Trogen strebt Neuorganisation des Gemeinderates an

Die Hälfte des Gemeinderates Trogen tritt nicht zur Wiederwahl an: Neuorganisation des Rates wird angestrebt Gemeindepräsidentin Dorothea Altherr wie auch drei Gemeinderatsmitglieder treten auf die Erneuerungswahlen kommendes Jahr hin nicht mehr an. Die Vakanzen geben Anlass, um über die Struktur des Rates grundsätzlich nachzudenken. Astrid Zysset

Vier Sitze gilt es, im kommenden Jahr im Trogner Gemeinderat neu zu besetzen. Bild: Ralph Ribi

Gleich vier der insgesamt sieben Gemeinderatsmitglieder in Trogen haben bekannt gegeben, dass sie bei den Gesamterneuerungswahlen im kommenden April nicht mehr antreten werden. Neben Gemeindepräsidentin Dorothea Altherr und Gemeinderatsmitglied Urs Niederer wollen auch Ilir Selmanaj und Andreas Schönenberger auf eine weitere Amtszeit verzichten. Dass es schlussendlich so viele sein werden, hat Altherr überrascht. Sie betont jedoch, dass diese Entwicklung nicht auf Probleme innerhalb des Rates zurückzuführen seien, sondern auf berufliche Veränderungen der einzelnen Mitglieder. Mit einem Pensum von durchschnittlich 15 Prozent ist das Amt des Gemeinderats in Trogen behaftet, die Einsatzzeiten sind unterschiedlich. Altherr:

«Viele Firmen sind nicht mehr bereit, die Flexibilität, die ein öffentliches Amt verlangt, den Arbeitnehmern zu gewähren.»

Die Kulanz nehme sukzessive ab.

Darum wird eine Neuorganisation angestrebt. Die Idee, welche die Ratsmitglieder aktuell verfolgen: Das Gemeindepräsidium soll gestärkt, die Verwaltung ausgebaut und die Gemeinderatsmitglieder ausschliesslich strategisch tätig werden. «Das wird ein effektiveres Arbeiten ermöglichen», so Altherr. Zudem sei dies im Hinblick auf eine Fusion der Mittelländer Gemeinden ein vorausschauender Schritt. Die Parteien wurden über diesen Beschluss bereits vorinformiert, am 8. November wird die Bevölkerung anlässlich einer öffentlichen Orientierung miteinbezogen. Wie die Gemeindepräsidentin weiter betont, ist der Beschluss nicht unumstösslich. Er werde in einer Arbeitsgruppe fertig ausgearbeitet und verfeinert. Zwei bis vier Jahre würde die Reorganisation des Gemeinderates schätzungsweise dauern. Dies vor allem, da sie einer Änderung der Gemeindeordnung bedarf. Der Gemeinderat fertigt einen Entwurf an, legt diesen der Bevölkerung zur Diskussion vor. Deren Inputs werden aufgenommen und die definitive Fassung dem Kanton zur Genehmigung und dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Wann genau Letztere erfolgen wird, ist derzeit noch unklar.

Reduktion der Anzahl Gemeinderatsmitglieder steht an

Dorothea Altherr ist Gemeindepräsidentin von Trogen. Bild: Zvg / Solothurner Zeitung

Die Erarbeitung einer neuen Gemeindeordnung bedingt allerdings auch, dass es vorerst bei sieben Gemeinderatsmitgliedern bleiben und eine allfällige Reduktion auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Die relativ lange Zeitdauer bis zur Neuorganisation hat für Altherr zudem den Vorteil, dass die im kommenden Jahr neu gewählten Gemeinderatsmitglieder mitbestimmen werden, wie sie ihr Amt ausüben. Mit der ersten Beschlussfassung des Gemeinderates und der damit einhergehenden Konzentration auf strategische Aufgaben würde das Amt des Gemeinderates noch ein Pensum von zirka zehn Prozent aufweisen.

Doch wer im kommenden Jahr gewählt wird, muss in den nachfolgenden Jahren, wenn die Anzahl Mitglieder reduziert wird, wieder zurücktreten? Wie das genau geregelt wird, ist offen. Abgesehen von einer Abwahl könnte auch darauf verzichtet werden, reguläre Rücktritte wieder zu besetzen – so wurde es gemacht, als Trogen die Sitze einst von 9 auf 7 reduzierte. Möglich wäre aber auch, dass bei den Erneuerungswahlen nur die fünf besten Resultate zählen und so die Sitze verteilt werden. Altherr:

«Das Wahlprozedere wird durch den Gemeinderat zusammen mit der Bevölkerung bestimmt.»

Gemeindepräsidentin tritt ebenfalls nicht mehr an

Das Gemeindepräsidium würde von derzeit 60 auf 80 Prozent aufgestockt werden. Die aktuellen 60 Prozent würden gemäss Mitteilung der Gemeinde nämlich «bei weitem» nicht ausreichen. Altherr selbst tritt bei den Gesamterneuerungswahlen nicht mehr an. Zur Begründung sagt sie, dass sie kommendes Jahr 66 Jahre alt werde. Bis 70 wolle sie das Amt nicht ausüben. Zudem habe sie, als sie 2015 gewählt wurde, bereits in Aussicht gestellt, dass sie sich sicher für acht Jahre zur Verfügung stellt. «Jetzt freue ich mich auf meine Pension», sagt sie. Ihr Amt habe sie stets gerne ausgeführt. Auch wenn das Pensum nicht ausgereicht hätte. «Der Rest war Freiwilligenarbeit. Dessen war ich mir von Anfang an bewusst. Es ist nur fraglich, ob meine Nachfolge dies auch so sieht oder so übernehmen kann.» Die Aufstockung des Pensums des Gemeindepräsidiums sei vonnöten, da gemäss Altherr die Anforderungen kontinuierlich gestiegen sind. «Man kann nichts mehr einfach abschliessen. Durch Rekurse und Einsprachen ziehen sich sämtliche Verfahren über Jahre in die Länge.»

