Ergänzungswahlen Zukunft des Spitalstandorts Vorderland, Gemeindefusionen, Steuererhöhung: Diese Positionen vertreten die Heidler Kantonsratskandidaten Am 11. April entscheiden die Stimmberechtigten in Heiden, wer die Nachfolge von Kantonsrat Alexander Rohner (SVP) antritt. Die drei Bewerber Peter Niedermayer (parteilos), Silvan Graf (SP) und Sven Gerig (SVP) sind sich in vielen Themen uneins, wie ein Vergleich zeigt. Jesko Calderara 31.03.2021, 05.00 Uhr

Heiden hat fünf Sitze im Kantonsrat. Nun wird ein Nachfolger für Alexander Rohner gesucht, der per Ende Mai zurücktritt. Bild: APZ

Peter Niedermayer ist parteilos. Er wird von der FDP unterstützt. Bild: PD

Die Ausgangslage verspricht Spannung. In Heiden kämpfen gleich drei Kandidaten um den frei werdenden Sitz im Kantonsrat. Nach dem Rücktritt von Alexander Rohner (SVP) stellen sich am 11. April Peter Niedermayer (parteilos), der von den Freisinnigen unterstützt wird, Silvan Graf (SP) und Sven Gerig (SVP) zur Wahl. Die drei Bewerber präsentierten sich kürzlich an einem Zoom-Podium der Mitte Vorderland, dem ungefähr 70 Zuhörerinnen und Zuhörer beiwohnten. Nicht nur da zeigte sich: Zwischen den Kandidaten gibt es bei aktuellen Themen erhebliche Differenzen, beispielsweise in der Finanzpolitik.

Das ist Peter Niedermayer (parteilos) Peter Niedermayer ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Er wohnt seit 1999 in Heiden. Nach seinem Studium an der ETH Zürich und diversen Weiterbildungen arbeitet er seit 2004 bei Raiffeisen Schweiz in St.Gallen. Aktuell ist er Teamleiter in der Informatik und verantwortlich für diverse Systeme zur Unterstützung der gesamten Raiffeisen-Gruppe. Von 2005 bis 2008 war er Mitglied des Gemeinderates in Heiden, leitete das Ressort Bau und Planung und war Präsident der Forstkorporation Vorderland. Er engagierte sich in den vergangenen Jahren in diversen Vereinen.

Defizitäre Kantonsfinanzen

Sven Gerig ist Präsident der Vorderland. Bild: PD

Dort besteht Handlungsbedarf, weil der Kanton 2021 einen operativen Verlust von rund 10,8 Millionen Franken erwartet. Nebst dem strukturellen Defizit verschärft die Coronakrise die Situation zusätzlich. Sven Gerig verweist in diesem Zusammenhang auf den aktuellen Aufgaben- und Finanzplan 2022–2024, der ein Stabilisierungsprogramm mit bis zu acht Millionen Franken jährlichen Entlastungen vorsieht. Dieses sei ausgabenseitig umzusetzen, ohne Verlagerung auf die Gemeinden, fordert der Präsident der SVP Vorderland.

Das ist Sven Gerig (SVP) Sven Gerig ist Mitglied der Finanzkommission Heiden. Zudem präsidiert er die im vergangenen Frühjahr gegründete Regionalsektion SVP-Vorderland. Während 20 Jahren diente er in verschiedenen Führungsfunktionen in der Feuerwehr. Der 42-jährige Betriebsökonom FH arbeitet in einem Ostschweizer Industriebetrieb als Controller Finanzen und belegt berufsbegleitend einen Master-Studiengang an der HWZ. Im Parlament sieht der Kandidat seine Schwerpunkte im Bereich Finanz- und Standortpolitik. Zudem sind finanziell gesunde öffentliche Haushalte sein Kernanliegen. Hierfür und für gute Rahmenbedingungen von Industrie und Gewerbe will sich Gerig im Kantonsparlament einsetzen.

Eine Steuererhöhung lehnt Gerig dagegen ab:

«Der Kanton besitzt aus den letzten Jahren Reserven, um die pandemiebedingten Rückgänge zu überbrücken.»

Anders sieht dies der SP-Kandidat. Er sehe in dieser schwierigen Zeit kaum Möglichkeiten, kurzfristig Geld einzusparen. Gerade das Gewerbe sei in Krisenzeiten verstärkt auf Investitionen durch die öffentliche Hand im Sinne einer antizyklischen Fiskalpolitik angewiesen. «Daher wird man sich wohl mit einer Steuererhöhung auseinandersetzen müssen», sagt Graf. Für einen Mittelweg plädiert Peter Niedermayer. Seiner Auffassung nach müssen die Fakten und die finanziellen Auswirkungen der Pandemie zuerst klar sein, bevor über geeignete Massnahmen zur Sanierung nachgedacht werden kann.

SP-Mitglied Silvan Graf ist mit 27 Jahren der jüngste der drei Kandidaten. Bild: PD

Kandidaten fordern den Erhalt des Spitals Heiden

Mehr Gemeinsamkeiten gibt es bei der Frage zur Zukunft des Spitals Heiden. Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden müsse diesem eine Perspektive geben, die langfristig tragbar und somit beständig sei, fordert Sven Gerig. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Spitäler Rorschach und Altstätten, die künftig kein stationäres Angebot mehr haben werden. «Man muss sich dafür im Rahmen einer interkantonalen Spitalplanung dafür einsetzen, dass ein solches in Heiden erhalten bleiben kann.» Für die Gemeinde seien die Arbeitsplätze rund um das Spital wichtig, betont Gerig.

Das ist Silvan Graf (SP) Silvan Graf ist angehender Landwirt mit einem vielfältigen Werdegang. So lernte er zuerst einen Pflegeberuf. Graf ist Mitglieder der Verfassungskommission. Das SP-Mitglied möchte sich im Kantonsrat für einen ökologischen, sozial gerechten und lebensnahen Kanton Appenzell Ausserrhoden einsetzen.

Ähnlich beurteilt dies Silvan Graf, der einen beträchtlichen Teil seiner ersten Ausbildung zum Fachmann Gesundheit am ehemaligen Spital Rorschach absolvierte. Dort werden heute nur noch ambulante Patienten behandelt. Er hoffe, dass dies in Heiden nicht passieren werde, sagt Graf.

«Sinnvoll beantworten lässt sich die Frage aber nur im Rahmen eines regionalen Versorgungsangebots.»

Falls Umstrukturierungen vorgenommen werden müssen, müsste es für Heiden sinnvolle Kompensationen geben. Potenzial sieht Graf in der verstärkten Zusammenarbeit mit den Privatkliniken der Region.

Für Peter Niedermayer wiederum braucht es in Heiden zwingend eine medizinische Grundversorgung und eine Notfallstation. Daneben gelte es, die Option einer Spezialisierung im Kontext der überregionalen Spitalzusammenarbeit zu prüfen und allenfalls das Leistungsangebot anzupassen.

Graf und Niedermayer für Gemeindefusionen, Gerig ist skeptisch

Nebst der Spitalpolitik gibt es noch weitere Vorlagen, welche Einfluss auf die Entwicklung im Vorderland haben könnten. Dazu gehört der Gegenvorschlag der Regierung zur Initiative der IG Starkes AR. Demnach soll Ausserrhoden künftig nur noch aus vier Gemeinden bestehen.

Diesen radikalen Vorschlag beurteilt Peter Niedermayer als «hilfreichen Diskussionsbeitrag» zum Thema Gemeindefusionen. Dabei sollten seiner Ansicht nach unter anderem Aspekte wie Kosten, Effizienz und eine professionelle Abwicklung der Dienstleistungen in die Überlegungen einfliessen. Mit der Integration der Bevölkerung habe die Verwaltung einer Gemeinde nur wenig zu tun, findet Niedermayer.

«Diese Rolle übernimmt das Vereins- und Dorfleben, welches von einer Fusion der Verwaltungen nicht betroffen ist.»

Auch Silvan Graf spricht sich für einen Kanton mit nur noch vier Gemeinden aus. Dieser Vorschlag würde verschiedene Vorteile bringen. Als Beispiele nennt Graf effizientere Gemeindebetriebe, interessantere Gemeindeversammlungen und Strukturen, die den Wahlkreisen im Verfassungsentwurf entsprechen. Eine andere Meinung bei diesem Thema vertritt Sven Gerig. Er unterstützt die Möglichkeit, dass Gemeinden die Gelegenheit erhalten sollen, von sich aus zu fusionieren.

Der Vorschlag der Regierung würde gemäss Gerig unter anderem zur notwendigen Regionalisierung der Sekundarschulen wie auch zu einer Professionalisierung der Behörden führen. «Die Variante lässt leider aber offen, wie sich im vorgeschlagenen System die Steuerfüsse entwickeln würden und was das für einen Einfluss auf starke Finanzausgleichszahler wie Teufen und somit auf den Kanton hätte.» Hier erwartet Gerig von der Regierung zusätzliche Details.



SVP und SP einig beim Proporz

Ein Thema sind die Gemeindestrukturen auch in der laufenden Totalrevision der Kantonsverfassung. Daran hat Graf als Mitglied der Verfassungskommission mitgearbeitet. Mit dem vorliegenden Entwurf hätte Ausserrhoden seiner Einschätzung nach eine fortschrittliche Verfassung, die dem Kanton für viele Jahre Stabilität und Sicherheit geben würde. Vor allem die Einführung des Proporzwahlrechts bei Kantonsratswahlen wäre für Graf ein wichtiger Schritt hin zu fairen Wahlen in Ausserrhoden.

«Mit vier Wahlkreisen hätte man ein genügend grosses Wählervolumen, damit der Proporz Sinn ergibt.»

Dieses Wahlsystem ist auch für die SVP und Gerig ein Kernanliegen. Nur so sei eine wahre Spiegelung der Bevölkerungsinteressen im Parlament möglich. Kritisch beurteilt Gerig die geplante Einführung des Ausländerstimmrechts auf Kantonsebene und das Stimmrechtsalter 16. Am Majorz festhalten will dagegen Peter Niedermayer. Er plädiert dafür, auch künftig Persönlichkeiten zu wählen und nicht in erster Linie Parteiprogramme. Die totalrevidierte Kantonsverfassung als Ganzes erachtet er aber vor dem Hintergrund sich ändernder wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen als sinnvoll.

Gerig ist ein Gegner der Windenergie

Differenzen zwischen den Kandidierenden gibt es in der Energiepolitik. Zumindest teilweise unterstützt Sven Gerig die Teilrevision des Energiegesetzes, welche ehrgeizige Ziele enthält. Dass der Hebel bei den Mustervorschriften für Gebäude angesetzt wird, hält er grundsätzlich für richtig. Den Bau von Windrädern lehnt der SVP-Vertreter aber ab. Diese seien in der Bevölkerung umstritten, gefährden das Landschaftsbild und stehen somit im Widerspruch zum Ausserrhoder Anspruch als Tourismusregion, sagt Gerig.

«Sehr angetan» vom ambitionierten Energiegesetz zeigt sich der SP-Jungpolitiker. Er sei positiv überrascht, wie breit abgestützt dieses im Kantonsrat zu Stande kam.

«Ich hoffe, dass die Dringlichkeit, griffige Massnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen, mittlerweile bei allen Beteiligten angekommen ist.»

Auch der parteilose Bewerber um den Kantonsratssitz findet ambitionierte energiepolitische Zielsetzungen im Prinzip gut. Es brauche aber ein fundiertes Abwägen der Vor- und Nachteile in Relation zu den daraus resultierenden Kosten, so Niedermayer.

Verwirrung um Wahlzettel von Peter Niedermayer

Eine Rolle, wer künftig anstelle von Alexander Rohner für Heiden im Kantonsrat politisiert, könnten auch parteipolitische Überlegungen spielen. Die SVP Vorderland versucht, mit ihrem Präsidenten Sven Gerig den Sitz zu verteidigen. Falls Silvan Graf gewählt wird, würden drei der fünf Heidler Kantonsratsmitglieder der SP angehören. Als anmassend empfindet Graf dies allerdings nicht. Die Parteizugehörigkeit spiele beim Majorzwahlrecht traditionellerweise häufig nur eine Nebenrolle.

«Wenn dagegen alle Bevölkerungsschichten angemessen im Kantonsrat vertreten sein sollen, haben wir da ein massives Defizit bei den unter 30-Jährigen», gibt er zu bedenken. Dies erscheine ihm wichtiger, als die Heidler Parteienlandschaft möglichst genau abzubilden. Dies werde bei fünf Sitzen sowieso schwierig, sagt Graf.

Für etwas Verwirrung sorgte am Podium der Mitte Vorderland Peter Niedermayer. Der parteilose Kantonsratskandidat behauptete, die FDP habe ihr Logo ohne Rücksprache auf seinen Wahlzettel drucken lassen. Nach Rückfrage bei Jörg Lutz, Präsident der FDP Vorderland, klärte sich dieses Missverständnis auf. Wie abgesprochen bekräftigen die Freisinnigen die von ihr unterstützten Kandidaturen mit ihrem Logo auf den jeweiligen Wahlzetteln. Niedermayer wiederum würde sich bei einer Wahl der FDP-Kantonsratsfraktion oder allenfalls jener der Parteiunabhängigen anschliessen.