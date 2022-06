Erweiterungsbau für Steig in Appenzell vorgesehen

Erweiterungsbau «D'Stääg» in Appenzell will sich für 6,5 Millionen vergrössern – Baugesuch wird dieser Tage eingereicht Vor 20 Jahren wurden auf der Steig, etwas ausserhalb des Dorfes Appenzell, neue Werkstätten und später ein Wohnheim erstellt. Was damals für 75 Personen gebaut wurde, beherbergt heute deren 95. Um dem gestiegenen Platzbedarf gerecht zu werden, soll nun ein Erweiterungsbau erfolgen. Astrid Zysset 14.06.2022, 05.00 Uhr

So soll die Erweiterung der Werkstätten der Steig dereinst aussehen. Die Verantwortlichen hoffen, den Neubau ab Ende 2024 beziehen zu können. Bild: Miyo Visualisierung

Es sind grosse Pläne, welche der Verein «Steig Wohnen und Arbeiten» in Appenzell verkündet. Dieser betreibt ein Wohnheim mit drei Wohngruppen, eine Wohngruppe im Dorf sowie Werkstätten und Ateliers für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Nun soll der Betrieb erweitert werden. Gemäss einer Mitteilung soll ein Erweiterungsbau realisiert werden, um den gestiegenen Platzbedürfnissen gerecht zu werden.

Das Wohnheim wurde vor rund 20 Jahren für 75 Personen erstellt. Heute wird es von 95 Personen belegt. Das bleibt nicht ohne Folgen für den laufenden Betrieb. «Wir mussten zeitweise ein grosses Zelt aufstellen auf dem Parkplatz sowie die Garagen immer wieder zweckentfremden als Lager», sagt Geschäftsführer Heinz Brander. Auch einzelne Aufträge mussten aufgrund des Platzmangels abgelehnt werden. Und:

«Als Ruheraum für die Klienten musste ein Werkraum herhalten. Ein Pausenraum für das Personal fehlt gänzlich.»

Baugesuch wird demnächst eingereicht

Das soll sich mit dem Erweiterungsbau der Werkstätten nun ändern. Ebenfalls sind weiter gemäss Schreiben neue Ateliers, Lagerräume und Garderoben sowie WC-Anlagen geplant. Die alten Atelierräume im Dachgeschoss der bestehenden Werkstätte würden umgenutzt zu Aufenthaltsräumen für das Personal, Ruheräumen für die betreuenden Mitarbeitenden sowie Sitzungszimmer. Gesamthaft ergeben sich dadurch rund 1400 Quadratmeter neue Geschossfläche.

In diesen Tagen soll das Baugesuch eingereicht werden. Wenn dieses noch im Sommer bewilligt wird, soll bereits Ende 2024 der Neubau bezogen werden können. Gemäss Brander soll der Betrieb während der Bauarbeiten uneingeschränkt aufrechterhalten werden können. Finanziert wird die Investition vollständig aus Eigenmitteln, einer Hypothek und Spenden. «Wir gehen von Kosten in der Höhe von 6,5 Millionen Franken aus», so Brander.

Dreigeschossiger Holzbau

Das Projekt der Kellenberger Architektur GmbH Appenzell/Herisau sieht eine dreigeschossige Holzkonstruktion vor. Diese wird über den Haupteingang auf dem heutigen Vorplatzniveau erschlossen. Nahe des Eingangs befindet sich auch der Verkaufsladen mit Eigenprodukten der «Stääg». Über die zentrale Erschliessung gelangt man in die Gruppenräume der Ateliers.

Im ersten Untergeschoss sind funktionale Räume, wie Garderoben, Dispo- und Lagerräume um die Erschliessungszone angegliedert. Carport, Lager sowie Technik stellen die Hauptnutzung im zweiten Untergeschoss dar. Die vergrösserte Schreinerei sowie die Montageräume fungieren als Scharnier zwischen Bestand und Neubau. Über einen Korridor werden das nördliche Gebäude sowie der Neubau miteinander verbunden.

Das Bauprojekt füge sich gemäss Mitteilung gut in den Bestand ein. Die künftige Platzsituation soll zum Verweilen und zum Aufenthalt einladen. Durch mobile Bepflanzung und Möblierung lasse sich der Aussenraum auch für Veranstaltungen der «Stääg» nutzen. Südlich des Gebäudes lädt ein kleiner Park zum Verweilen ein.

Das Projekt beinhaltet auch eine nachhaltige Gebäudetechnik. Mit der Fotovoltaikanlage im Neubau wird Strom für die Wärmepumpe erzeugt. Die Sole-Wasser-Wärmepumpe sorgt für einen umweltfreundlichen Heiz- und Kühlbetrieb. Die neue Anlage arbeitet mit der bestehenden Heizung im Bivalent-Parallelbetrieb, das heisst bei niedrigen Aussentemperaturen schaltet sich diese automatisch dazu. Dadurch können die Betriebskosten und der CO 2 -Ausstoss der Gesamtanlage stark reduziert und der grösste Teil der Energie nachhaltig erzeugt werden.