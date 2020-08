«Es gibt keine Lösung, die für alle perfekt ist»: Die abtretende Ausserrhoder Kantonsratspräsidentin Katrin Alder zieht Bilanz über ein etwas anderes Amtsjahr Die Coronapandemie und die Umsetzung des neuen Kantonsratsgesetzes prägten das Amtsjahr von Katrin Alder als Kantonsratspräsidentin. Alessia Pagani 18.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die abtretende Kantonsratspräsidentin Katrin Alder (r.) ist dankbar für die Unterstützung durch den neu geschaffenen Parlamentsdienst unter der Leitung von Sabrina Baumgartner. Bild: Alessia Pagani

Das Coronavirus hat die Welt kalt erwischt. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Auch die abtretende Kantonsratspräsidentin Katrin Alder hatte sich das vergangene Jahr anders vorgestellt. Miteinander, das war das Schlagwort, unter welches die 51-Jährige ihr Amtsjahr stellte. Ein Thema, für das sie sich vor dem weltweiten Ausbruch der Pandemie entschieden hatte und das wegen dieser nochmals an Bedeutung gewonnen hat. Die Menschen rückten auseinander, und dennoch galt es, die Zusammenarbeit zu pflegen – so auch in der politischen Arbeit.

Ziel der Stärkung des Kantonsrates erreicht

Im vergangenen Jahr stand für den Kantonsrat mit der Umsetzung des Kantonsratsgesetzes eine wichtige Aufgabe an. Rund ein Jahr ist das Gesetz nun in Kraft. Alder sagt:

«Mein Ziel war es, das neue Kantonsratsgesetz optimal umzusetzen.»

Mit dem neuen Kantonsratsgesetz sollte unter anderem der Kantonsrat gestärkt und die Kompetenzen geschärft werden. «Das ist uns gelungen, soweit dies nach einem Jahr möglich ist. Wir haben allerdings auch sehr viel Zeit in die Gestaltung der Umsetzung investiert und das Hauptaugenmerk auf Kommunikation, Koordination sowie den Einbezug verschiedener Exponenten gesetzt», so die FDP-Politikerin weiter. Nicht ganz einfach, in Zeiten, in denen Sitzungen abgesagt und sich der Austausch während der Coronakrise hauptsächlich auf Telefonkonferenzen beschränkte.

«Das Wichtigste war, dass der Kantonsrat seinen Aufgaben auch in diesem ersten Jahr gerecht wurde. Dies war der Fall.»

Für die Bewältigung der Coronakrise durch Regierung, Führungsstab und Verwaltung findet die Herisauerin nur lobende Worte: «Die Regierung hat die Pandemie gut gemeistert und pragmatische und aus meiner Sicht gute Entscheidungen getroffen.» Das Parlament ist in dieser Zeit mehr in den Hintergrund getreten – es war der Moment, in welchem in erster Linie die Exekutive am Ball war. Für Katrin Alder ein gutes und vorbildliches Vorgehen – im Kantonsrat hatten sich manche Parlamentarier während der Krise hingegen eine bessere Kommunikation und mehr Mitsprache gewünscht.

Zeitliche Reserven mangels Geschäften

Das vergangene Jahr sei vor allem geprägt gewesen von unzähligen Sitzungen mit dem Büro, der Geschäftsleitung des Kantonsrates und den neuen Kommissionspräsidenten – stets mit dem Fokus, wie das neue Gesetz möglichst schnell zum Tragen und Funktionieren kommt. Dies ist gemäss Alder gelungen:

«Die Bildung und Einarbeitung der neuen Kommissionen ist reibungslos vonstattengegangen. Die von der Regierung zugewiesenen Geschäfte konnten wir laufend abarbeiten.»

Dass der Regierungsrat dem Parlament im laufenden Amtsjahr wenige Geschäfte überwies, wurde im Kantonsrat schon mehrfach kritisiert, dürfte für das Büro bei der Umsetzung des neuen Gesetztes aber einen gewissen zeitlichen Vorteil bedeutet haben.

Bei der Einführung des Gesetzes war vor allem der neu geschaffene Parlamentsdienst unter der Leitung von Sabrina Baumgartner eine grosse Stütze. Sowohl die Fraktionen als auch das Büro des Kantonsrats schätzen dessen Arbeit sehr. Der Parlamentsdienst ist die Stabsstelle des Kantonsrates innerhalb der Kantonskanzlei. Er gewährleistet die administrative Vorbereitung der Sitzungen und den reibungslosen Betrieb des Kantonsrates. Zudem unterstützt er die Organe des Kantonsrates sowie die Ratsmitglieder in ihrer Arbeit und steht ihnen beratend zur Verfügung. Der Parlamentsdienst führt Protokoll in den Verhandlungen. Weiter obliegt ihm die Information und Dokumentation des Kantonsrates und der Öffentlichkeit. Katrin Alder ist wie andere Kantonsräte froh über dessen Schaffung:

«Der teilautonome Parlamentsdienst unterstützt die Zusammenarbeit der einzelnen Gremien sehr.»

Mit dem Parlamentsdienst wurden letztes Jahr Leitfäden ausgearbeitet und die Prozesse initialisiert. «Auch dank einer sehr guten Vorarbeit in den Vorjahren hat alles schnell und gut funktioniert».

Handlungsbedarf momentan nicht notwendig

In den vergangenen fünf Jahren wurden jeweils sechs bis sieben Kantonsratssitzungen abgehalten. In diesem Amtsjahr waren es deren fünf. Zwei wurden mangels Geschäften abgesagt, jene vom März und Mai wegen des Coronavirus verschoben. Die lange Pause bezeichnet Alder als unglücklich.

«Wir haben versucht, den Kantonsrat in dieser Zeit so gut wie möglich zu informieren. Die Erwartungen der einzelnen Kantonsräte gehen dabei jedoch weit auseinander.»

Der Bericht des Büros zur Umsetzung des neuen Gesetzes wurde dem Kantonsrat vergangene Woche vorgelegt. Verschiedene Punkte werden darin nach Handlungsbedarf überprüft. Gemäss Alder ist ein solcher momentan nirgends zwingend. «Es gilt aber, bei manchen Bereichen ein Auge darauf zu haben und spätestens am Ende der laufenden Legislatur zu entscheiden, ob Gesetz und Geschäftsordnung angepasst werden sollten», so Alder.

Zwei Sitzungen des Ausserrhoder Kantonsrats mussten wegen Corona verschoben werden. Jene vom 15. Juni fand ausnahmsweise im Buchensaal Speicher statt.

Bild: Nik Roth

Gerechte Vertretung in den Kommissionen wünschenswert

In den Fraktionen wurden zu Beginn des Amtsjahres vor allem die Zusammensetzung der Kommissionen kritisiert. Diese seien für kleine Fraktionen mit wenigen Mitgliedern ein Nachteil. Neu gibt es fünf ständige Kommissionen mit sieben Mitgliedern und eine Geschäftsprüfungskommission mit neun Mitgliedern. Für die sechs Kopf zählende CVP/EVP-Fraktion ist es schwierig, in allen Kommissionen Einsitz zu nehmen, zumal noch Vertretungen im Büro hinzu kommen. Mit der Neuorganisation arbeiten 44 der 65 Kantonsparlamentarier in den Kommissionen, hinzu kommen die acht Mitglieder des Büros. Wichtig ist die Mitarbeit in den Kommissionen darum, weil die Mitglieder ihre Fraktionskollegen informieren dürfen. Katrin Alder kennt die Kritik.

«Für das Büro war eine gerechte Vertretung der Fraktionen in den Kommissionen sehr wichtig. Leider gibt es keine Lösung, die für alle perfekt ist.»

Die Kommissiongrösse und -zusammensetzung war denn auch eine der Knacknüsse, die das neue Gesetz mit sich brachten. «Wir haben die Proportionalität der Fraktionen in den Vordergrund gestellt, aber auch andere Kriterien sind wichtig wie das Geschlecht oder die Herkunft.» Damit die kleineren Fraktionen dennoch dieselben Voraussetzungen haben, wurde ihnen ein Einsichtsrecht in die Kommissionsarbeit gewährt. Katrin Alder spricht von kleinen Mankos, die das Kantonsratsgesetz noch habe, relativiert allerdings zugleich: «Das ist normal, die Umsetzung des neuen Gesetzes ist ein laufender Prozess und muss weiter im Fokus bleiben.»

An der Sitzung vom 15. Juni waltete Katrin Alder das letzte Mal als Kantonsratspräsidentin. Am 24. August wird sie voraussichtlich von der parteiunabhängigen Margrit Müller-Schoch aus Hundwil abgelöst. Alder wird wieder einen Schritt zurück ins Plenum machen – für sie kein Problem: «Das ist gut so. Nach ausnahmsweise 14 Monaten Präsidialzeit ist es Zeit für die Stabsübergabe an meine Nachfolgerin.»

Die wichtigsten Punkte des neuen Kantonsratsgesetzes Die wichtigsten Punkte des Kantonsratsgesetzes

Mit dem am 1. Juni 2019 in Kraft getretenen neuen Kantonsratsgesetz mit zugehöriger Geschäftsordnung des Kantonsrates wurde das kantonale Parlamentsrecht totalrevidiert. Die Revision ist ein Teil der Reform der Staatsleitung, die zum Ziel hatte, den Kantons- und den Regierungsrat in seinen Rollen zu stärken und die Zusammenarbeit zu klären. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Einführung von fünf ständigen vorbereitenden Kommissionen. Die bisherigen Aufsichtskommissionen (Finanz-, Justiz- und Staatswirtschaftliche Kommission) wurden zur Geschäftsprüfungskommission (GPK) zusammengefasst. Weiter wurde ein teilautonomer Parlamentsdienst innerhalb der Kantonskanzlei gebildet sowie neu die parlamentarische Initiative als parlamentarischer Vorstoss eingeführt. Mit dem neuen Kantonsratsgesetz wurden zudem die Sitzungsgelder erhöht und eine Betreuungsentschädigung eingeführt. Vor allem letzteres gab im Kantonsrat zu reden.