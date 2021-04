Ergänzungswahlen

Heiden: Corina Nef und Stefan Züst in den Gemeinderat gewählt ++ Alle Kandidaten für den Kantonsrat verpassen das absolute Mehr

In der Vorderländer Gemeinde entscheidet sich erst im zweiten Wahlgang, wer in den Kantonsrat gewählt wird. Die beiden Kandidierenden der LGB Bissau schaffen den Sprung in den Gemeinderat.