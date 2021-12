Rico Sicherheitstechnik AG baut in der Nordhalden in Herisau

Gewerbebauland Rico Sicherheitstechnik AG unterschreibt ersten Vertrag für Landkauf in der Nordhalden Herisau Die Gemeinde Herisau hat eine Baulandparzelle im Gebiet Nordhalden an die RICO Sicherheitstechnik AG verkauft. Die Entwicklung des bedeutenden Gewerbegebiets wird damit konkret. Ramona Koller Jetzt kommentieren 21.12.2021, 12.00 Uhr

Das Gewerbegebiet Nordhalden in Herisau wurde bereits erschlossen. Nun ist der erste Vertrag für den Landverkauf unterschrieben. Bild: apz

Die Gemeinde Herisau hat knapp 3’800 Quadratmeter Land im Gebiet Nordhalden an die Rico Sicherheitstechnik AG abgetreten. Somit geht die erste Parzelle an ein ortsansässiges Unternehmen, wie die Gemeinde Herisau in einer Mitteilung schreibt. Die Rico Sicherheitstechnik AG fertigt und exportiert seit mehr als 30 Jahren weltweit Produkte für den industriellen Explosionsschutz, die Betriebe und industrielle Anlagen schützen. Auch gasdichte Luftabsperrklappen, die beispielsweise in der Pharmaindustrie zum Einsatz kommen, gehören zum Portfolio des Fachunternehmens, das als einer der Weltmarktführer auf seinem Gebiet gilt. Mit dem Erwerb des Grundstücks setzt die Rico Sicherheitstechnik AG nun auf die Sicherung des Wachstums am Standort Herisau und festigt ihre Ausrichtung als regionale Arbeitgeberin. Der Gemeinderat ist erfreut, dass sich mit dem Landverkauf ein expandierendes Fachunternehmen vor Ort weiterentwickeln kann.