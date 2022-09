Heime in Ausserrhoden finden keine Pflegekräfte

Fachkräftemangel Pflegende dringend gesucht: In den Ausserrhoder Heimen herrscht Pflegenotstand Der Fachkräftemangel hat auch auf die Pflegebranche übergegriffen. In vielen Institutionen in Appenzell Ausserrhoden kommen kaum mehr Bewerbungen auf Stellenanzeigen im Bereich der Pflege rein. Im Haus Vorderdorf in Trogen weiss man nicht, wie lange das Angebot ohne genügend Personal noch aufrechterhalten werden kann. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Altersheime klagen über Personalnot. Auf Stellenanzeigen kommen kaum Bewerbungen rein. Symbolbild: Kenneth Nars / BLZ

Die Sorgen begleiten ihn schon seit vergangenem Januar. Die Betten sind alle besetzt und der Pflegebedarf ist hoch. Seit Anfang des Jahres erhält Ilir Selmanaj, Geschäftsführer des Alters- und Pflegeheims Haus Vorderdorf in Trogen, auf Stellenausschreibungen im Bereich der Pflege jedoch keine Bewerbungen mehr. Keine einzige. Mehr Personal sei aber nötig, um die bestehenden Fachkräfte zu entlasten und die Lernenden fachgerecht zu begleiten. Der Pflegenotstand könnte drastische Auswirkungen auf das 47 Betten umfassende Heim haben. Drei Stellen sind aktuell offen. Können diese nicht mehr besetzt werden, sieht sich Selmanaj gezwungen, auf lange Sicht das Angebot zu reduzieren. Will heissen: Ein Aufnahmestopp würde verhängt werden. Dann könnten nicht mehr alle Anfragen für einen Heimplatz berücksichtigt werden.

In den vergangenen Jahren wurde es aufgrund von Corona bereits zunehmend schwierig, geeignete Fachfrauen/-männer Gesundheit (FaGe) oder Pflegefachpersonen HF zu finden. Viele hätten aufgrund der schwierigen Arbeitsbedingungen während der Lockdowns eine Umschulung ins Auge gefasst oder ihr Pensum reduziert. Jetzt sei der Markt gänzlich ausgetrocknet, so der Geschäftsführer des Haus Vorderdorf weiter. Inserate, Plakate, Aufrufe auf Instagram oder auch die Zusammenarbeit mit Arbeitsvermittlern bringen nicht den gewünschten Erfolg.

Ilir Selmanaj, Geschäftsführer im Haus Vorderdorf in Trogen. Bild: Archiv

«Es ist Alarmstufe Rot.»

Mittels einer Umfrage unter den 65 Mitarbeitenden wollte die Geschäftsführung in Trogen Klarheit erlangen, woran es denn liegt, dass das neue Personal aktuell gänzlich ausbleibt, respektive warum sich die Situation nach den Lockdowns noch nicht wieder entspannt hat. «Der Stiftungsrat hat sich selbstkritisch mit den Löhnen und den Arbeitsbedingungen bei uns auseinandergesetzt», so Selmanaj. Die Ursachen für den Personalmangel sieht er im ausgetrockneten Arbeitsmarkt und den unregelmässigen Arbeitszeiten.

Rekrutierung durch persönliche Kontakte

Wie akut der Pflegenotstand ist, weiss auch Ursina Girsberger, Geschäftsleiterin im Betreuungs-Zentrum Heiden. Immerhin: Dort kommen noch Bewerbungen rein. Jedoch nicht von Fachpersonen, sondern vorwiegend von Pflegeassistenten. Girsberger greift mittlerweile auf Bewerbungen von Personen zurück, die ihr durch persönliche Kontakte empfohlen wurden. Oder sie wendet sich an spezialisierte Stellenvermittlungsbüros. «Der Notstand ist da», so die Geschäftsleiterin weiter. Zwar sind in Heiden aktuell alle Stellen besetzt, doch spricht Girsberger von einem Zustand, der die Heime stark fordert.

Einziger Ausweg aus dem Pflegenotstand sieht Girsberger darin, die Ausbildungsangebote auszubauen. Seit diesem Frühling werden dementsprechend im Betreuungs-Zentrum Heiden drei Studierende zu Pflegefachpersonen HF ausgebildet. So bestehe die Chance, dass die Studierenden gleich im angestammten Betrieb bleiben werden. Kein Einzelfall; verschiedene Heime haben sich zum Ausbildungsverbund AR/AI zusammengeschlossen und bieten entsprechende Möglichkeiten.

Freie Stellen in Stein

Auch im Casa Solaris in Stein kennt man die Problematik des Fachkräftemangels. Allerdings betrifft es hier vor allem den Gastrobereich. Auf eine Stellenausschreibung treffen praktisch keine Bewerbungen ein. Im Pflegebereich ist die Situation aktuell nicht gleichermassen angespannt. «Viele Bewerbungen erhalten wir auf eine Ausschreibung aber auch nicht», so Stefan Steiner, gastgebender Geschäftsführer. Die Nachfrage sei eher verhalten. Nichtsdestotrotz ist er zuversichtlich, dass er die Stellen jeweils besetzen kann. Die Rekrutierung erfolgt in seinen Augen am besten durch persönliche Kontakte. Er hält Rücksprache mit den bestehenden Mitarbeitenden, ob sie jemanden empfehlen können, der für die Arbeit in Frage kommt.

Markt ist ausgetrocknet

Den Mangel an Pflegekräften kennt auch Curaviva Appenzellerland, der Verband für Heime und Institutionen. Präsident Jakob Egli: «Zurzeit ist es einfach, eine passende Stelle zu finden. Auf ein Stelleninserat gibt es nur sehr wenige Bewerbungen, sodass die Chance auf eine Anstellung gut ist.» Woran es liegt, dass nur wenige Personen in den Pflegebereich wechseln, ist ungewiss. Gemäss Egli sei der Pflegeberuf attraktiv und vielseitig. Die Ausbildungsmöglichkeiten seien gegeben. Zudem bestünden attraktive Angebote für Quer- und Wiedereinsteiger.

Jakob Egli, Präsident von Curaviva Appenzellerland. Bild: Marina Hasler

Foto Design Studio

Wie viele Stellen in Appenzell Ausserrhoden genau offen sind, weiss der Verband nicht. Das werde nicht zentral erfasst. Das Amt für Soziales führt darüber ebenfalls nicht Buch. Aber auch dort ist der Pflegenotstand ein brennendes Thema. Vergangenen November wurde die sogenannte Pflege-Initiative an der Urne angenommen. Mit dieser wird unter anderem gefordert, dass Bund und Kantone sicherstellen, dass genügend diplomierte Pflegefachpersonen zur Verfügung stehen. Auf Anfrage beim Kanton heisst es denn auch, dass der Ball nun beim Bund liegt. Nichtsdestotrotz wolle man nicht untätig warten. Im November findet ein runder Tisch mit den betroffenen Institutionen statt. An diesem wird der Fachkräftemangel besprochen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen