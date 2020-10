«Es gibt zu viele Wege, die gemeinsam genutzt werden»: Gais will Bike- und Wanderrouten entflechten Zwischen Bikern und Wanderern herrscht Konfliktpotenzial. Die Gemeinde Gais reagiert – und will das Wander- und Bikenetz entflechten. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe einberufen, die im kommenden Monat ihre Arbeit aufnimmt. Erste Ergebnisse sollen im nächsten Jahr vorliegen. Astrid Zysset 17.10.2020, 05.00 Uhr

Eine Möglichkeit, die Reibereien zu entschärfen, ist die Erstellung von speziellen Bike-Trails wie hier im Kanton Thurgau. Bild: Olivia Hug

In Gais gibt es 69 Kilometer offizielle Wanderwege. Einige davon sind bei den Freizeitportalen schweizmobil.ch oder veloland.ch allerdings auch als Mountainbikerouten erfasst. Und diese werden rege genutzt. Das führt zu Konflikten. Gemeinderätin Doris Oetiker bestätigt, dass es immer mal wieder zu Reibereien kommt.

«Die Wanderer sind genervt, da Biker nicht abbremsen würden. Biker hingegen finden, dass Wanderer den Weg nicht schnell genug frei machen.»

Für Oetiker ist klar, dass Wanderer und Downhill-Biker wenn möglich getrennte Routen nutzen sollen. Nur so können die Reklamationen, mit welchen sich die Gemeinderätin aufgrund der Streitereien konfrontiert sieht, reduziert werden. «Es gibt derzeit zu viele Wege, welche beide Gruppen gemeinsam nutzen. Das müssen wir ändern.» Gebiete mit hohem Konfliktpotenzial sind der Gäbris und der Hirschberg.

Arbeitsgruppe soll Klarheit schaffen

Der Gemeinderat hat die Bildung einer Arbeitsgruppe lanciert, die sich mit der Bike-Wegnetzplanung innerhalb des Gemeindegebietes beschäftigt. Acht bis zehn Personen haben in dieser Gruppe Einsitz, Doris Oetiker leitet sie. «Unser Ziel ist es, Klarheit zu schaffen. Bikerouten sollen deutlich gekennzeichnet werden.» Das wiederum signalisiere auch den Wanderern, dass hier Vorsicht geboten sei vor den Mountainbikern. Um einen Ausbau des bestehenden Wegnetzes gehe es dabei in erster Linie nicht, betont die Gemeinderätin, sondern um eine Entflechtung der bestehenden Routen.

Doris Oetiker ist Gemeinderätin in Gais. Bild: Philipp Griesemer Photography

Erste Massnahmen für nächstes Frühjahr geplant

Das soll in erster Linie mit Tafeln und Lenkungsmassnahmen geschehen. Doch auch die Attraktivität möglicher Bikerouten soll gesteigert werden. Wie genau dies erreicht werden soll, ist noch offen. Möglich wäre der Einbau von künstlichen Hindernissen oder auch eine Änderung des Belags.

«Wir haben auch Biker innerhalb unserer Arbeitsgruppe. Diese können uns darlegen, was eine gute Route ausmacht.»

Noch stehe man mit der Arbeit ganz am Anfang. Die Arbeitsgruppe trifft sich erst im nächsten Monat zum ersten Mal. Anfang des kommenden Jahres sollen erste Entscheidungen getroffen werden, damit die Umsetzung allfälliger Massnahmen bis zum Saisonstart 2021 erfolgen kann. Der Arbeitsgruppe steht ein Budget von 5000 bis 10000 Franken zur Verfügung. Sind bauliche Veränderungen vonnöten, könne dieser Betrag aber aufgestockt werden. Das wäre insbesondere dann denkbar, wenn grössere Projekte auch über die Gemeindegrenze hinaus zur Umsetzung kämen.

Auch separate E-Bike-Routen könnten realisiert werden. Doch daran mag Doris Oetiker noch nicht denken. «Wir fangen jetzt mal klein an. Auch damit lässt sich schon eine grosse Verbesserung erzielen.» Sie spricht den Druck von Karten an. In diesen sollen eingezeichnete Bikerouten enthalten sein. Die Karten könnten beispielsweise in den Gaststätten aufgelegt werden und den Bikern die geeignete Route aufzeigen.

Zu wenig gekennzeichnete Strecken

Andreas Frey, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AR, nimmt den Konflikt zwischen Velofahrenden und Wandernden nur über Medienberichte wahr. Ob er flächendeckend stattfindet, stellt er in Frage. «Ich war das ganze Jahr über sehr viel auf den Wanderwegen im Appenzellerland unterwegs. Ich habe viele Wandernde und Velofahrende auf den Wegen gesehen, konnte aber keinen einzigen Konflikt beobachten.»

Nicht von der Hand zu weisen sind die grossen Entwicklungsschritte in der Fahrradindustrie in der jüngsten Vergangenheit. Diese führten dazu, dass sich der Bewegungsradius erweitert hat. Waren die Leute früher eher in flacheren Gebieten unterwegs, entdecken sie mittlerweile auch die sanfte Hügellandschaft für sich. Markierte Strecken in hügeligerem Gebiet wie auch getrennte Velo- und Wanderwege sind gesamtschweizerisch in dieser Zeit jedoch weniger schnell umgesetzt worden. Auch Appenzellerland Tourismus AR bearbeitet das Thema Velo lediglich im «Grundrauschen». Für mehr fehlen die finanziellen Mittel und der Leistungsauftrag des Kantons. Die Nachfrage ist jedoch da: Die Website von Appenzellerland Tourismus AR respektive die angeklickten Wanderrouten verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von über 40 Prozent. Mountainbikestrecken sind nicht aufgeführt. Bei den E-Bike-Strecken beträgt der Zuwachs 170 Prozent.

FDP-Kantonsrätinnen mit Vorstoss zum Velonetz

Monika Bodenmann-Odermatt ist Präsidentin der FDP AR. Bild: PD

Das Thema Biken und Velofahren kommt in Ausserrhoden auf die politische Traktandenliste. Monika Bodenmann-Odermatt (Waldstatt) und Sandra Nater (Herisau) haben eine Interpellation dazu eingereicht. Die beiden FDP-Kantonsrätinnen verweisen darin auf ihre Erfahrungen als Präsidentin beziehungsweise Vorstandsmitglied von Appenzellerland Tourismus AG. In dieser Funktion seien sie insbesondere während der vergangenen sechs Monaten oft auf die Situation bezüglich Velowege im Kanton angesprochen worden. Die Planung und der Bau solcher Strecken ist Aufgabe der Kantone. Diese sind immer mehr gefordert, weil Velofahren und Biken mittlerweile zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen zählen. Eine grössere Nachfrage bedeutet gemäss den Interpellantinnen eine stärkere Belastung der Natur und mögliche Konflikte mit Landbesitzern und Wanderern.

Sandra Nater ist FDP-Kantonsrätin. Bild: PD

Aus diesem Grund hat auch der Verein Appenzeller Wanderwege (VAW) kürzlich ein Positionspapier verfasst. Er spricht sich grundsätzlich für ein Miteinander von Wanderern und Bikern aus. Vor allem auf Strecken, wo ein Kreuzen nicht möglich ist, sollten gemäss dem VAW allerdings Massnahmen ergriffen werden. Der Umweltverband Pro Natura wiederum zeigt sich besorgt über den Wildwuchs von Velowegen. Während der Coronazeit habe es Biker gegeben, die ohne Bewilligung und Berücksichtigung von Naturschutzzonen angefangen hätten, solche zu bauen. Könnte der Bau von Velowegen das Wanderwegnetz entlasten? In ihrer Interpellation wollen Bodenmann-Odermatt und Nater vom Regierungsrat wissen, ob er sich bewusst ist, dass das Velonetz im Kanton den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen hinterherhinkt. Auch wird die Frage aufgeworfen, ob die bestehenden Strecken allenfalls überarbeitet und der steigenden Nachfrage angepasst werden müssen. Zudem werfen die freisinnigen Kantonsrätinnen die Frage auf, ob durch den Bau von entsprechenden Infrastrukturprojekte für Velofahrer diese kanalisiert werden können.