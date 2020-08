Speicher stimmt über die Sanierung des Hallenbades ab – dort tropft es vom Becken in den Keller Am 27.September befindet die Speicherer Bevölkerung über die Zukunft des Hallenbades. An diesem hat der Zahn der Zeit genagt. Entweder wird es saniert oder geschlossen. Astrid Zysset 26.08.2020, 05.00 Uhr

Vor 12 Jahren wurde das Becken des Hallenbades Speicher neu gefliest. Bild: PD

Von aussen ist der Sanierungsbedarf nicht ersichtlich. Die Gebäudehülle des Hallenbades in Speicher wurde vor vier Jahren erneuert. Und auch der Eingangsbereich sieht zeitgemäss aus. Gemeinderätin Claudia Neff Koller, Ressort Bau und Umwelt, seufzt denn auch: «Es wird eine Herausforderung, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die Dringlichkeit der Sanierung vor Augen zu führen.» Im für die Besucherinnen und Besucher nicht zugänglichen Untergeschoss schlummern sie denn, die Gründe, warum eine Renovation unausweichlich ist.

Der Zahn der Zeit hat am Hallenbad genagt: Diverse Maschinen und Geräte stammen aus der Zeit der Eröffnung des Bades. Jene war 1978. Die leicht vergilbten Anleitungen und Schemas, die an den Wänden hängen, zeugen davon. Die Armierungseisen in der Betonkonstruktion des Beckens haben zu rosten begonnen. Die Korrosion führte dazu, dass Wasser austritt, der Beton ist an einzelnen Stellen abgeplatzt.

Selbst von den an der vorletzten Revision als Sofortmassnahme angebrachten Baustützen tropft es. Neff Koller weiss, dass dies auf den ersten Blick dramatisch aussieht. Sie beschwichtigt: «Aus jedem Becken tritt Wasser aus. Das lässt sich nicht verhindern.» Jedoch liegen dem Gemeinderat drei unabhängige Expertisen vor, die eine «zeitnahe Sanierung» des Bades empfehlen.

Nach der Revision 2018 wurden Betonstützen als Sofortmassnahme angebracht. Bild: PD

42 Jahre seit der Inbetriebnahme des Hallenbades wurde keine grundlegende Renovation veranlasst. Lediglich Unterhaltsarbeiten wurden durchgeführt. «Wir haben uns immer an der Wasserqualität orientiert», so Neff Koller weiter. «Und die war stets ausgezeichnet.»

Zwei Sanierungsvarianten würden ausgearbeitet

Als Fehler erachtet sie es dementsprechend nicht, dass so lange keine Sanierungsmassnahmen umgesetzt wurden.

«Damals wurde nicht so weit in die Zukunft geplant. Und warum einzelne Elemente austauschen, wenn alles immer funktionierte?»

Die «Zeitreise», wie Neff Koller den Rundgang durch das Untergeschoss nennt, vorbei an all den über 40-jährigen Maschinen, könnte sich nun aber rächen. Eine Etappierung der Sanierung ist nicht möglich. Wasseraufbereitung, Becken Strom – alles hängt zusammen. Wie eine gut geölte Maschine. Eine, die aber immer anfälliger für Störungen wird. Ersatzteile sind kaum mehr zu beschaffen. Zudem besteht die Auflage des Kantons, dass die Chlorgasanlage durch Chlorgranulat oder Ozon ersetzt wird.

Gemeinderätin Claudia Neff Koller. Bild: PD

Sechs bis sieben Millionen kostet die Sanierung des Hallenbades. Sagt das Stimmvolk im Rahmen der Grundsatzabstimmung am 27.September Ja, werden zwei Varianten ausgearbeitet: Eine, die sich auf die Wiederherstellung des bestehenden Angebots beschränkt.

Eine andere, die eine Attraktivierung, also zusätzliche Elemente beinhaltet. So oder so: Für Speicher ist die Investitionssumme ein grosser Lupf. Vor allem das jährliche Defizit, das mit den zusätzlichen Abschreibungen auf rund 740000 Franken ansteigen würde, belastet den Gemeindehaushalt. Diesen Betrag zu senken, scheint utopisch. Der Spielraum für Einsparungen ist ausgereizt. Gestützt auf eine externe Betriebsanalyse wurden 2018 diverse Massnahmen umgesetzt.

Trotzdem hat der Gemeinderat im Edikt zur Annahme des Projektes aufgerufen. Ein Hallenbad gilt als Standortvorteil. Zudem leistet es einen Beitrag zur Volksgesundheit.

«Uns geht es finanziell gut. Darum können wir eine solche Investition stemmen», sagt Claudia Neff Koller. In einem Beiblatt zum Edikt verschweigt der Gemeinderat jedoch nicht, dass aufgrund der Coronakrise die Steuereinnahmen zurückgehen werden. Hiess es im vergangenen Frühling noch, die Hallenbadsanierung wäre ohne Steuererhöhung möglich, ist man sich heute diesbezüglich nicht mehr so sicher. Bei einem Nein am 27.September wird der Hallenbadbetrieb eingestellt. Der frei werdende Raum würde in die Arealentwicklung Buchen aufgenommen und für andere Gemeindeaufgaben genutzt.

Als mögliche Ideen gelten beispielsweise, Platz für Tagesstrukturen, einen Mittagstisch oder auch die Bibliothek zu schaffen. Wie teuer diese Massnahmen sind, weiss der Gemeinderat jedoch nicht. Neff Koller: «Ich bin zwiegespalten. Einerseits finde ich es gut, wenn wir das Schulangebot an einem Ort konzentrieren könnten. Andererseits wäre es schon sehr schade, wenn das Hallenbad verschwinden würde.»