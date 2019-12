Es gibt bald bessere bessere Postautoverbindungen, dafür aber weniger Billettschalter Der Fahrplanwechsel am 15. Dezember verspricht einige Änderungen im Appenzeller Vorderland. 09.12.2019, 05.00 Uhr

Das Appenzeller Vorderland profitiert von besseren Postautoverbindungen. Bild: Karin Erni

Ab dem kommenden Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Dezember, profitieren die Fahrgäste in der Region St.Gallen–Appenzeller Vorderland vor allem von einem ausgebauten und verbesserten Angebot, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Oberegg und Reute sowie Wald werden häufiger erschlossen.

Auf der Linie 120 (Engelburg–St.Gallen–Eggersriet–Heiden) gibt es am Abend zu Beginn der Pendlerzeit zwei zusätzliche Verbindungen: Ein Kurs fährt neu um 16.09 Uhr ab Heiden nach St.Gallen. Ab St.Gallen gibt es zudem eine zusätzliche Verbindung um 16.45 Uhr nach Heiden, wo ein Anschluss auf die Linie 226 Richtung Oberegg–Reute–Heerbrugg besteht.

Zwischen Heiden und Reute werden auf der Linie 226 um 17.56 und 18.56 Uhr ab Heiden, Post zwei neue Verbindungen eingeführt. Diese gewähren den Anschluss für die Postautos der Linie 120 aus St.Gallen. Das Postauto um 6.50 Uhr ab Reute nach Heiden fährt neu von Montag bis Freitag ganzjährig. Durch diesen Ausbau erhalten Pendler der Dörfer Reute, Schachen und Oberegg von 5.50 bis 7.20 Uhr einen Halbstundentakt nach Heiden. Auf dem Rückweg entsteht von Montag bis Freitag ein Halbstundentakt von 16.45 bis 18.45 Uhr ab St.Gallen via Eggersriet–Heiden nach Oberegg–Reute.

Wald profitiert von Verbesserungen

Durch sieben zusätzliche Postautokurse entstehen auf der Linie 230 (Heiden–Wald–Trogen) von Montag bis Freitag halbstündliche Verbindungen von 7.30 bis 8.30 Uhr und von 15.30 bis 18.30 Uhr, mit guten Anschlüssen in Trogen Richtung St.Gallen. Die Postautos um 17 und 18 Uhr verkehren ab Heiden zur Minute x.08. Diese Kurse haben in Kaien Anschluss vom Postauto der Linie 121 aus St.Gallen–Rehetobel. Jeweils am Samstag bestehen zusätzliche Möglichkeiten, um nach St.Gallen zu fahren. Die Postautos, die um 20.38, 21.38 und um 22.38 Uhr ab Heiden Richtung St.Gallen fahren, verkehren alle via Wald. Bei der Haltestelle Wald, Dorf fährt das Postauto um x.47 Uhr ab. In der Gegenrichtung fällt der Kurs um 19.42 Uhr ab St.Gallen Richtung Heiden künftig jedoch weg. Alternativ bietet sich die Verbindung um 19.27 Uhr ab St.Gallen via Trogen nach Wald AR an.

Die Linie 121 erfährt punktuelle Anpassungen: Von Montag bis Freitag fährt jeweils um 20.12 Uhr ein zusätzliches Postauto ab St.Gallen Richtung Heiden. Am Sonntag gibt es um 6 Uhr einen neuen Frühkurs ab Heiden Richtung St.Gallen. Von dort geht es um 6.42 Uhr zurück nach Heiden.

Neue Billettautomaten in Eggersriet und Heiden

Die Poststellen Heiden und Eggersriet verkaufen ab dem Fahrplanwechsel keine Einzeltickets, Mehrfahrtenkarten und Abonnemente mehr. Ab Anfang Dezember stehen als Ersatz bei der Poststelle Eggersriet sowie bei der Poststelle Heiden Ticketautomaten. An diesen sind Einzeltickets, (Multi-) Tageskarten und Mehrfahrtenkarten erhältlich. Ausserdem können die Kundinnen und Kunden auch ihr mit dem SwissPass verknüpftes Abo verlängern. (pd)