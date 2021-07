Herisau: So ist die Ausgangslage vor den Gemeinderatswahlen

Ergänzungswahlen Der Gemeinderatswahlkampf in Herisau nimmt Fahrt auf: So präsentiert sich die Ausgangslage Immer mehr Parteien und Gruppierungen positionieren sich zu den Wahlen vom 22. August. Die SP spricht sich überraschend für die politische Quereinsteigerin Stefanie Danner aus. Astrid Zysset, Jesko Calderara 08.07.2021, 05.00 Uhr

Nach der Wahl von Max Eugster als Gemeindepräsident, ist im Gemeinderat ein Sitz frei gewordne. Bild: David Scarano

Kurz vor den Sommerferien beginnt in Herisau allmählich der Wahlkampf um den freien Gemeinderatssitz. Mit Patrik Kobler (Gewerbeverein), Monika Baumberger (FDP) und Stefanie Danner (parteilos) können die Stimmberechtigten am 22. August aus einem Trio auswählen. Am aktivsten ist bisher Kobler aufgetreten. Der 44-jährige Journalist hat seine Kandidatur als erstes bekannt gegeben und in den vergangenen Wochen auf sozialen Kanälen und in Inseraten bereits intensiv um die Gunst der Wählerschaft gebuhlt.

Patrik Kobler kandidiert für den Gewerbeverein. Bild: PD

Dabei stellt sich aber die Frage, wie viel gewerblichen Stallgeruch Kobler tatsächlich hat. Zwar wurde seine Firma Nextfy Media GmbH am 3. Juni im Handelsregister eingetragen, noch immer aber steht er beim «Regionaljournal Ostschweiz» des staatsnahen Schweizer Radios und Fernsehens im Sold. Dennoch sicherte der Herisauer Gewerbeverein an seiner Vorstandssitzung vom 26. Mai Patrik Kobler offiziell seine Unterstützung zu.

Die beiden Kandidatinnen wurden hingegen nicht angehört, obschon beispielsweise FDP-Einwohnerrätin Monika Baumberger durchaus einen Bezug zum Gewerbe hat. Sie ist Präsidentin der Spitex Appenzellerland, welche ebenfalls Mitglied des Gewerbevereins ist.

Kobler meldete sich auf den Aufruf des Gewerbes

Monika Baumberger steigt für die FDP ins Rennen. Bild: PD

Der Herisauer Gewerbevereinspräsidenten Ralph Nessensohn verteidigt diese Vorgehensweise. Mit Patrik Kobler ins Rennen zu steigen, sei ein naheliegender Schritt. Nessensohn betont:

«Er ist ein Gewerbler, einer von uns. Und wir wollen, dass das Gewerbe Einfluss auf politische Aktivitäten nehmen kann.»

Nach der Gründung seines Medienunternehmens ist Kobler dem Gewerbeverein beigetreten. Er war es auch, der sich auf einen internen Aufruf, bei welchem Kandidierende für das Amt des Gemeinderates gesucht wurden, gemeldet hatte. Der vereinseigene Politausschuss prüfte gemäss Nessensohn die Kandidatur anschliessend und gab dem Vorstand eine Empfehlung ab. Dieser folgte er.

Im Gegensatz zu den Gesamterneuerungswahlen 2019 scheint dieser Weg nun unbestritten zu sein. Vor zwei Jahren holte die Gewerbe/PU-Fraktion auf Kosten der bürgerlichen Parteien auf anhieb sechs Sitze im Einwohnerrat. Zudem wurde die Gewerblerin Irene Hagmann in den Gemeinderat gewählt. Im Gewerbeverein kritisierten Marlies Nef und Anita Hug die politische Beteiligung an den Wahlen. Die Basis stützte allerdings das Vorgehen des Vorstandes und schmetterte letztes Jahr alle Anträge der beiden Kritikerinnen ab.

IG Sport Region Herisau will sich Gehör verschaffen

Klar ist die Ausgangslage bei den Gemeinderatswahlen für die IG Sport Region Herisau. Sie unterstützt Patrik Kobler, weil er 2009 zu den Mitinitianten der Organisation gehörte. Nun wirbt Kobler mit dem IG-Logo auf seinen Inseraten. In den vergangenen Jahren hat sich die IG Sport Region Herisau politisch nie derart exponiert. Der neue Präsident begründet das Engagement mit dem Auftrag in den Statuten. Bruno Eisenhut sagt:

«Wir wollen den Bedürfnissen der Sportvereine im Gemeinderat Gehör verschaffen.»

Rund um die IG Sport Region Herisau fällt noch eine andere Personalie auf. So gehört Helena Städler dem Vorstand an und schreibt als Redaktionsleiterin des Magazins «De Herisauer» gleichzeitig über die Wahlen. Für die Appenzeller Druckerei als Herausgeberin ist dies allerdings kein Problem, wie Geschäftsführer Markus Rusch auf Anfrage sagt. «Nur wenn Journalisten im Vorstand einer politischen Partei oder in Verbänden mit wesentlichem Einfluss wie dem Gewerbeverband oder dem Industrieverein wären, gäbe es nach unseren Richtlinien eine Ausschlusssituation für eine Berichterstattung.»

Stefanie Danner ist parteilos, wird nun aber durch die SP unterstützt. Bild: PD

Anders als das Gewerbe und die IG Sport Region Herisau empfehlen die Sozialdemokraten nach einer Vorstellungsrunde mit den Bewerbern Stefanie Danner zur Wahl in den Gemeinderat. Im Bewusstsein, dass keine SP-nahe Kandidatur zur Auswahl steht, habe Danner die Sektionsmitglieder überrascht und vor allem mit ihrer modernen Sichtweise und einer sachbezogenen Argumentation überzeugt, heisst es in einer Medienmitteilung.

Finanzpolitische Fakten stelle sie bewusst anderen bestehenden Ansprüchen wie Wohn- und Ausbildungsqualität, Familienfreundlichkeit sowie Mobilitätsformen gegenüber. Mit Stefanie Danner könnten zusätzliche und vor allem auch jüngere Bevölkerungskreise im Gemeinderat eine Stimme bekommen, zeigt sich die SP überzeugt. Dies sei ein Gewinn für Herisau und den schon heute breit aufgestellten Gemeinderat.

SVP hat sich noch nicht entschieden

Die SP spricht sich damit bewusst für eine politische Quereinsteigerin aus, obschon man damit in Herisau mit dem ehemaligen Gemeindepräsidenten Kurt Geser zuletzt keine guten Erfahrungen machte. Das habe die SP gründlich bedacht, sagt Präsident Peter Federer. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Gemeinderätinnen Sandra Nater und Irene Hagmann, die ebenfalls Quereinsteigerinnen waren. Es sei zwar einfacher, wenn man die Kandidierenden auch politisch etwas kenne, so Federer.

«Aber das sagt ja auch nicht immer etwas aus über die Arbeit in der Exekutive.»

Das Kriterium Quereinstieg ist seiner Meinung nach nur ein Beurteilungsfaktor von vielen und darf wegen einer negativen Erfahrung nicht überbewertet werden. Es werde aber den Wahlerfolg von Danner beeinflussen, ist Federer überzeugt. Noch zuwarten will dagegen die SVP. Man habe die Kandidierenden intern besprochen, wolle aber abwarten, wie sich diese präsentieren, sagt Präsident Christian Oertle. «Wen wir unterstützen, wissen wir deshalb noch nicht.»