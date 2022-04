Event Nach dem Motto «Jung & Weise»: Bänkliathlon feiert in Stein AR Premiere und lädt alle Generationen zum Mitmachen ein Am 1. Mai findet zum ersten Mal der Bänkliathlon in Stein AR statt. Der Postenlauf führt die Besucherinnen und Besucher an 31 Bänkli durch das Dorf. OK-Präsidentin Bettina Bernhardsgrütter erklärt das Ziel des Events. Felicitas Markoff 27.04.2022, 05.00 Uhr

Dieses Foto ist bei der Rondelle hinter der Schaukäserei von Robin Pezzoli im Abendlicht unter der Kategorie «Einzelperson» fotografiert worden und hat bei Instagram unter #bänkliathlon am meisten Likes bekommen. Bild: PD

Am Sonntag, dem 1. Mai, findet der Bänkliathlon zum ersten Mal in Stein AR statt. Dieser Event wird auch als ein «Stääner» Dorfanlass bezeichnet, der auf unterhaltsame Art und in Form eines Postenlaufs die Besucherinnen und Besucher zu den Bänklis im Dorf führt. An 31 Bänklis wird es ab 10 Uhr spannende Aktionen von lokalen Vereinen und Firmen geben. Bei der Schaukäserei findet ab 15 Uhr zusätzlich ein Rahmenprogramm mit der Musikgesellschaft Stein, mit einem Flashmob des Turnvereins Stein und einem Ballonstart mit der Lesegesellschaft Stein statt. Die OK-Präsidentin Bettina Bernhardsgrütter rechnet mit rund 300 Besucherinnen und Besuchern.

Unter dem Motto «Jung & Weise» laden die Verantwortlichen zu einem gemütlichen Rundgang ein. Die Veranstaltung kann zu Fuss oder mit dem Velo besucht werden.

Bänkliathlon-Programm

Wer am Bänkliathlon teilnehmen möchte, soll sich am 1. Mai um 10 Uhr zum Start bei der Appenzeller Schaukäserei in Stein AR einfinden. Am Infostand erhalten die Besucherinnen und Besucher ein Gratis-Laufblatt zum Mitnehmen. Den Weg zu den verschiedenen Bänklis finden die Gäste mit ihrem Smartphone, dem Laufblatt und auf der Website des Events sowie mit der interaktiven Karte.

So sieht die Karte mit den zwei Routen für den Bänkliathlon aus. Bild: PD

Für die Besucherinnen und Besucher haben alle Verantwortlichen eine «Bänkli-Mitmach-Aktion» vorbereitet. Farbige Sticker werden auf dem Laufblatt bei jedem Bänklibesuch gesammelt. Bettina Bernhardsgrütter sagt:

«Damit die Besucherinnen und Besucher bei jedem Bänkli unterhalten werden, haben sich jeder Verein und jede Firma, die bei diesem Event beteiligt sind, ein eigenes Programm überlegt.»

Es wird geknobelt, degustiert oder zum rhythmischen Mitmachen animiert. So ist ein Querschnitt der Steiner Vereine an allen Bänkli sichtbar und erlebbar.

Spätestens um 15 Uhr sollen sich die Teilnehmenden zur Appenzeller Schaukäserei begeben. Wer wohl zu diesem Zeitpunkt am meisten Sticker auf dem Laufblatt gesammelt hat, wird sich am 1. Mai um 15 Uhr zeigen. Bettina Bernhardsgrütter sagt:

«Die Besucherinnen und Besucher können sich auf einen aktiven Steiner Dorfanlass im Freien freuen.»

Beim Bänkliathlon können Beteiligte neben wandern, Bänkli suchen und bei Aktivitäten mitmachen, auch mit vielen Personen unterwegs ins Gespräch kommen.

Dies ist das Werbe- und Fotobänkli am #bänkliathlon. Links sitzt Pfarrerin und OK-Mitglied Irina Bossart und rechts die OK-Präsidentin und Präsidentin Lesegesellschaft Stein, Bettina Bernhardsgrütter. Bild: PD

Beim Bänkliathlon geht es nicht um Schnelligkeit

Die Idee Bänkli-Aktionen durchzuführen, hatte Irina Bossart, Pfarrerin von Stein. Die Idee wurde von der OK-Präsidentin aufgenommen und an einem Eventkurs vor drei Jahren weiterentwickelt. «Aus verschiedenen Vereinen hat sich schnell ein OK gebildet», erklärt Bettina Bernhardsgrütter. Auch wenn die Veranstaltung Bänkliathlon heisst, geht es nicht um Schnelligkeit wie bei einem Marathon, sondern darum, möglichst viele Kontakte mit Vereinen bei den Bänkli-Aktionen zu sammeln. Die OK-Präsidentin sagt:

«Weil der Bänkliathlon ein Dorfanlass für alle Generationen ist, ist uns das Motto ‹Jung & Weise› wichtig.»

Verpflegung wird in und um die Appenzeller Schaukäserei angeboten. Beim Start können sich die Besucherinnen und Besucher bereits an der Sandwichbar eindecken. Für Familien wird es Baguettes geben, die gefüllt und direkt mitgenommen werden können. Für das Catering ist das Team der Appenzeller Schaukäserei zuständig. In der Festwirtschaft können sich die Teilnehmenden nicht nur auf kühle Getränke freuen, sondern auch auf den Grillstand, die Sandwichbar und den Chäshörnlistand.

Nach dem Event findet von 15 bis 16 Uhr ein Rahmenprogramm bei der Appenzeller Schaukäserei und beim Appenzeller Volkskundemuseum statt. Die Musikgesellschaft Stein und der TV Stein werden die Besucherinnen und Besucher mit einem Auftritt unterhalten. Als Abschluss findet ein Ballonstart für alle statt, der von der Lesegesellschaft Stein organisiert wird.

In der Kategorie Gruppe «Weise» hat der TV Stein AR als Gruppe am meisten Likes auf Instagram erhalten. Bild: PD

Instagram-Wettbewerb

Hinweis: Das OK-#bänkliathlon hat schönes und warmes Frühlingswetter für den 1. Mai bestellt. Und wenn dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen sollte, findet die Veranstaltung dennoch bei jedem Wetter statt. Die Teilnehmenden sollen darauf hingewiesen werden, nur die offiziellen Wanderwege zu benützen. Denn querfeldein über Wiesen zu gehen, ist aus bekannten Gründen nicht erlaubt.

Tipp: Damit im Vorfeld schon viele Bänklifotos entstehen, läuft seit rund 2 Jahren ein Instagram-Wettbewerb mit drei Kategorien: Einzelpersonen, Gruppe «Jung» und Gruppe «Weise». Es gibt verschiedene Gutscheine je nach Kategorie im Wert von 50 bis 300 Franken zu gewinnen. Als Erinnerungspreis wird zudem das Mini-Bänkli aus dem 3D-Drucker, das jetzt als Werbung in vielen Steiner Restaurants zu finden ist, mitgegeben. Die Preisverteilung des Instagram-Wettbewerbs findet während des Rahmenprogramms statt.

Am Schluss des Events wird es eine Verlosung geben. Alle Laufkarten mit 31 aufgeklebten Stickern nehmen an der Verlosung von drei Preisen teil. Dort wird es kulinarische Preise zu gewinnen geben.

Weitere Informationen unter: www.baenkliathlon.ch sowie auf Instagram unter #bänkliathlon.