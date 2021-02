VERMÄCHTNIS Nach dem Aus der Bürgermusik Heiden: Vermögen und Inventar ging an die Gemeinde über Das Vermögen der Bürgermusik Heiden wurde treuhänderisch der Gemeinde übergeben. Der spätere Verwendungszweck sieht vor, dass das Geld an die Jugendmusik weitergereicht werden soll. Isabellle Kürsteiner 28.02.2021, 17.04 Uhr

Kassier Christian Rechsteiner übergibt Gemeindepräsident Gallus Pfister das Vermächtnis der Bürgermusik Heiden zur treuhänderischen Verwahrung. Bild: Isabelle Kürsteiner

Im Beisein von Heidens Gemeindepräsident Gallus Pfister und Gemeindeschreiber Marco Stübi übergab Christian Rechsteiner, Kassier der Bürgermusik Heiden, das aktuelle Vermögen des Vereins wie auch das Inventar treuhänderisch an die Gemeinde. Diese hat die Aufgabe, das Geld zu verwalten und es später an die Jugendmusik Heiden weiterzugeben. Das wurde in der Übergabe-Vereinbarung festgelegt, welche alle unterzeichneten.