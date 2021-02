Ergänzungswahlen Wald: Marlis Hörler Böhi kandidiert als Gemeindepräsidentin Die ehemalige Gemeinderätin Marlies Hörler Böhi steigt ins Rennen um das Gemeindepräsidium in der Vorderländer Gemeinde. Jesko Calderara 03.02.2021, 16.07 Uhr

In Wald wird am 7. März über die Nachfolge von Gemeindepräsidentin Edith Beeler entschieden. Bild: APZ

Marlis Hörler Böhi gehörte sieben Jahre dem Gemeinderat Wald an. Bild: PD

Gleich in vier Ausserrhoder Gemeinden werden zurzeit Kandidierende für das Gemeindepräsidium gesucht. Offizielle Bewerber gab es bis anhin erst in Herisau. Nun steht auch in Wald eine erste Kandidatin für die Nachfolge von Gemeindepräsidentin Edith Beeler bereit, die per Ende Mai zurücktritt. In der jüngsten Ausgabe des Gemeindeblatts «Wanze »kündigt Marlis Hörler Böhi ihre Kandidatur für die Ergänzungswahl vom 7. März an. «Es reizt mich, einen positiven Beitrag zur Entwicklung beizusteuern», sagt sie auf Anfrage zu ihrer Motivation.

Bereits im Sommer 2020 hatte Hörler Böhi beschlossen, die Stelle als Geschäftsführerin der ODA für Gesundheits- und Sozialberufe in

St.Gallen nach 17 Jahren per Ende des Schuljahres 2020/2021 zu kündigen. Ihre Absicht war es, eine Auszeit zu nehmen und anschliessend eine neue Aufgabe zu suchen. Die Ankündigung von Edith Beeler veränderte jedoch diese Pläne. Von mehreren Seiten wurde ihr Name als mögliche Nachfolgerin ins Spiel gebracht. Nach reiflicher Überlegung sagte Marlis Hörler Böhi zu, als Gemeindepräsidentin zu kandidieren.

Handlungsbedarf bei der Kommunikation

Für das Amt an der Spitze der Vorderländer Gemeinde bringt Hörler Böhi einen gut gefüllten Rucksack an politischer Erfahrung mit. So war sie von 2000 bis 2007 als Gemeinderätin tätig. In dieser Zeit leitete sie unter anderem die Baukommission. Seit 2017 gehört Hörler Böhi der GPK an. Danebst engagiert sie sich als Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes beider Appenzell.

Bei einer Wahl würde Marlis Hörler Böhi den Hebel unter anderem in der Kommunikation ansetzen. In Wald sei dies seit 20 Jahren ein Dauerthema. Ihr schwebt eine «wertschätzende» Kommunikation und eine zielorientierte Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, der Verwaltung und den Einwohnern vor. Danebst gebe es viele Baustellen wie beispielsweise die Zentrumsentwicklung, wo man abschliessen und zu einer Lösung kommen müsse, sagt Hörler Böhi.

Die Gemeindepräsidentin-Kandidatin steht an der öffentlichen Versammlung vom kommenden Dienstag um 20 Uhr in der Mehrzweckanlage der Bevölkerung Red und Antwort.