Erinnerung Vor 25 Jahren wurde das Restaurant Löwen im ausserrhodischen Reute ein Raub der Flammen 1996 zerstörte ein Feuer das stattliche Gasthaus im Gebiet Mohren. Verursacht wurde der Brand durch einen Einbrecher. Es war der dritte derartige Vorfall in der Vorderländer Gemeinde innert Kürze. Peter Eggenberger 07.02.2021, 19.18 Uhr

Die oberen Stockwerke des «Löwen» brannten beim Feuer 1996 vollständig aus. Peter Eggenberger

Am 5. Februar 1996 und damit vor 25 Jahren wurde in Mohren in der Gemeinde Reute das Gasthaus Löwen ein Raub der Flammen. Bereits vorher legte der rote Hahn die Wirtschaften Krone (1978) und Sturzenhard (1980) in Schutt und Asche.

Nachdem an diesem verhängnisvollen Tag im Jahr 1996 um 4.30 Uhr der Alarm ausgelöst worden war, nahmen die Feuerwehren von Reute, Marbach, Rebstein, Altstätten und Heiden die Brandbekämpfung auf. Ab dem ersten Stock brannte das Gasthaus Löwen völlig aus, und das Parterre wurde samt des im Jahr 1981 realisierten Panoramarestaurants durch Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen keine zu Schaden, und ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser konnte verhindert werden.