«Es war eine schöne Zeit»: Nach drei Jahren verlässt Rektor Marc Kummer die Kantonsschule Trogen – kurz vor seinem letzten Arbeitstag zieht er Bilanz Im August 2017 trat Marc Kummer seine Stelle als Rektor der Kantonsschule Trogen an. Nun wechselt der 58-Jährige ans BBZ Schaffhausen. Im Rückblick sagt er, warum er die Zeit in Trogen positiv in Erinnerung behalten wird. Claudio Weder 29.05.2020, 05.00 Uhr

Die Treppe zur «Arche» ging der scheidende Kantonsschulrektor Marc Kummer in den letzten Jahren viele Male auf und ab. Bild: Claudio Weder (Trogen, 27. Mai 2020)

Das Schulareal der Kantonsschule Trogen wirkte in den letzten Wochen wie leergefegt. «Es war ein spezieller Anblick», sagt Noch-Rektor Marc Kummer, während er vom Rektoratsgebäude hinüber zur «Arche» marschiert. Sein Büro hat er bereits geräumt und sich vorübergehend im Lehrerzimmer einquartiert, wo er noch die letzten Sachen erledigt.

Heute Freitag wird Marc Kummer die Kantonsschule Trogen verlassen. Er übernimmt per Anfang Juni die Leitung des Berufsbildungszentrums des Kantons Schaffhausen. In Trogen wird Prorektor Lukas Geiger die Schule ad interim leiten. Kummers Nachfolgerin Elisabeth Steger Vogt tritt ihre Stelle am 1. Oktober an.

Marc Kummer fällt der Abschied schwer. «Es war eine schöne Zeit. Ich war gerne hier.» Die Kantonsschule Trogen, die er seit August 2017 leitete, verlässt er aus privaten Gründen. Für den 58-Jährigen, der mit seiner Familie im Raum Winterthur wohnt, sei letztlich die Distanz zwischen den beiden Orten doch zu gross gewesen. Die neue Stelle gebe ihm nun die Gelegenheit, wieder näher an seinem Lebensmittelpunkt, dem Zürcher Weinland, zu sein. «Eine solche Chance kommt nicht alltäglich.»

Nie geplant, Rektor zu werden

Nach einer Lehre als Bankkaufmann holte Marc Kummer die gymnasiale Maturität nach, studierte dann Agrar- und Betriebswissenschaften an der ETH Zürich und absolvierte parallel dazu das höhere Lehramt. Mehrere Jahre war er im Landwirtschaftsamt des Kantons Zürich tätig, war Gründungsdirektor des damals aus drei Schulen fusionierten landwirtschaftlichen Kompetenzzentrums «Strickhof», bevor er während zehn Jahren das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich leitete.

«Geplant, Rektor zu werden, habe ich eigentlich nie», sagt Kummer. «Ich bin da einfach so reingerutscht.» Doch habe er sich zeit seines Lebens immer für das Geflecht zwischen Wirtschaft, Politik und Bildung interessiert. Nach Trogen kam er denn auch eher zufällig. «Irgendwann wuchs in mir das Bedürfnis, an die Schulfront zurückzukehren», sagt Kummer.

«Wenn man lange in der Verwaltung arbeitet, fehlt der direkte Kontakt zu jenen, um die es eigentlich geht: die Lernenden und Lehrpersonen.»

Genau diese Nähe zwischen Lehrpersonen, Lernenden und der Schulleitung fand Marc Kummer an der Kantonsschule Trogen. Nicht ohne Wehmut also blickt der 58-Jährige auf die vergangenen Jahre zurück. Sowohl der Austausch mit den Lehrpersonen als auch mit den Schülerinnen und Schülern war stets eine «gefreute Sache».

Als kleine Highlights hebt Kummer Auslandreisen oder Skiausflüge hervor, bei welchen er als Begleitperson mit dabei sein durfte. Aber auch andere Anlässe wie Schlussfeiern, Konzerte oder Theateraufführungen werde er in guter Erinnerung behalten.

Schule strategisch neu ausgerichtet

Die Lernenden hat der scheidende Rektor stets als offen und unbeschwert, politisch engagiert, kooperativ und lösungsorientiert erlebt. Nicht zuletzt hebt Kummer auch den Innovationsgeist der Schülerinnen und Schüler hervor, was sich nicht nur in den Aktivitäten zugunsten des Klimaschutzes gezeigt habe, sondern auch immer wieder in den Maturitätsarbeiten:

«Die Kanti ist ein Ort, an dem man etwas bewegen und entwickeln kann.»

Auch Kummer selbst hat in den vergangenen Jahren etwas bewegt und entwickelt, auch wenn dies, wie er sagt, nicht sein eigenes Verdienst gewesen sei, sondern stets in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und im Auftrag des Bildungsdepartements geschah. In enger Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen entwickelte Marc Kummer die Kantonsschule Trogen auf der Basis des Bestehenden weiter.

Kummer nennt es eine «Qualitätsstrategie, die auf die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden ausgerichtet ist» – nach dem Motto: «Hier kannst du werden, was du sein möchtest.» Dass sich diese Strategie lohnt, zeigen letztlich nicht nur die tiefe Abbruchquote sowie die hohe Bestehensquote bei Studienabschlüssen von Kanti-Trogen-Absolventen. «Auch Evaluationen geben der Kanti Trogen immer wieder ein gutes Zeugnis», so Kummer.

Zuwachs um gut zwei Dutzend Lernende

Bezüglich Schülerzahlen herrsche allerdings immer noch Luft nach oben. Im kommenden Schuljahr werde die Kantonsschule zwar Zuwachs um gut zwei Dutzend Lernende erhalten. Erfreulich sei auch, dass es im nächsten Schuljahr zum ersten Mal eine zweite Fachmittelschulklasse geben wird. «Das ist ein schönes Signal, dass wir uns auch mit diesem Bildungsgang gut im Kanton etablieren konnten.» Mit etwas über 500 Schülerinnen und Schülern befinde sich die Kanti Trogen aber immer noch in der Talsohle.

100 Lernende mehr würden nicht schaden, sagt Kummer. Wichtiger als die absoluten Zahlen sei jedoch, dass in qualitativer Hinsicht alle Signale auf grün stünden.

«Die Kanti Trogen ist schliesslich kein Business, sondern auch ein Ort der Kultur und der Identifikation für den Kanton.»

Schliesslich werden Kummer wohl auch die vergangenen zwei Monate in Erinnerung bleiben, die alle Schulangehörigen stark gefordert hatten. Er hofft, dass die Schule möglichst bald in den Normalbetrieb zurückkehren könne, denn nur Fernunterricht sei auf die Dauer keine gute Lösung. «Es braucht persönliche Interaktionen.»

Dennoch habe die Coronakrise der Kanti Trogen – vor allem in methodisch-didaktischer Hinsicht – einen «ungewollten Push» verliehen. So hofft Kummer, dass gewisse Unterrichtsmethoden, die stark auf das selbstständige Arbeiten der Lernenden fokussierten, beibehalten werden. Gerade für Ausserrhoden, wo die Schulwege oft weit sind, könnten ortsunabhängige Methoden anstelle des Präsenzunterrichts eine Chance sein.

Bevor Kummer die Schule definitiv verlässt, stehen noch einige Sitzungen an. Sein Abgang wird letztlich aber ein unaufgeregter sein. Eine Abschiedsfeier wird es keine geben. Von der Schulleitung und dem Departement hat Kummer bereits Abschied genommen, an die Lehrpersonen und die Lernenden verschickt er noch einen Abschiedstext.

«Ich glaube, dafür haben alle Verständnis. Und ich empfinde es nicht als unvollständig. Es passt so für mich.»