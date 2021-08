Kommentar: Das Rennen um den Herisauer Gemeinderatssitz ist offen

Analyse Eine Partei im Rücken ist kein Garant für den Sieg: Rennen um Herisauer Gemeinderatssitz noch völlig offen Sowohl Monika Baumberger als auch Patrik Kobler und Stefanie Danner haben realistische Chancen, in den Gemeinderat gewählt zu werden. Entscheidend ist die Persönlichkeit und weniger die Partei. Ramona Koller 16.08.2021, 05.00 Uhr

In Herisau ist nach der Wahl von Max Eugster als Gemeindepräsident ein Sitz im Gemeinderat frei. Bild: David Scarano

Nach einem eher trägen Sommer startet der Herisauer Politbetrieb gleich mit einem spannenden Wahlkampf. Am Sonntag findet der erste Wahlgang der Ersatzwahl in den Gemeinderat statt. Die Vakanz ist entstanden, weil im Frühling der damalige Gemeinderat Max Eugster (SP) als Gemeindepräsident gewählt wurde. Traditionell übernahm er mit diesem Amt die Leitung des Ressorts Finanzen, was dazu führte, dass seine Vizepräsidentin und damalige Mitkandidierende Sandra Nater (FDP) das Ressort Hochbau übernommen hat. Ihre Nachfolge und damit die Leitung des Ressorts Soziales hat Florian Hunziker angetreten. Die neue Gemeinderätin oder der neue Gemeinderat wird also zeitgleich auch die Leitung über das Ressort Technische Dienste, welchem unter anderem der Werkhof und die Feuerwehr angeschlossen sind, übernehmen.

Patrik Kobler war der Erste, der seine Kandidatur bekanntgegeben hat. Der Herisauer tritt ohne Partei, dafür mit der Unterstützung der IG Sport und des Gewerbevereins Herisau an. Besonders zweiterer hat bei vergangenen Wahlen bewiesen, dass es durchaus möglich ist, mit seiner Unterstützung in den Gemeinderat gewählt zu werden. Den Parteiunabhängigen AR, mit denen das Gewerbe in Herisau zusammen wirkt, gehört Kobler nicht an. Einen Beitritt in die Fraktion Gewerbe/PU im Fall einer Wahl, bezeichnet er jedoch als höchstwahrscheinlich. Der Mitinitiant der IG Sport spricht sich in seinem Wahlkampf vor allem für eine Dreifachturnhalle aus. Finanziert werden soll diese über Stiftungen, private Spenden sowie Mieteinnahmen. Was bei einigen auf helle Begeisterung stösst, dürfte andere zu der Frage verleiten, ob ein solches Projekt in der aktuellen finanziellen Situation umzusetzen besonders klug ist. Kobler ist vor allem durch seine journalistischen Tätigkeiten bei der «Appenzeller Zeitung» und beim Radio SRF bekannt. Er wirbt damit, dass er durch seine Berichterstattung weiss, was in der Politik vor sich geht, und worauf es ankommt. Doch ob dies reicht? Alleine vom Zuschauen hat noch niemand etwas wirklich beherrscht.

Im aktuellen Wahlkampf gibt es jedoch nur eine Person, die wirklich von sich behaupten kann, politisch erfahren zu sein. Womit wir bei Monika Baumberger wären. Sie ist langjähriges Mitglied der FDP Herisau und hat durch die letzten Jahre als Einwohnerrätin und Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission eindeutig am meisten politische Erfahrung. Man kann sie als «sichere Nummer» bezeichnen. Die Spitex Appenzellerland führte sie jahrelang ohne gröbere Zwischenfälle, was, wenn man einen Blick nach St. Gallen wirft und die Turbulenzen dort sieht, nicht selbstverständlich ist. Im Rahmen der Parkier-Diskussion hat sie sich als einzige FDPlerin auf die Seite der SVP gestellt und ihr Anliegen unterstützt. Sonst ist es allerdings meistens ruhig um die Herisauerin – vielleicht sogar etwas zu ruhig. Ihre Partei, die FDP, war bei den vergangenen Wahlen, sowohl Gemeindepräsidium als auch Gemeinderat, nicht besonders siegesverwöhnt – ob es am Wahlkampf oder an der Person gelegen hat, kann nur vermutet werden. Im Gegensatz zu ihren beiden Mitkandidierenden, welche besonders auf sozialen Medien aktiv sind, setzt Baumberger auf einen ruhigen, zurückhaltenden Wahlkampf. Ob dies die richtige Strategie ist, wird sich zeigen.

Last but not least gab Stefanie Danner ihre Kandidatur bekannt. In einem persönlichen E-Mail an die Medien stellte sie sich vor. Seit sechs Jahren wohne sie in Herisau und wolle nun die Gemeinde mitgestalten. Unweigerlich kamen Erinnerungen an die Kandidatur von Kurt Geser vor zwei Jahren auf. Eine politisch und auch im Dorf unbekannte Person traut es sich zu, im Gemeinderat mitzuwirken. Was etwas unbedarft anmuten mag, trauen ihr offensichtlich die alteingesessenen Parteien zu. Bei den Hearings vermochte sie immerhin alle Parteien, abgesehen von der FDP und dem Gewerbe, die eigene Kandidaten stellen, sowie der SVP, welche die Parteilandschaft stärken möchte, zu überzeugen. Ob ihr dies im Fall einer Wahl auch bei den Einwohnerratsmitgliedern gelingen wird, sei dahingestellt. Während Kobler Rückhalt vom Gewerbe und Baumberger von der FDP hat, fehlt Danner eine Hausmacht im Rücken. Diese ist jedoch, wie vergangene Geschäfte gezeigt haben, enorm wichtig, da besonders im Einwohnerrat oftmals nach Parteibuch abgestimmt wird. Auch wenn nur eine der Kandidierenden wirklich über politische Erfahrung verfügt, spricht dies nicht gegen die beiden anderen. Schliesslich muss man ja irgendwo einmal anfangen.

Abschliessend bleibt zu sagen, dass alle Kandidierenden realistische Wahlchancen haben. Nun wird sich zeigen, wer es schafft, die meisten Leute zu mobilisieren. Die jüngsten Wahlen haben gezeigt, dass Herisau nicht eine Partei, sondern eine Person wählt. Die SVP verlor gegen einen Parteilosen. Die SP gewann gegen die FDP. Eine Wahlprognose abzugeben gestaltet sich schwierig und eine Entscheidung am Sonntag ist unwahrscheinlich, weshalb mit einem zweiten Wahlgang am 26. September zu rechnen ist.