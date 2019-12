Gemeindechronik von Walzenhausen erschienen: «Es ist kein verstaubtes Buch» Am Weihnachtsmarkt hat die Gemeinde Walzenhausen die Fortsetzung der Chronik präsentiert. Lukas Pfiffner 15.12.2019, 16.49 Uhr

Das Autorenteam (Iris Oberle, Arthur Oehler, Isabelle Kürsteiner) mit dem Gemeindepräsidenten Michael Litscher. Bild: Lukas Pfiffner

«Die Entwicklung Walzenhausens ist auch in den vergangenen 30 Jahren nicht stehen geblieben. Es war einiges los», sagte Gemeindepräsident Michael Litscher auf der Bühne des Mehrzweckgebäudes. Er hielt am Samstag zunächst jene Chronik der Gemeinde in der Hand, die 1988 zur 350-Jahr-Feier Walzenhausens verfasst worden war. Und anschliessend präsentierte er den in Weiss gehaltenen Nachfolgeband, der nun druckfrisch vorliegt.