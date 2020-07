Es muss nicht immer ein Gipfel sein: Diese Dorfwanderungen im Appenzellerland sind besonders lohnenswert Claudio Weder 20.07.2020, 16.55 Uhr

Säntis, Saxer Lücke, Seealpsee oder Meglisalp sind zweifelsohne lohnenswerte Wanderziele im Appenzellerland. Doch muss es immer ein Gipfel, ein Pass, eine Alp oder ein Bergsee sein? Neben der Lisengratüberschreitung und dem Staubernhöhenweg bietet das Appenzellerland auch eine Vielzahl an Wanderrouten, die zwar zum grossen Teil im Tal verlaufen, deswegen aber nicht weniger reizvoll sind. Im Folgenden stellen wir eine Auswahl an Routen in Ausser- und Innerrhoden vor, welche um ein Dorf herum führen oder mehrere Dörfer miteinander verbinden.

«Und überall grüsst der Säntis», so betitelt der Verein Appenzeller Wanderwege diesen zweistündigen Weg, die über zwei Ausserrhoder Hügelketten rund um das Dorf Waldstatt führt. Die Route startet am Bahnhof Waldstatt, von dort steigt man in Richtung Geisshalden, dann geht es via Harschwendi zum Säntisblick, dem höchsten Punkt der Route. Anschliessend geht es abwärts zum Restaurant Winkfeld, und via Unterwaldstatt, Oberwaldstatt und die Badtöbelibrücke zurück ins Dorfzentrum. Fast durchgehend hat man auf dieser Route den Säntis im Blick, unterwegs laden zudem zwei Restaurants, zwei Feuerstellen sowie etliche Bänke zum Rasten ein.

Herrliche Aussicht oberhalb von Waldstatt. Bild: PD

Auch das Kulturdorf Trogen kann auf einem zweistündigen Wanderweg umrundet werden. Nach einer Erkundungstour im geschichtsträchtigen Dorfzentrum verlässt man den Landsgemeindeplatz, zwischen Kirche und Hotel Krone hindurch geht es talwärts in Richtung Schopfacker und Tobel zur Goldach hinunter. Man folgt dem Weg in Richtung Chastenloch, wo es eine Gaststube und in der Nähe eine Feuerstelle gibt. Vom Chastenloch steigt man in rund 45 Minuten nach Speicher empor. Beim Vorderen Flecken zweigt man nach links ab, folgt dem Waldrand und marschiert via Unter Bendlehn und Kantonsschule nach Trogen zurück.

Sie ist längst kein Geheimtipp mehr: die 180 Meter lange Hängebrücke, die über den Mattenbach führt und die Dörfer Grub AR und Grub SG miteinander verbindet. Die 2019 eingeweihte Brücke ist sowohl von Heiden, Grub AR oder Grub SG erreichbar. Lohnenswert ist folgende Rundtour ab Heiden: Vom Dorfzentrum wandert man in Richtung Grub. Bei der Frauenrüti überquert man die Brücke und erreicht alsbald das Dorf Grub SG, wo sich der Aufstieg zum Fünfländerblick anbietet. Man steigt nun auf der breiten Krete in Richtung Wienacht ab, zweigt vor Unterbilchen nach rechts in den Wald. Anschliessend gehts über die Hauptstrasse und via Büel und Mattenbachtobel zurück nach Heiden.

Wer sich schon immer mal als Detektiv versuchen wollte, der ist auf dem 2019 eröffneten Detektiv-Trail in Urnäsch genau richtig. Der Pfad, der gemäss Webseite nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene interessant sein soll, startet beim Reka-Feriendorf. Vor der rund zwei bis drei Stunden dauernden Rätseljagd durch das Urnäsch muss man eine Detektiv-Karte, diese kann für ein paar Franken auf hompeage oder per oder herunterladen werden. Auf dem Weg trifft man auf verschiedene Rätselposten, die man durch Hinweise an diesem Ort lösen muss. Am Schluss des rund 3 kilometer langen Trails wartet eine Schatztruhe. Wenn die Rätsel korrekt gelöst wurden, ergibt sich aus den Lösungen der Code zur Öffnung der Truhe.

Der 2019 eröffnete Detektiv-Trail beginnt beim Reka-Dorf in Urnäsch. Bild: Ralph Ribi

Dorfwanderlebnis par excellence bietet nicht zuletzt auch die «Kulturspur». Der rund 50 Kilometer lange Etappenweg führt einmal quer durch Ausserrhoden. Die Route startet in Degersheim und passiert die Dörfer Herisau, Hundwil, Stein. Von Stein aus geht es weiter über Teufen und Speicher nach Trogen. Die letzte Etappe führt von Trogen via Rehetobel nach Heiden, und von dort via Wienacht nach Rheineck. Die Kulturspur führt an 50 Kulturobjekten vorbei, darunter Ortsbilder, historische Verkehrsbauwerke, Museen, Kunstwerke im öffentlichen Raum oder mit Wirtschaftsgeschichte verbundene Bauwerke. Pro Etappe legt man in rund 4-5 Stunden zwischen 15 und 20 Kilometern zurück.

Auch in Innerrhoden gibt es zahlreiche Wandermöglichkeiten im Tal. Ein Klassiker ist der Appenzeller Kappellenweg. Auf Nebenstrassen, Wald- und Wiesenwegen führt dieser thematische Dorfrundgang an elf Kappellen in Appenzell und Umgebung vorbei. Vom Bahnhof Appenzell führt der Wanderweg in Richtung Lank, dann geht es via Steig, Burg Clanx, Lehn, Studen, Sammelplatz, Guggerloch und Steinegg wieder zurück nach Appenzell. Für die 15 Kilometer lange Route benötigt man rund 4 Stunden.

Reizvoll ist auch der Chlustobelweg, der die beiden Dörfer Weissbad und Brülisau verbindet. Der Naturerlebnispfad eignet sich für Jung und Alt, der Wanderweg ist leicht zu begehen und führt über Wiesen und Waldpfade. Unterwegs informieren fünf Tafeln über die Natur des Chlustobels und dessen Bewohner, auch eine Grillstelle ist vorhanden.

Diese Rundwanderung rund um Haslen wird nur wenig begangen - und das obwohl sie viel zu bieten hat. Ausgangspunkt des zweieinhalbstündigen Rundwanderweges ist die Wallfahrtskirche «Maria Hilf» in Haslen. Nach dem Dorfplatz geht es über einen markierten Wiesenweg in Richtung Auen–Schwanen, und weiter zum Badeplatz «Strom», der im Grenzgebiet der Kantone Innerrhoden und Ausserrhoden liegt. Im Anschluss führt der Weg über die Rotbachbrücke und über einige Treppenstufen bergauf

Richtung Teufen, und über das Kapuzinerinnenkloster Wonnenstein, den Höchfall und Hinterhaslen zurück zum Ausgangspunkt.