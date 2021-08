Herisau: So unterscheiden sich die Gemeinderatskandidierenden

Ergänzungswahlen Steuererhöhung, Standortattraktivität, Wirtschaft: So unterscheiden sich die Herisauer Gemeinderatskandidierenden politisch Stefanie Danner, Monika Baumberger und Patrik Kobler legen zu wichtigen Themen ihre Positionen dar. Dabei zeigt sich: Zwischen den drei Bewerbern für den Gemeinderat gibt es Differenzen. Ramona Koller und Jesko Calderara 11.08.2021, 05.00 Uhr

Nach der Wahl von Max Eugster als Gemeindepräsident gibt es im Gemeinderat eine Vakanz. Bild: David Scarano

In rund zehn Tagen ist es so weit. Am 22. August bestimmen die Herisauer Stimmberechtigten ein neues Gemeinderatsmitglied. Mit Stefanie Danner (parteilos), Monika Baumberger (FDP) und Patrik Kobler (Gewerbeverein) kämpft ein Trio um den Sitz, der nach der Wahl von Max Eugster zum Gemeindepräsidenten frei geworden ist. Wer am Sonntag in einer Woche oder allenfalls in einem zweiten Wahlgang den Sprung in den Gemeinderat schafft, müsste das Ressort Technischer Betrieb übernehmen. Im Folgenden äussern sich die zwei Bewerberinnen und der Bewerber zu verschiedenen Themen – von den Gemeindefinanzen über die Standortattraktivität bis zur politischen Partizipation.

Gemeindefinanzen/ Steuererhöhung

In Herisau stehen mit dem Bahnhofsprojekt und der Neugestaltung des Obstmarkts millionenschwere Investitionen an. Auch die Coronakrise hinterlässt Spuren in den Gemeindefinanzen. 2020 betrug das Defizit 3,5 Millionen Franken, die Verschuldung stieg auf 58 Millionen Franken. Bei der Frage, ob der Steuerfuss angehoben werden soll, zeigen sich aber alle drei Kandidierenden zurückhaltend.

Stefanie Danner ist parteilos. Bild: PD

Stefanie Danner: Nur ein aktives Kostenmanagement schafft schnell und nachhaltig Abhilfe. Hier sind meine Kompetenzen in Finanz- und Optimierungsmassnahmen von grossem Vorteil – speziell bei den Kostenblöcken, welche nicht durch Bund und Kanton vorgegeben sind. Mittelfristig finde ich eine Steuersenkung sexy. Dies um Investitionen zu fördern und über die dadurch generierten Standortvorteile und Wachstumschancen mehr Steuereinnahmen zu kreieren.

Patrik Kobler tritt für den Gewerbeverein Herisau an. Bild: PD

Patrik Kobler: Es ist Krise – daher sind Prognosen schwierig. Aber: Wer eine Steuererhöhung jetzt schon für unumgänglich hält, hat resigniert. Der Gemeinderat als Führungsorgan muss die Finanzen wieder ins Lot bringen. Dazu gehört vor allem auch gezielt in die Standortattraktivität zu investieren, damit Herisau mehr Steuereinnahmen generieren kann. Denn vor allem bei den Einnahmen hat Herisau ein Problem.

Monika Baumberger will für die FDP einen zweiten Gemeinderatssitz holen. Bild: PD

Monika Baumberger: Eine Steuererhöhung zum jetzigen Zeitpunkt muss zwingend verhindert werden. Die Steuereinnahmen während der glücklicherweise abflauenden Coronapandemie vorauszusagen, ist wie Kaffeesatz lesen. Daher gilt es, die anstehenden Projekte mit höchster Vorsicht voranzutreiben, Budgetüberschreitungen zu vermeiden und auf nicht dringend notwendige Ausgaben zu verzichten.

Stagnierende Einwohnerzahl und Standortattraktivität

Anfang Jahr zählte Herisau 15659 Einwohnerinnen und Einwohner. Zum Vergleich: Am 1. Januar 2000 betrug die Bevölkerungszahl 15882. Wie die grösste Gemeinde im Kanton wieder auf einen Wachstumskurs kommen könnte, ist umstritten.

Stefanie Danner: Herisau ist mit dem Dorfkern, den verschiedensten Vereinen und der Infrastruktur sehr lebenswert. Trotzdem weiss das ausserhalb fast niemand. Wir sind marketingtechnisch seit der Alpenstadt im Jahr 2003 nicht weitergekommen. Hier werde ich mich für eine neue Strategie einsetzen, um die Menschen für Herisau zu gewinnen. Auch mit besseren ÖV-Anschlüssen und Projekten, um Homeoffice und die Digitalisierung zu fördern.

Patrik Kobler: Offenbar sind andere Orte attraktiver. Will heissen: Herisau muss sein Image, aber auch seine Angebote aufbessern. Es wird immer über die gleichen Projekte diskutiert, ohne dass viel passiert. Hier müssen endlich Tatsachen geschaffen werden. Frischer Wind ist nötig. Und ein klares Ziel, wie sich Herisau entwickeln soll. Eine wichtige Massnahme: Die Ortsplanungsrevision anpacken und umsetzen.

Monika Baumberger: Für eine positive Bevölkerungsentwicklung gibt es aus meiner Sicht zwei Hebel: Herisau soll nicht nur neue Arbeitsplätze bieten, sondern auch attraktiven Wohnraum offerieren. Weiter dürfen wir ruhig auch etwas mehr auf unsere Vorteile hinweisen. Dazu muss der Gemeinderat die Ortsplanungsrevision und die Innenentwicklungsstrategie mit Tempo vorantreiben. Weiter soll die bereits geplante Einführung eines Standortmarketings so schnell wie möglich realisiert werden.

Herisau als Wirtschaftsstandort stärken

Eines der bedeutenden Industrieunternehmen in Appenzell Ausserrhoden: Die Firma Huber + Suhner AG. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Huber+Suhner AG, Metrohm, Hänseler: In Herisau haben einige bedeutende Industrieunternehmen ihren Hauptsitz. Sie bieten Hunderte von Arbeitsplätzen an. Die Gemeinderatskandidaten zeigen auf, wie Herisau als Wirtschaftsstandort gestärkt werden könnte.

Stefanie Danner: Genau wie bei der Positionierung als Wohngemeinde ist eine gute Erreichbarkeit und das Image einer Gemeinde zentral. Umliegende Gemeinden haben mit Standortmarketing viel erreicht. Dabei muss man nicht nur von Kosten, sondern auch vom Nutzen reden. Zentrale Baugründe wie eine Mischzone beim ehemaligen Werkhof und dem Schlachthof stehen auch Jahre nach dem geplanten Verkauf leer. Hier werde ich mich engagieren, um in Herisau neuen Arbeits- und Wohnraum zu lancieren.

Patrik Kobler: Herisau ist jetzt schon der bedeutendste Wirtschaftsstandort in Ausserrhoden. 1400 Firmen sind in der Gemeinde registriert. Und es gibt über 8000 Arbeitsplätze. Trotzdem sollte sich Herisau bewegen und auch in neue Unternehmen investieren, Unternehmen, welche keine grossen Landreserven brauchen. Das Schlachthaus beim Bahnhof könnte zum Beispiel für junge, kreative Start-ups genutzt werden.

Monika Baumberger: Die meisten Arbeitsplätze werden von Herisauer Unternehmen geschaffen. Darum erachte ich es auch als zentral, die Beziehungen zu bereits ansässigen Unternehmen zu pflegen und die Grundlagen zu schaffen, dass sie sich hier entfalten können. Hier spreche ich nicht nur von den grossen Firmen, sondern vor allem auch vom Gewerbe.

Politische Partizipation/ Mitspracherecht

Die Wahlbeteiligung ist in Herisau vergleichsweise gering. Monika Baumberger, Stefanie Danner und Patrik Kobler haben Ideen, wie die Beteiligung gestärkt werden könnte. Dabei geht es auch um die Frage, ob das Stimmvolk wieder über den Voranschlag entscheiden soll. Dafür wurden Unterschriften gesammelt.

Stefanie Danner: Ich bin klar der Meinung, dass die Stimmberechtigten beim Budget und dem Steuerfuss das letzte Wort haben sollen und unterstütze deshalb die Initiative von Wöllner/Schwitter. Ich werde mich hier starkmachen, um die Mitsprache zu stärken. Zum Beispiel auch mit einem regelmässigen Austausch Gemeinderat/Bevölkerung am Wochenmarkt. Politik darf nicht nur in den Ratssälen passieren, sondern bei und mit den Menschen.

Patrik Kobler: Die erfolgreiche Bahnhofsabstimmung hat es gezeigt, wie es geht: Man muss informieren und die Bevölkerung frühzeitig in die Diskussion einbeziehen. Das ist jetzt dringend auch bei der Ortsplanungsrevision nötig: Proaktiv und offen informieren. Die Schweiz lebt vom Mitspracherecht, daher begrüsse ich es auch, wenn die Bevölkerung wieder übers Budget abstimmen kann.

Monika Baumberger: Das politische Interesse und die Partizipation können durch eine gute und offene Kommunikation auf verschiedensten Kanälen oder innovativen Formaten wie beispielsweise einem Zukunftslabor oder einer Diskussionsveranstaltung gefördert werden. Für mich heisst das auch, dass man den persönlichen Kontakt sucht und ansprechbar ist. Es ist begrüssenswert, dass sich die Einwohner in die Budget-Debatte einbringen möchten. Das aktuelle Beispiel aus St.Margrethen zeigt jedoch, dass ein abgelehntes Budget eine Gemeinde blockieren kann. Daher sollte die Messlatte entsprechend hoch sein, oder noch besser: die Bevölkerung im Vorhinein einbeziehen.