fahrräder im ganzen Kanton, es waren letztes Jahr 62, handelt es sich um E-Bikes. Die Tendenz sei steigend, da der Anteil an E-Bikes im Strassenverkehr auch zunehme. Ansonsten würden laut dem Mediendienst der Kapo Fahrräder aller Kategorien entwendet.

Kritik an SOB

Doch zurück zur Situation am Bahnhof Herisau. Auf einem fotografierten Aushang, der dem Facebook-Beitrag angefügt wurde, ist zu lesen: «Fahrräder dürfen auf keinen Fall an die Geländer gekettet werden. Im Wiederholungsfall werden wir uns erlauben, widerrechtlich abgestellte Fahrräder unter Verschluss zu nehmen.» Das Geländer ist zudem mit einem Absperrband gesichert.

Die SOB bat Reisende darum, ihr Fahrrad nicht an das Geländer zu ketten. Bild: PD

In der Kommentarspalte wird Kritik an der aktuellen, aber auch an der dauerhaften Situation geübt. «Überall findet man Räume, in denen man sein Velo geschützt abschliessen kann. Via Kamera oder teilweise sogar von Securitas überwacht. Nur in Herisau und Gossau nicht», schreibt eine Userin. Andere Nutzer hoffen, dass sich die Situation nach dem Bahnhof-Umbau verbessert.

Abschliessbare Räume und Befestigungsmöglichkeiten

Laut Brigitte Baur, stellvertretende Mediensprecherin bei der Schweizerischen Südostbahn AG, gibt es am Bahnhof Herisau beim Velounterstand Perron 1 bereits heute Plätze in einer abgesperrten Box. «Diese Plätze können mit einem eigenen Schlüssel benutzt werden. Auskunft über die Benutzung erteilt das SOB Bahnreisezentrum in Herisau», so Baur.

Vergangene Woche hätten beim Veloabstellplatz, um den es im Beitrag geht, Reparaturarbeiten am Dach stattgefunden. Die am Geländer angeketteten Fahrräder hätten den Zugang zu diesem beschränkt. Während der Bauarbeiten habe sich ein Grossteil der Fahrradfahrerinnen und -fahrer korrekt verhalten. «Es musste kein Fahrrad unter Verschluss genommen werden», so Baur. Den Reisenden am Bahnhof stünden genügend Abstellplätze zur Verfügung, an denen das Velo mit einer Kette gesichert werden könne, so Baur.

Bei der «Kette» sollte es sich laut der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden idealerweise um ein geprüftes Sicherheitsschloss handeln. Zudem solle das Zweirad, respektive das Schloss, so an einem im Boden verankerten Gegenstand befestigt werden, dass es nicht ausgefädelt und davongetragen werden kann. Wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und kein passender Gegenstand gefunden werden kann, können die Fahrräder auch in der Gruppe zusammengeschlossen werden. Nach Möglichkeit sollen die Zweiräder zudem in einem verschlossenen oder überwachten Raum aufbewahrt werden. Für den Fall eines Diebstahls sei es nützlich, die Rahmennummer, Marke und Farbe des Fahrrads notiert zu haben.

