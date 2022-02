Kandidaten für die Ersatzwahlen stehen fest

Erste Kandidaten Nachfolge von Siegfried Dörig: Petra Hanel Sturzenegger kandidiert für das Gemeindepräsidium von Stein Am 3. April finden die Ersatzwahlen für die zurücktretenden Behördenmitglieder statt. In Stein stehen mittlerweile die ersten Kandidaten fest. Für das Gemeindepräsidium kandidiert die bisherige Gemeinderätin Petra Hanel Sturzenegger. Astrid Zysset 16.02.2022, 17.00 Uhr

Drei Vakanzen auf der Gemeindeverwaltung Stein ergeben sich auf kommendes Amtsjahr hin. Bild: Martina Basista

Aufgrund der Rücktritte des Gemeindepräsidenten Siegfried Dörig, der Gemeinderäte Adrian Agner und Sepp Dähler sowie des GPK-Präsidenten Heinz Mauch ergeben sich in den politischen Behörden der Gemeinde Stein mehrere Vakanzen. Ein überparteilicher Findungsausschuss hat sich in den vergangenen Monaten auf die Suche nach möglichen Nachfolgern gemacht. Mit Erfolg. Für jedes Amt konnte gemäss einer Mitteilung mindestens ein Interessent gewonnen werden.

Die Ergänzungswahlen finden am 3. April statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 15. Mai erfolgen, falls im ersten Wahlgang jemand nicht das absolute Mehr erreicht. Für die Wahl im Mai würde dann auch erst eine weitere Kandidatin oder ein weiterer Kandidat für den Gemeinderat präsentiert werden. Dies, falls die aktuelle Gemeinderätin Petra Hanel Sturzenegger den Sprung ins Gemeindepräsidium schafft.

Eine Kandidatur für das Gemeindepräsidium

Petra Hanel Sturzenegger. Bild: PD

Die Kandidatur von Hanel Sturzenegger wird gemäss Schreiben von der FDP Stein, der PU sowie der SVP Stein unterstützt. Seit 2020 ist die 55-Jährige Mitglied des Gemeinderats. Und irgendwie hätte sie sich gewünscht, noch einen vertiefteren Einblick in die Kommunalpolitik zu erhalten, bevor sie den Sprung ins Gemeindepräsidium wagt. «Darum musste ich auch eine Weile überlegen, ob das Amt tatsächlich für mich in Frage kommt», so Petra Hanel Sturzenegger. Die Bedenkzeit hat sie sich ausbedungen. Das Ergebnis: Mit Überzeugung kann Hanel Sturzenegger heute sagen, dass sie sich die Nachfolge von Siegfried Dörig zutraut.

Petra Hanel Sturzenegger ist in Stein aufgewachsen und arbeitet bei einer grösseren Versicherungsgesellschaft als Risk Consultant im Bereich Haftpflicht. Zudem engagiert sie sich im Jugendtreff sowie im Gönnerverein Wasserlehrpfad Hundwil-Stein. Ihre Motivation für das Gemeindepräsidium schildert sie folgendermassen: «Ich möchte dazu beitragen, dass Stein so lebenswert bleibt, wie es heute ist.» Einige Herausforderungen stehen in nächster Zukunft an. Hanel Sturzenegger nennt die Finanzen, welche «unter Kontrolle sein müssen» wie auch den Schulhausneubau, welcher unlängst für Schlagzeilen sorgte, da das Volk den Baukredit an der Urne ablehnte. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Bevölkerung wurde gegründet, das erste Treffen fand kürzlich statt. Die Steinerin ist zuversichtlich, dass ein guter Kompromiss gefunden werden kann. Aber «alle vollständig glücklich zu machen, wird auch mir nicht gelingen».

Zwei Kandidaten für zwei Sitze

Für die zwei vakanten Sitze im Gemeinderat stellen sich Reto Meier und Stefan Tanner (Landwirtschaftlicher Verein) zur Wahl. Beide Kandidaturen werden unterstützt von der FDP Stein, der PU, der SVP Stein sowie dem Landwirtschaftlichen Verein. Reto Meier (37) ist in Stein aufgewachsen und arbeitet als Key-Account-Manager / Spezialist Holzbau Schweiz bei der Firma Fehr Braunwalder AG, St.Gallen. Stefan Tanner (50) ist selbstständiger Landwirt und führt einen Milch- und Viehwirtschaftsbetrieb nach den Richtlinien von Bio Swiss. Daneben arbeitet er in einem Teilzeitpensum als Grundstückschätzer beim Kanton Appenzell Ausserrhoden und ist Vizepräsident der kantonalen Bodenrechtskommission.

Kampfwahl ums GPK-Präsidium

Für das GPK-Präsidium stellen sich gleich zwei Kandidaten zur Wahl. Zum einen ist dies Christoph Hirzel (41). Er arbeitet seit 13 Jahren für die Raiffeisen Schweiz, wo er aktuell für das Business Continuity Management (BCM) der Raiffeisengruppe verantwortlich ist. Zum andern ist dies Bruno Longatti (55). Seit 2016 ist er Inhaber der longatti-rope gmbh (Beratung, Schulung, Expertisen im Bereich Seile / Seilbahnen) und übt daneben bei der Kontrollstelle des Interkantonalen Konkordats über Seilbahnen und Skilifte (IKSS) ein Teilzeitmandat als technischer Leiter der Seilprüfstelle aus.