Grub: Regula Delvai kandidiert als Gemeindepräsidentin

Ergänzungswahlen Grub: Die bisherige Vizepräsidentin Regula Delvai kandidiert als Gemeindepräsidentin Am 25. September wird in der Vorderländer Gemeinde das Gemeindepräsidium neu bestellt. Die bisherige Vizegemeindepräsidentin Regula Delvai will Andreas Pargätzi ersetzen. Handlungsbedarf sieht sie unter anderem bei der Zentrumsüberbauung und beim politischen Klima. Jesko Calderara 29.06.2022, 18.00 Uhr

In den letzten Monaten gab es in Grub einige Unruhen. Ende April zog der bisherige Gemeindepräsident Andreas Pargtzi weg. Nun wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gesucht. Bild: Michel Canonica

Regula Delvai ist seit 2014 Gruber Gemeinderätin. Bild: Benjamin Manser

Nach dem Wegzug von Gemeindepräsident Andreas Pargätzi Ende April aus Grub, wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gesucht. Nun gibt es eine erste Kandidatin. Vizegemeindepräsidentin Regula Delvai, die nach dem Abgang von Pargätzi zurzeit interimistisch die Gemeinde führt, steigt am 25. September ins Rennen. Sie hat sich die Kandidatur nach eigenen Angaben sehr lange überlegt.

Mit ihrem Schritt will Delvai für Kontinuität sorgen. «Da ich das Amt relativ kurzfristig übernahm und mich in die verschiedenen Bereiche einarbeiten musste und immer noch muss, finde ich es sinnvoll, die Aufgabe weiterzuführen, sodass es keinen erneuten Wechsel in der Führung braucht.» Als ehemaliges GPK-Mitglied und Gemeinderätin kenne sie zudem die politischen Anforderungen im Alltag der Gemeinde sehr gut. «Mir ist aber bewusst, dass die Aufgabe nicht einfach ist und es auch Kritik geben kann», sagt Delvai.

Mitglied mehrerer Kommissionen

Regula Delvai wurde 2014 in den Gemeinderat gewählt. Nebst dem Gemeindepräsidium führt sie auch das Ressort Tiefbau. Zudem ist sie Mitglied des Gemeindeführungsstabs, der Finanzkommission, der Gesundheitskommission, der Hochbaukommission sowie der Sozialhilfe- und Asylkommission.

Beruflich arbeitet Delvai seit 2020 als Telefonsachbearbeiterin bei der icare sales & services Dialogmarketing AG in St.Gallen. Zuvor war sie Mitarbeiterin der Poststelle Heiden. Bei einer Wahl an die Spitze der Vorderländer Gemeinde würde Delvai ihre Stelle kündigen oder zumindest stark reduzieren, um sich ganz auf die politische Tätigkeit zu konzentrieren.

Keine weiteren Bewerber bekannt

Als Gemeindepräsidentin will sie wieder Ruhe in den Gemeinderat bringen und das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen. Ein weiteres Ziel von Delvai ist die Verbesserung der Kommunikation und die Weiterführung der anstehenden Projekte. Handlungsbedarf in Grub sieht sie bei der Revision der Ortsplanung, der Weiterführung des Projekts Zentrumsüberbauung, der Verbesserung der Personalsituation in der Kanzlei, der Reorganisation der Gemeindeverwaltung und der Stärkung der Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden.

Bis jetzt kandidiert einzig Delvai für das Gruber Gemeindepräsidium. Weitere Bewerberinnen und Bewerber sind öffentlich nicht bekannt. Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang können bis Freitag, 5. August,

12 Uhr, bei der Gemeindekanzlei schriftlich eingereicht werden. Falls am 25. September keine Entscheidung fällt, findet am 27. November ein zweiter Wahlgang statt.