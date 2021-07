Darum fordern die Ärzte den Rücktritt von Giuliani als Svar-CEO

Interview «Viele Ärzte haben das Vertrauen in die Führung verloren»: Darum fordert die Appenzellische Ärztegesellschaft einen sofortigen Wechsel an der Spitze des Spitalverbunds AR Die Appenzellische Ärztegesellschaft hat sich für den Rücktritt von Paola Giuliani als CEO des Spitalverbunds Ausserrhoden (Svar) ausgesprochen. Nun nehmen erstmals drei wichtige Exponenten der Organisation öffentlich Stellung. Im Interview erklären sie, wieso sie sich Sorgen um das Weiterbestehen des Svar machen und warum für sie ein Wechsel an der Spitze dringend ist. David Scarano 05.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Besorgt wegen Situation im Spitalverbund: Fabian Fehr, Präsident der Hausärztevereinigung Appenzellerland, Hans-Anton Vogel, Kantonsrat und ehemaliger Präsident der Ärztegesellschaft und sein Nachfolger Axel Weiss. Bild: David Scarano

Was bisher geschah Am 26.April 2021 gaben der Spitalverbund Ausserrhoden (Svar) und der Ausserrhoder Regierungsrat gemeinsam die Schliessung des Spitals Heiden auf Ende Jahr bekannt.

Am 11.Juni teilte der Svar den Rücktritt von Paola Giuliani als CEO auf Ende Jahr mit. Dieser Schritt erfolge aus persönlichen Gründen, hiess es.

Wie Recherchen der «Appenzeller Zeitung» zeigten, hatte am 10.April an einer Onlineversammlung eine Mehrheit der Mitglieder der Appenzellischen Ärztegesellschaft den sofortigen Rücktritt von Giuliani gefordert.

Svar-Verwaltungspräsident Andreas Zollinger verneinte einen Zusammenhang zwischen Rücktrittsforderung und Ankündigung der Demission von Paola Giuliani. Er kritisierte die Ärzte scharf.

In einem Interview verurteilte auch Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer das Vorgehen der Ärzte und stellte sich hinter die Svar-Geschäftsleitung.

Die «Appenzeller Zeitung» hat kürzlich die Forderung der Appenzellischen Ärztegesellschaft nach einem Rücktritt von Paola Giuliani als CEO des Spitalverbunds Ausserrhoden (Svar) publik gemacht. Regierungsrat Yves Noël Balmer und Verwaltungsratspräsident Andreas Zollinger übten darauf teils scharfe Kritik. Auch Parteipräsidenten bemängelten das Vorgehen, unter anderem weil die Kritik der Ärzte anonym erfolgte.

Am Interview nehmen teil: Axel Weiss, neuer Präsident der Appenzellischen Ärztegesellschaft; sein Vorgänger und FDP-Kantonsrat Hans-Anton Vogel sowie Fabian Fehr, Hausarzt aus Oberegg und Präsident der Hausärztevereinigung Appenzellerland.

Die Forderung der Ärztegesellschaft nach einem Rücktritt von Paola Giuliani als CEO des Spitalverbunds hat hohe Wellen geschlagen. Svar-Verwaltungsratspräsident Andreas Zollinger und Gesundheitsdirektor Yves Nöel Balmer kritisierten die Ärzte umgehend scharf. Haben Sie diese Härte erwartet?

Axel Weiss: Überrascht hat uns die Heftigkeit, mit der das Vorliegen des Problems einfach negiert wird, dass viele Ärzte das Vertrauen in die Führung des Svar verloren haben. Stattdessen wird die Kritik als Kampagne einzelner Exponenten zur Schädigung des Spitalverbunds dargestellt. Die Kritik kommt nicht von einzelnen Exponenten der Ärztegesellschaft. Die Mitglieder haben den Vorstand auf der Mitgliederversammlung mit grosser Mehrheit aufgefordert, dies vorzubringen.

Fabian Fehr: Der Rückhalt in der Bevölkerung und in der Ärzteschaft für den Erhalt des Spitals Heiden ist seit Jahrzehnten gross. Es gab meines Wissens noch nie einen Hausarzt, der die Schliessung forderte. Wir setzen uns seit Jahren für eine gute Grundversorgung ein. Es ist deshalb ein Affront, dass ein Regierungsrat behauptet, Ärzte wollten den Spitalverbund schädigen.

Der von den Ärzten diskutierte Patienten-Einweisungsstopp wurde ebenfalls stark kritisiert. Ein solcher hätte den Spitalverbund aber wohl geschädigt.

Hans-Anton Vogel: Wir haben darüber diskutiert, über welche Instrumente wir verfügen, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Den symbolischen Einweisungsstopp haben wir aber klar verworfen, weil wir den Spitalverbund nicht schädigen wollen.

Weiss: Es war eine Mitgliederversammlung. Jedes Mitglied hat das Recht, seine Meinung zu äussern. Es war nur ein Vorschlag, der jedoch nicht vertieft wurde.

Man wirft Ihnen vor, sich in etwas einzumischen, das sie nichts angeht. Wie kam es zur Forderung?

Weiss: Die Breite der Ärzteschaft hat einen Notruf gestartet, weil es im Spitalverbund brennt. Es ist ein starkes Signal, weil die Sorge akut ist, dass, wenn es so weitergeht, auch das Spital Herisau und das Psychiatrische Zentrum verschwinden könnten. Die Ärzte befürchten, dass die Gesundheitsversorgung für ihre Patienten Schaden nimmt.

Fehr: Uns geht es nicht darum, jemanden zu diskreditieren. Wir wollen, dass hingeschaut wird und dass man sich die Fragen stellt, was falsch gelaufen ist und wie die Situation verbessert werden kann. Eine sachliche Herangehensweise ist angezeigt und nicht ein Verurteilen einzelner Personen.

Vogel: Nach Meinung der Ärztegesellschaft ist das Vertrauen in die heutigen Führungspersonen verloren, der Vertrauensverlust begründet sich unter anderem auf die hohe Personalfluktuation, Halbierung des Eigenkapitals, Sparmassnahmen mit Reduktion von Arbeitsplätzen, die Patientenzahlen werden kleiner.

Was läuft aus Sicht der Ärzte im Spitalverbund schief?

Vogel: In den letzten Jahren konnte keine erfolgreiche zukunftsfähige Strategie aufgebaut werden. Sichtbar sind hingegen zahlreiche Personalwechsel, überdurchschnittlich hoch auch in leitenden Positionen. Diese hohe Fluktuation ist ein grosses Problem. Wenn die Mitarbeitenden das Wichtigste im Betrieb sind, dann können sie nicht austauschbar sein. Zusammengefasst weist dies auf schwerwiegende Führungsprobleme hin.

Fehr: Ich kenne die Strukturen im Spital Heiden sehr gut, weil ich drei Jahre dort gearbeitet habe. Mit Sparmassnahmen wird nun vieles kaputtgemacht, nicht nur beim Personal. Die Küche hatte beispielsweise einen ausgezeichneten Ruf. Nun wird das Essen aus Herisau hergebracht und dann aufgewärmt. Hotellerie und Service sind für die Patienten aber häufig entscheidend. Solche Massnahmen führen zu einem Vertrauensverlust.

Vogel: Die Appenzellische Ärztegesellschaft sieht die Sparpolitik im Svar, die so ausgeprägt ist, dass der Auftrag zur Patientenversorgung in Gefahr steht.

Sie führen die hohe Fluktuation auch auf den Führungsstil von Giuliani zurück. Was stört Sie daran?

Paola Giuliani tritt Ende Jahr als Svar-CEO ab. Im Zusammenhang mit der Forderung der Ärzte stehe dies aber nicht, sagt der Spitalverbund. Bild: Arthur Gamsa

Fehr: Aus Sicht der Appenzellischen Ärztegesellschaft ist Frau Giuliani das ausführende Organ des Verwaltungsrates. Das Sparprogramm führt zu einem Klima, das hoch angespannt ist und zu einer hohen Personalfluktuation führt. Die Personaldecke ist zum Teil so dünn, dass es häufig fast unmöglich für die Mitarbeiter ist, für Pausen die Station zu verlassen. Das ist keine Wertschätzung. Sparen ja, aber nicht so.

Vogel: Es ist nicht Sache der Appenzellischen Ärztegesellschaft, den Führungsstil von Frau Giuliani zu beurteilen, dies ist Sache des Verwaltungsrates. Was wir beurteilen können, sind die Auswirkungen der Führungstätigkeit von Frau Giuliani, die wie oben erwähnt zum Vertrauensverlust führen.

Die Kritik an Giuliani ist nicht neu. Der Regierungsrat sagt nun, der Kanton habe dies regelmässig thematisiert. Die unausweichlichen Umstrukturierungen und Sanierungspläne seien aber nicht immer zur Zufriedenheit aller möglich. Macht es sich der Regierungsrat zu einfach?

Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer Bild: Arthur Gamsa

Vogel: Ja, eindeutig. Regierungsrat Balmer argumentiert, man habe ein Beratungsangebot eingeführt. Dass man aber ein externes Büro beauftragen muss, damit Mitarbeiter ihre Sorgen deponieren können, spricht Bände. Der Regierungsrat als Eigner ist sicher in der Verantwortung.

Der Unmut der Ärzte hängt auch stark mit der Schliessung des Spitals Heiden zusammen. Diese ist aber unausweichlich. Was hätten Sie anders gemacht?

Ist bald Geschichte: das Spital Heiden. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Weiss: VR-Präsident Zollinger und Regierungsrat Balmer sagen, die Schliessung konnte nicht im Vorfeld mit der Öffentlichkeit diskutiert werden. Das hätte das Personal verunsichert. Das mag stimmen. Aber man sieht in Innerrhoden, dass es möglich ist, in einer Spitaldebatte verschiedene Möglichkeiten öffentlich zu diskutieren.

Vogel: Die finanziellen Probleme des Spitals Heiden sind dem Verwaltungsrat seit Jahren bekannt. Eine erfolgreiche Anschlusslösung für die Versorgung des Vorderlandes nach der Schliessung von Heiden können wir nicht sehen und wurde uns nicht mitgeteilt. Das ist nicht vertrauensfördernd.

Es gibt keine Strategie für die Zeit nach der Schliessung?

Vogel: Uns in der Ärztegesellschaft wurde keine Strategie nach der Schliessung von Heiden mitgeteilt. Bislang hat es nur geheissen: Es wird geschlossen.

Fehr: Ein Gespräch wegen der Notfallversorgung ist geplant. Eine Delegation aus dem Vorderland wird in Kürze mit dem Gesundheitsamt zusammensitzen. Regierungsrat Balmer hat uns zuvor mitgeteilt, der Impuls müsse von unten kommen. Im Vorderland setzt sich eine Gruppe für ein Gesundheitszentrum und eine gute Notfallversorgung ein. Dies alles zu organisieren, ohne konstruktive Zusammenarbeit mit Svar und Regierung, enttäuscht mich sehr.

Balmer und Zollinger sagen allerdings, es habe ein Gesprächsangebot gegeben, das die Ärzteschaft nicht angenommen hätte.

Andreas Zollinger, VR-Präsident des Svar Bild: Arthur Gamsa

Vogel: Ein solches Angebot hat es nicht gegeben, es sei denn das Antwortschreiben auf unseren Brief an den Verwaltungsrat vom 14. Juni.

Fehr: Das Angebot für das Gespräch über die Notfallversorgung kam nur auf Initiative der Ärzte zu Stande.

Weiss: Wir führen als Ärztegesellschaft zwei Mitgliederversammlungen pro Jahr durch. Wir haben der Geschäftsleitung, dem Verwaltungsrat und den Exponenten der ärztlichen Fachbereiche dort stets ein Forum geboten. Der Ärzteschaft nun vorzuwerfen, sie hätte das Gespräch verweigert, ist nicht nachvollziehbar. An der Onlineversammlung, an der die Mehrheit der Ärzte sich für die Rücktrittsforderung Giulianis aussprach, war zu Beginn Professor Zollinger anwesend. Hier werden Verantwortlichkeiten auf den Kopf gestellt.

Wie meinen Sie das?

Weiss: Der Spitalverbund muss wichtige Veränderungen in die Wege leiten. Die zuweisenden Ärzte sind eine zentrale Zielgruppe. Es wird aber sichtbar, dass die jetzige Spitalführung diese Gruppe nicht erreicht. Der grösste Teil der Ärzte hat das Vertrauen in die jetzige Spitalführung verloren.

Fehr: Es hapert aber auch zwischen Politik und Verwaltungsrat. Sie schieben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Die Politik sagt, die Gesetzgebung erlaube es nicht, dass sie sich einmische. Der Verwaltungsrat sagt hingegen, er erhalte von der Politik die nötigen Finanzen nicht. Was zutrifft: Schweizweit ist Ausserrhoden der Kanton, der sich am zweitwenigsten am Spitalwesen beteiligt.

Als Aussenstehender erstaunt es, dass der Austausch zwischen Ärzten und Svar so schlecht funktioniert. Verwaltungsratspräsident Andreas Zollinger ist ebenfalls Mediziner. Es müsste ja eine gemeinsame Basis geben. Fehlt ihm als Zürcher der Bezug zum Appenzellerland? Ist es der überhaupt richtige Mann für das Amt?

Vogel: Nein, ist er nicht. Seine Strategie mag für Zürich funktionieren, im Appenzellerland haben wir andere Strukturen. Wir müssten jemanden haben, der das Appenzellerland besser kennt.

Fehr: Es braucht Verwaltungsräte mit Fachwissen, die täglich mit den Patienten und Ärzten in der Region in Kontakt sind. Je weiter die Verwaltungsräte weg von der Basis sind, desto schwieriger wird es.

Ist es sinnvoll, dass Giuliani bis Ende Jahr im Amt bleibt?

Weiss: Die Ärzteschaft hat sich diesbezüglich klar geäussert. Die Mehrheit hat den Vorstand beauftragt, beim Verwaltungsrat des Spitalverbunds personelle Konsequenzen einzufordern.

Vogel: Und dies per sofort.

Wie soll es weitergehen?

Fehr: Die Politik müsste sich durchringen, die Strukturen zu optimieren und die Finanzen so anzupassen, dass eine Grundversorgung ohne unmenschlichen Druck aufrechtzuerhalten ist. Es braucht den Einbezug aller: des Personals, der Ärzteschaft und der Svar-Verantwortlichen. Es braucht eine konstruktive Lösung.

Weiss: Betriebswirtschaft heisst nicht nur sparen. Es gilt zu analysieren, wo die Stärken des Spitalverbunds liegen. Und diese liegen in der Nähe zu den Zuweisern. Wenn diese Beziehung sorgfältig gepflegt und kultiviert wird, dann kann der Svar wieder Belegungen generieren.

Vogel: Der Vertrauensverlust in die heutigen Führungspersonen des Svar ist gross. Das Wohlergehen des Svar liegt der Ärztegesellschaft sehr am Herzen. Mit den heutigen Führungspersonen scheint eine erfolgreiche Zukunftsperspektive nicht möglich, daher fordert die Ärztegesellschaft rasche personelle Konsequenzen.