Lehrabschluss «Es ist wichtig, dass ich Beratungen wieder real durchführen kann»: Wie sich eine Innerrhoder Lernende im Detailhandel während des Lockdowns auf ihre Abschlussprüfung vorbereitet Die Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfungen im Detailhandel sind wegen der mehrwöchigen Schliessung der Geschäfte erschwert. Ausbildnerinnen und Lernende waren gefordert und mussten innovative Ideen entwickeln, dies zeigt der Besuch im Modegeschäft Ziel in Appenzell. Mea McGhee 26.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lisa Inauen (vorne) und ihre Ausbildnerinnen Evelyne Gähler und Brigitte Rusch freuen sich darauf, ab Montag wieder Kundinnen und Kunden im Laden beraten zu können. Bild: Mea McGhee

Leichte Pullover, bunte Shirts, Hosenröcke, Lederjacken: Die Mitarbeiterinnen des Modegeschäfts Goldener AG sind dabei, die Frühlingskollektion aufzubereiten. Quer im Eingangsbereich des Geschäfts Ziel in Appenzell steht ein langer Tisch ­– die Abholstation für Kundinnen und Kunden. Noch bis am 1.März müssen die Türen geschlossen bleiben, dann endet für den Detailhandel der sechswöchige Lockdown.

«Ich freue mich sehr auf den Kundenkontakt. Es ist wichtig, dass ich Beratungen wieder real durchführen kann», sagt Lisa Inauen, Lernende im dritten Lehrjahr. Sie wird im Sommer ihre Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau abschliessen. Im Mai steht die praktische Prüfung an, im Juni die schulische.

Während der beiden Phasen des Lockdowns konnte Lisa Inauen Kundinnen und Kunden nur online oder telefonisch beraten. Fühlt sie sich in ihrer Ausbildung benachteiligt? «Es nützt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken», sagt die 18-Jährige aus Brülisau.

«Ich bin froh, konnte ich arbeiten, der Kundschaft die Mode online präsentieren.»

Das Modegeschäft verstärkte die Onlineberatungen und investierte in den Auftritt in den sozialen Medien. «Hier haben die Lernenden viel Know-how und Ideen eingebracht», sagt Evelyne Gähler, Geschäftsleitungsmitglied von Goldener Mode.

Keine Kurzarbeit für die Lernenden

Es war der Unternehmensleitung wichtig, den Lernenden während des Lockdowns weiterhin eine Struktur zu bieten. So waren diese im Gegensatz zu anderen der 150 Mitarbeitenden der Modekette nicht von Kurzarbeit betroffen. Einige Lernende mussten aber die Filiale wechseln. «Wir wollten nicht, dass Lernende allein in einem Laden sind», sagt Gähler.

Mehrere Monate von Lisa Inauens Lehrzeit waren vom Lockdown geprägt. «Ich spürte stets die Unterstützung des ganzen Teams und des Arbeitgebers», betont die 18-Jährige. Evelyne Gähler sagt:

«Wir hatten mehr Zeit für die Lernenden, konnten sie enger begleiten und direktere Rückmeldungen geben.»

Auch habe man die interne Ausbildung überdacht und angepasst. Ein Teil dieser internen Ausbildung musste online stattfinden. Bei manchen Themen sei es schwierig gewesen, die Lernenden abzuholen. Und manches, etwa die Haptik von Textilien, könne man online nicht vermitteln.

«Die Lernenden haben einen Wochenplan erhalten», sagt Brigitte Rusch, welche die Lernenden des dritten Lehrjahres betreut und als Expertin auch Prüfungen abnimmt. Die Pläne beinhalteten etwa Praxisaufträge oder Sachthemen wie Jeanstrends oder Nachhaltigkeit. Sie habe sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie die Lernenden trotz geschlossenem Geschäft optimal ausgebildet werden können. Teil der internen Ausbildung sind sogenannte Impulse: In diesen Modulen werden Themen wie Betriebs-, Sortiments- und Verkaufskenntnisse vertieft. Brigitte Rusch will für die Lernenden stets ansprechbar sein. Sie findet: «Durch den Lockdown ist die Zusammenarbeit intensiver geworden.»

Die interne Probeprüfung wird benotet

Diese Woche absolviert Lisa Inauen eine Probeprüfung im Laden, die von ihrer Betreuerin Brigitte Rusch auch benotet wird. Diese sagt: «Wir wollen den Lernenden einen gut gefüllten Rucksack und die Freude am Beruf mit auf den Weg geben.» Der schulische Bereich sei für sie die grössere Herausforderung als die Praxis, findet Lisa Inauen. «Deshalb lerne ich fleissig. Englisch, Deutsch, Wirtschaft.» An der Prüfung will sie «Vollgas» geben und zeigen, was sie in den vergangenen drei Jahren gelernt hat.

Ihre Ausbildnerinnen finden es wichtig, dass die Lernende in den nächsten Wochen möglichst viel Zeit auf der Fläche – sprich im Verkauf arbeiten kann. Eine Öffnung am 1. März ist ideal, da der Frühling mit seiner Kollektion eine wichtige Zeit in der Modebranche sei.

Der Verband Textil Schweiz legt Wert darauf, dass dieses Jahr ein normales Qualifikationsverfahren mit praktischem und schriftlichem Teil durchgeführt werden kann. «Der Lehrabschluss ist ein Meilenstein im Leben. Es wäre schade, wenn der praktische Teil fehlen würde», findet Evelyne Gähler, die jeweils mit den Lernenden mitfiebert. Ziel des Unternehmens sei es, dass die Lernenden eine gute Prüfung ablegen, so Rusch. Und Evelyne Gähler ergänzt: «Das kommt unserem Betrieb später zugute, indem wir gut ausgebildete Mitarbeitende einstellen können.»

Eine Anstellung im Lehrbetrieb

«Ich habe ein gutes Gefühl, habe viel geübt und auch den Schulstoff repetiert», ist Lisa Inauen hinsichtlich der Prüfungen zuversichtlich. Nebst der Brülisauerin werden dieses Jahr drei weitere junge Frauen ihre Ausbildung bei Goldener Mode beenden, eine davon im Herisauer Geschäft Huber Mode. Bezüglich des Berufseinstiegs habe sie sich früh Gedanken gemacht, sagt Lisa Inauen. «Ich fragte bei meinem Ausbildungsbetrieb an und freue mich, dass ich weiter Teil dieses motivierten Teams bleiben kann.»