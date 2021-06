Appenzellerland: Wie feiern die Italoschweizer die EM?

Europameisterschaft «Fester Bestandteil der Gemeinschaft»: Ein Rückblick auf die Geschichte der Italienerklubs im Appenzellerland Seit vielen Jahren schon schwindet die Anzahl der Italienerklubs im Appenzellerland. Früher waren sie fester Bestandteil des alltäglichen Lebens für die zugewanderten Italiener. Heute scheint die Relevanz dieser Klubs verschwunden zu sein. Was hat sich zu früher verändert? Elia Fagetti und Lilli Schreiber 16.06.2021, 05.00 Uhr

Während der WM 2006 spürte man die Italianità deutlich.

Bild: Michael Spillmann/AGR

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kamen viele Italiener als Gastarbeiter in die Schweiz. Dies veränderte das Bild des Landes. Wie die Türken in Deutschland brachten die Italiener ihre Kultur und ihre Gebräuche mit. Um die Kultur auch zu leben, organisierten sich viele Italiener in Klubs und Vereinen. Auch im Appenzellerland.

Als einer der letzten dieser Art gibt es den «Italienerverein A.W.I.» in Waldstatt. Die meisten sind verschwunden. So existiert der Klub Associazione Italiana aus Walzenhausen bereit seit zehn Jahren nicht mehr. Dies bestätigt auf Anfrage sein ehemaliger Präsident Giancarlo de Martin.

In Appenzell gab es zwar nie einen wirklichen Italienerverein. Doch mit der Schliessung des Restaurants Centro Italiano, im Januar 2018, ging eine weitere beliebte Begegnungsstätte zwischen Italienern und Schweizern verloren. Die Gründe für das langsame Sterben dieser Vereine und Treffpunkte sucht man am besten bei den einheimischen Italienern, die sich noch daran erinnern.

Früher waren die Klubs voll

Salvatore Zingali, der das Restaurant Zum Tannenbaum in Herisau führt, gehört der zweiten Generation von italienischen Immigranten an. Zingali bestätigt, dass es früher mehr Italienerklubs gab:

«In den 60er- und 70er-Jahren waren die Klubs voll mit Mitgliedern. Heute gibt es fast alle dieser Klubs nicht mehr.»

Die Klubs waren ein fester Bestandteil der italienischen Gemeinschaft. Über sie wurden viele Feste und Turniere veranstaltet. Es gab auch eine Fussballmannschaft in Herisau, die von den Klubs organisiert wurde, der AC Milan Herisau. «Ich habe sogar eine Saison für den Klub gespielt», führt Zingali aus. Der Fussball sei für alle, Schweizer wie Italiener, sehr wichtig gewesen.

Seiner Einschätzung nach liege das Desinteresse an der Italianità, dass die Kinder und Enkel der zweiten Generation zu wenig mit Italien als ihrem Herkunftsland verbunden sind. Die Integration der Italiener ist in der Schweiz abgeschlossen. Es scheint, als hätten die Vereine somit ausgedient.

Kinder haben sich integriert

«Ich glaube, dass viele nicht mehr die italienische Kultur leben, wie ich sie von meinen Eltern erfahren habe, als ich hier aufwuchs», erklärt Zingali seine Gedanken. Er beschreibt die Situation, als er noch ein Kind war: «Zu Hause redeten, assen und lebten wir Italienisch. Aber draussen war die Welt der Schweizer und wir verhielten uns auch so. Mit unseren Freunden aus der Schule redeten wir Deutsch. Es war wie eine Parallelwelt.»

Doch er habe nie grössere Probleme gehabt. «Hier in Herisau wurden wir Italiener gut aufgenommen. In der ersten oder zweiten Primarklasse wurde ich selten als ‹Tschingg› bezeichnet. Auf dem Fussballplatz waren wir alle gleich.» Anders habe er es als junger Erwachsener in St.Gallen erlebt:

«Wenn wir ins ‹Trischli› wollten mit unseren langen Haaren und den Jeansjacken, dann hat man uns weggewiesen.»

Doch dieses Verhalten sei Anfang der 1980er-Jahre verschwunden. Viele Freunde von Zingali heirateten Schweizerinnen. Die Einwanderer nahmen vieles aus ihrem Umfeld mit in die Schweiz. Doch deren Kinder seien in der Schweiz aufgewachsen und so fehle die emotionale Bindung an ihre italienischen Wurzeln. Nicht alle wenden sich von ihrer Herkunft ab. «Meine Tochter interessierte sich für ihre Wurzeln und entschied sich, Italienisch zu lernen», erzählt Zingali.

Wenn Italien spielt, dann freut sich Salvatore Zingali. Bild: Elia Fagetti

Schweiz oder Italien?

Beim Fussball ist für Zingali auch klar, für wen er jubelt und mitfiebert. Zuerst komme Italien, dann die Schweiz und ihre Kantone. Wenn Italien spiele, dann sei er für sie. Spiele die Schweiz, sei er für die Schweiz. Spielen beide gegeneinander, sei das etwas schwierig, doch stehe er zu Italien. Zingali erklärt: «Ich denke, das liegt einfach daran, dass ich mich immer noch stark mit Italien identifiziere. Es war schliesslich ein grosser Teil meiner Kindheit.» Er erinnert sich an den Weltmeistertitel der Italiener aus dem Jahr 1982:

«Ich ging mit Freunden nach St.Gallen, um zu feiern. Es gab ein Fest im Zentrum. Überall waren Leute. Jemand bot Gratisbier an. Schweizer und Italiener feierten gemeinsam den Sieg.»

Public Viewings bleiben aus

In Appenzell findet dieses Jahr kein Public Viewing in von Italienern geführten Restaurants statt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Es lässt sich vermuten, dass den Wirtinnen und Wirten, die gerade erst zurückerhaltene Erlaubnis zur Wiederöffnung der Innengastronomie noch zu fragil erscheint. Ein italienischer Pizzeriabesitzer aus Appenzell berichtet zudem, dass sein Antrag, ein Public Viewing zu veranstalten, von den Behörden abgelehnt wurde.

Auch Salvatore Zingali verzichtet dieses Jahr darauf, seine Azzurri im «Tannenbaum» in einem Public Viewing anzufeuern. Früher sei er in den Ausgang und habe kräftig gefeiert. Doch mittlerweile geniesse er den Match bei einem Bierchen zusammen mit seinen Freunden.