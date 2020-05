Gaiser Ausflugsrestaurant Sommersberg im neuen Gewand Nach einem Neubau eröffnet das Ausflugsrestaurant Sommersberg ob Gais wieder. Das Eröffnungsfest muss wegen der Coronapandemie aber verschoben werden. Karin Erni 19.05.2020, 11.43 Uhr

Das Wirtepaar Martin und Silvia Zellweger vor dem Neubau. Bild: ker

An Auffahrt nimmt das Ausflugsrestaurant Sommersberg seinen Betrieb wieder auf. Das Haus mit dem prächtigen Blick in den Alpstein und ins Rheintal wurde von den Besitzern Martin und Silvia Zellweger anstelle der alten Wirtschaft erstellt. Die Bausubstanz hatte heutigen Anforderungen an einen Gastwirtschaftsbetrieb nicht mehr genügt.