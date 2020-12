Natur Von der Industriekloake zum Naherholungsgebiet: Das Ausserrhoder Flüsschen Glatt hat sich gewandelt Dank Ausbau der Kläranlagen hat sich die Wasserqualität des in Schwellbrunn entspringenden Gewässers massiv verbessert. Der technische Gewässerschutz an der Glatt ist eine Erfolgsgeschichte. Karin Erni 17.12.2020, 11.30 Uhr

Schaumbildung, wie nach dem Gülleunfall am 19. September 2019, war an der Glatt früher ein häufiger Anblick. PD

Die Glatt entspringt bei Schwellbrunn und ist zu Beginn ein sauberes Gewässer. Doch kaum in Herisau angekommen, wird der Bach von Menschen genutzt. Seit Jahrhunderten treibt die Glatt Mühlen und Maschinen an. In ein enges Korsett gezwungen, durchquert sie das Herisauer Industriegebiet. In der Hochblüte der Textilindustrie diente der Wasserlauf zusätzlich als Abwasserkanal. «Ältere Herisauer erinnern sich, dass man an manchen Tagen gebleichte Hosenstösse bekam, wenn man länger Kontakt mit dem Wasser des Bachs hatte», sagt Karlheinz Diethelm, Leiter des Ausserrhoder Amts für Umwelt. «In den letzten Jahrzehnten hat der Bau von Kläranlagen aber einiges zur Verbesserung der Wasserqualität beigetragen.»

Karlheinz Diethelm, Leiter Amt für Umwelt AR. Bild: PD

Weiterhin Probleme verursachten bis vor fünf Jahren sogenannte Mikroverunreinigungen. Das sind Stoffe des täglichen Gebrauchs, wie Medikamente oder Pestizide, die bereits in tiefen Konzentrationen Schädigungen bei Wasserlebewesen hervorrufen können. Diethelm sagt:

«Mit Hilfe neuer Technologien ist es heute möglich, auch Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser zu entfernen.»

Die ARA Bachwis in Herisau wurde 2015 mit einer vierten Reinigungsstufe, einem Pulveraktivkohle-System aufgerüstet.

Oberlauf ist wieder sauber

Dank dieser Verbesserung gelangen heute deutlich weniger problematische Stoffe mit dem gereinigten Abwasser in die Glatt, sagt Diethelm. «Wer es nicht schon getan hat, sollte einmal zwischen Herisau und Gossau einen Spaziergang der der wildromantischen Glatt entlang machen. Der Bach präsentiert sich wieder sauber. Der früher oft störende Geruch und der Schaum gehören der Vergangenheit an. Sogar Biber haben sich hier angesiedelt.»

Die verbesserte Wasserqualität wirkt sich auch positiv auf den Fischbestand aus. «Im oberen Teil des Flusses pflanzen sich heute wieder verschiedene Fischarten erfolgreich fort», sagt Diethelm. «Bei einer im Jahr 2017 durchgeführten biologischen Untersuchung wiesen sämtliche untersuchten Abschnitte des Flusses einen guten bis sehr guten Zustand in Bezug auf Kieselalgen und wirbellose Wassertiere auf. Erstmals überhaupt wurden 2017 in der Glatt bei der biologischen Gewässerqualität die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.»

Ende der Probleme in Sicht

Doch im Unterlauf der Glatt ist die Situation weiterhin prekär. Unterhalb der ARA Oberglatt, die das Abwasser von Gossau, Degersheim und Flawil reinigt, beträgt der Abwasseranteil bei Niedrigwasser beinahe 50 Prozent. Hier bereiten die Mikroverunreinigungen weiterhin Probleme. Im Buechental in Oberbüren wurde 2019 eine Messstelle in Betrieb genommen. Sie überwacht und bewertet den Gewässerzustand lückenlos. Die Ergebnisse zeigen, dass die Glatt an dieser Stelle weiterhin durch Stoffe wie Medikamente, Kontrastmittel, Korrosionsschutzmittel, künstliche Süssstoffe und Pestizide belastet ist.

Die ARA Oberglatt wird derzeit für insgesamt 20 Millionen Franken ausgebaut. Der Ausbau drängte sich einerseits auf, weil die Bevölkerung im Einzugsgebiet gewachsen ist. Das machte eine Kapazitätssteigerung der biologischen Reinigungsstufe nötig. Andrerseits soll die Anlage mit einer vierten Stufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen aufgerüstet werden. Die Anlage soll gemäss Karlheinz Diethelm im Herbst 2021 in Betrieb gehen. «Die Aufrüstung der ARA Oberglatt stellt einen weiteren Meilenstein für den Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Glatt dar.»