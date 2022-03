Ergänzungswahlen «Die Waldstätter Vertretung sollte das gesamte Meinungsspektrum abbilden»: Warum SP-Kandidat Gallus Hess Kantonsrat werden will Der ehemalige Ausserrhoder Kantonsplaner Gallus Hess kandidiert am 3. April für das Kantonsparlament. Der 56-Jährige erklärt, weshalb er sich eine kantonale Lenkungsabgabe vorstellen könnte und Personen mit niedrigen Einkommen steuerlich entlastet werden sollten. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 18.03.2022, 12.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gallus Hess war jahrelang Ausserrhoder Kantonsplaner. Weil er vor zwei Jahren in die Privatwirtschaft wechselte, kann er nun für den Kantonsrat kandidieren. Bild: PD

In Waldstatt wird traditionell bürgerlich gestimmt, weshalb die beiden Kantonsratssitze zurzeit mit Monika-Bodenmann-Odermatt und Andreas Gantenbein in freisinniger Hand sind. Nun nimmt die SP am 3. April mit Gallus Hess einen Anlauf, dies zu ändern. «Die Waldstätter Vertretung im Kantonsparlament sollte das gesamte Meinungsspektrum abbilden», findet der 56-Jährige. Zudem habe er Zeit und Lust auf das Amt. «Es reizt mich, am Schalthebel, wo Gesetze gemacht werden, mitzuwirken.»

Um die Nachfolge von Bodenmann-Odermatt, die per Ende Amtsjahr am 31. Mai ihren Rücktritt eingereicht hat, bewirbt sich ein Trio. Nebst Hess steigen Stefan Roth (FDP) und Florian Indermaur (Die Mitte) ins Rennen. Der SP-Kantonsratskandidat betreibt erstmals in seinem Leben Wahlkampf, unter anderem mit einer Flyer- und Standaktion am Bahnhof. Er habe mit der Bevölkerung gute Gespräche geführt und auf seine Kandidatur positive Reaktionen erhalten, sagt Hess.

«Viele schätzen es, dass es eine Auswahl gibt.»

Eine solche gibt es in Waldstatt bei Wahlen nicht immer. Für den Gemeinderat beispielsweise konnten oftmals nur so viele Interessenten gefunden werden, wie es Vakanzen gab.

Gut vernetzt im Kanton

Bis vor zwei Jahren wäre für Gallus Hess ein Kantonsratsmandat nicht in Frage gekommen. Als langjähriger Ausserrhoder Kantonsplaner wäre der Interessenkonflikt zu gross gewesen. «In dieser Funktion musste ich zu vielen politischen Fragen eine neutrale Position einnehmen», sagt Hess. Unterdessen hat er in die Privatwirtschaft gewechselt und arbeitet 80 Prozent für ein Planungsbüro in St.Gallen. Einem politischen Engagement steht somit nichts mehr im Weg. Aus seiner Zeit als Kadermitarbeiter beim kantonalen Baudepartement habe er vieles mitgenommen, das ihm als Kantonsrat zugutekäme, sagt Hess. Er betont:

«Ich kann mich in die Behördenmitglieder von Gemeinden und Kanton hineinversetzten, da ich viele von ihnen persönlich kenne und ihre Abläufe sowie Bedürfnisse einordnen kann.»

Als Geograf und ehemaliger Kantonsplaner sei er es zudem gewohnt, analytisch zu denken und Interessen abzuwägen.

Abgesehen davon verfügt Hess, der mit seiner Familie seit 20 Jahren in Waldstatt lebt, über politische Erfahrungen. So gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der SP-Hinterland, die er heute präsidiert. Durch diesen Schritt vor elf Jahren hätten die fortschrittlichen Kräfte im ländlichen Raum gebündelt werden können, sagt Hess. «Das Parteibuch ist für mich allerdings sekundär.» Vielmehr gehe es gerade im Kantonsrat darum, parteiübergreifend gute Lösungen zu erarbeiten.

Für griffige Energiepolitik

Im Kantonsrat will sich der SP-Kandidat primär für jene Leute einsetzen, die keine starke Lobby im Rücken haben. Als Beispiele nennt er zukünftige Generationen, ältere Menschen sowie Migrantinnen und Migranten. Ein grosses Anliegen sind Hess ökologische Fragen. Um solche geht es an der nächsten Kantonsratssitzung, wenn die zweite Lesung des Energiegesetzes auf dem Programm steht. «Der Entwurf hat eine gute Wende genommen», sagt Hess. Er befürwortet griffige Massnahmen in der Energie- und Klimapolitik. Das Ziel, 40 Prozent des in Ausserrhoden verbrauchten Stroms bis 2035 im Kanton durch erneuerbare Energien zu produzieren, hält er für machbar. Hess setzt dabei vor allem auf die Nutzung der Fotovoltaik.

«Die Windenergie ist für Ausserrhoden zum jetzigen Zeitpunkt nicht die richtige Lösung.»

Seiner Ansicht nach müsste der Kanton in der Energiepolitik noch weiter gehen. Gerade bei der Mobilität brauche es mehr Anreize, um Energie zu sparen. Hess könnte sich einen Klimarappen als Lenkungsabgabe vorstellen. Solche Instrumente dürften aber nicht auf Kosten der sozial Schwachen eingeführt werden, betont das SP-Mitglied. Im Gegenteil. Hess will sich dafür einsetzen, dass Personen mit niedrigen Einkommen steuerlich entlastet werden. Hier gibt es in Ausserrhoden Handlungsbedarf.

Hess befürwortet die Einführung des Proporzwahlrechts

Ein weiteres Thema in der Kantonalpolitik sind zurzeit Gemeindefusionen. Er habe gewisse Sympathien für den Vorschlag der Regierung, wonach der Kanton künftig nur noch aus vier Gemeinden bestehen würde, sagt Hess. Auf jeden Fall ist er erst einmal gespannt auf die Resultate der anstehenden Volksdiskussion.

Falls er gewählt wird, müsste sich Hess im Kantonsrat auch mit der totalrevidierten Kantonsverfassung beschäftigen. Hier könne Ausserrhoden seine Weltoffenheit beweisen. Er habe Freude daran, dass die Diskussion zu dieser Vorlage nicht einfach entlang von Parteilinien verläuft. Hess gefallen einige «progressive Ideen» im Verfassungsentwurf, so etwa das Stimmrecht für ausländische Staatsangehörige auf Kantonsstufe und das Proporzwahlrecht für den Kantonsrat. «Dadurch binden wir alle politischen Gruppierungen ein.»

Ob er den Sprung in die Politik schafft, entscheidet sich spätestens im zweiten Wahlgang am 15. Mai. Unabhängig vom Ausgang der Ergänzungswahlen: Langweilig dürfte es ihm auch künftig nicht werden. Nebst dem SP-Präsidium engagiert sich Hess ehrenamtlich in der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission. Als Ausgleich zu seinem kopflastigen Beruf setzt er sich im Theaterverein AR/AI ein und ist gerne beim Schwimmen oder mit seiner Segeljolle auf dem See.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen