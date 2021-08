SVP Herisau unterstützt Monika Baumberger

Ergänzungswahlen «Parteilandschaft muss gestärkt werden»: SVP Herisau spricht sich für FDP-Kandidatin Monika Baumberger aus An ihrer Nominierungsversammlung hat die SVP Herisau beschlossen, die Kandidatur von Monika Baumberger (FDP) als neue Gemeinderätin zu unterstützen. Ramona Koller 03.08.2021, 17.00 Uhr

Christian Oertle, Parteipräsident der SVP Herisau, fühlte den Kandidierenden Monika Baumberger, Patrik Kobler und Stefanie Danner (v.l.) auf den Zahn. Bild: pd

Drei Kandidierende befinden sich im Rennen um den freigewordenen Sitz im Herisauer Gemeinderat. Stefanie Danner tritt als Parteilose an, während Patrik Kobler vom Gewerbeverein portiert wird. Monika Baumberger von der FDP ist die einzige Kandidatin, welche Mitglied einer Partei ist. Die ist mit ein Grund, weshalb die SVP am Montagabend an ihrer Versammlung im Restaurant Ramsenhof in Herisau die Nominierung von Monika Baumberger beschlossen hat. «Die beiden anderen Kandidierenden sind keinesfalls unwählbar. Wir wünschen uns jedoch, dass eine Person im Gemeinderat Einsitz hält, bei der klar ist, für was sie steht», erklärt Christian Oertle, Parteipräsident der SVP Herisau.

FDP und SVP als natürliche Partnerinnen

Er beobachte die Entwicklung, dass vermehrt Parteilose und Parteiunabhängige für Ämter kandidieren, mit Sorge. «Parteien haben Tradition. Wenn man jemanden wählt, der in einer Partei ist, hat man eine klare Vorstellung davon, für was diese Person einsteht», so Oertle. Dies bedeute aber keinesfalls, dass man nicht vom Parteibuch abweichen könne. «Monika Baumberger hat die SVP bei der Initiative für das Gratisparkieren unterstützt, obwohl die FDP sich dagegen ausgesprochen hatte. Das haben wir natürlich nicht vergessen», sagt der Parteipräsident. Zudem überzeuge sie durch ihre langjährige politische Erfahrung im Einwohnerrat und in der Geschäftsprüfungskommission. Als Präsidentin der Spitex Appenzellerland und Selbstständige in der Erwachsenenbildung verfüge sie ausserdem über Führungsqualitäten und den Sinn für das Gewerbe. «Wir freuen uns, dass unsere natürliche Partnerin, die FDP, eine so starke Kandidatin ins Rennen schickt, und unterstützen diese Kandidatur gerne», so Oertle.

Danner liegt bei Parteien vorn

Mit der Nominierung der SVP ist nun klar, wen die sechs Herisauer Parteien und Fraktionen unterstützen. Monika Baumberger, von der FDP aufgestellt, wird zusätzlich von der SVP unterstützt. Patrik Kobler, parteilos, wird vom Gewerbe portiert und Stefanie Danner, ebenfalls parteilos, konnte die Mitte, die EVP und die SP von sich überzeugen. Der erste Wahlgang für den durch die Wahl von Max Eugster als Gemeindepräsident freigewordenen Sitz im Gemeinderat findet am 22. August statt.