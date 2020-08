Porträt Er kam vor über 30 Jahren als Strassenmusiker in die Schweiz: Heute hat Rick Noorlander in Appenzell eine eigene Gitarrenschule und ein Tonstudio Sommerserie «Meine Heimat»: Rick Noorlander war Strassenmusiker, bevor er eine Anstellung als Gitarrenlehrer an der Musikschule Appenzell bekam. Nun, 30 Jahre später, betreibt der gebürtige Holländer in Appenzell sein eigenes Tonstudio und hat seit Februar auch eine eigene Gitarrenschule. Claudio Weder 03.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rick Noorlander in seinem privaten Unterrichtsraum in Appenzell. Bild: Claudio Weder

Fragt man Rick Noorlander, wo er sich zuhause fühlt, in Appenzell oder in Holland, dann beginnt er zu singen. «Son, papa was a rolling stone / Wherever he laid his hat was his home.» Übersetzt bedeutet diese Liedzeile so viel wie: «Mein Sohn, dein Vater war ein Herumtreiber / Wo immer er seinen Hut hingehängt hat, fühlte er sich zuhause». Dieser Song, der 1972 durch die amerikanische Soulgruppe The Temptations Berühmtheit erlangte, könnte genausogut von Rick Noorlander stammen. Denn auch er ist ein «rolling stone», einer, der sich überall auf der Welt zuhause fühlt.

Geboren und aufgewachsen ist der 60-jährige Sänger und Gitarrist in der holländischen Stadt Eindhoven, später lebte er unter anderem in Deutschland, Frankreich, Österreich sowie auch an verschiedenen Orten in der Schweiz. Seit über 30 Jahren wohnt Rick Noorlander in Innerrhoden. «Mein Lebensmittelpunkt ist Appenzell: Hier habe ich meinen Job, meine Frau und meine Kinder, meine Freunde.»

27 Jahre lang an der Musikschule Appenzell

Noorlander spricht mit holländischem Akzent, gekonnt verwendet er zwischendurch auch innerrhodische Dialektwörter. Ein richtiger Einheimischer sei er deswegen aber nicht. An den Stammtischen trifft man ihn kaum an, genauso wenig ist er Mitglied in einem Verein. Trotzdem sei er gut integriert. Im Appenzellerland kennt man ihn – nicht nur unter Musikern.

Nach Innerrhoden kam Noorlander durch einen Zufall. Während seiner Studienzeit – er studierte Deutsch und Französisch an der Universität Delft – war er oft in Zürich, um als Strassenmusiker Geld zu verdienen. Später zog es ihn unter anderem nach St. Gallen, wo er sich mit einem befreundeten Musiker aus Wil für 150 Franken pro Monat eine Unterkunft teilte. Als er seine heutige Frau, die in St. Gallen in einem Blumengeschäft arbeitete, kennenlernte, kam irgendwann der Wunsch auf, in ein altes Bauernhaus auf dem Land zu ziehen. Fündig wurden sie schliesslich in Eggerstanden.

Nicht lange ging es und Rick Noorlander bekam eine Anstellung als Gitarrenlehrer an der damals neugegründeten Musikschule Appenzell. Dort unterrichtete er während 27 Jahren, bevor er sich im Februar dieses Jahres selbstständig machte.

Musikalisch im Bluegrass zuhause

Nebenbei war und ist Rick Noorlander auch als Produzent und Manager tätig: 2012 eröffnete er sein eigenes professionelles Tonstudio im Keller seines Hauses an der Wührestrasse in Appenzell. Dort produzierte er nicht nur CDs für lokale Bands, Volksmusikensembles, Jodelchöre und Solokünstler, sondern erledigte auch Aufträge für die Appenzeller Bahnen oder die Klinik Gais.

Die Arbeit im Tonstudio sei aber immer mehr in den Hintergrund getreten. «Ich bin alt geworden», sagt Noorlander und lacht. Zudem habe er nicht mehr so viele Aufträge wie noch vor ein paar Jahren. Das Tonstudio sei aber ohnehin «nur» ein Hobby – nutzen wolle er es fortan vor allem für private Aufnahmen.

Musikalisch ist Noorlander nicht im Appenzellerland beheimatet, obwohl er bei einem gut gesungenen Zäuerli, wie er zugibt, Gänsehaut bekomme. Vielmehr orientiert er sich gen Nordamerika, wo Country und Bluegrass ihren Ursprung haben. Noorlander holt eine seiner Gitarren hervor. Es ist seine Lieblingsgitarre, eine Spezialanfertigung, die er sich vor 15 Jahren bei Kevin Ryan, einem der gefragtesten Gitarrenbauer aus den USA, nach seinen Bedürfnissen hat bauen lassen. Während er ein paar Akkorde spielt, vergleicht er die Gitarre mit einer Flasche Wein: «Sie wird immer besser, je älter sie wird.»

Es ist bei weitem nicht das einzige Exemplar, das Noorlander besitzt. In seinem privaten Unterrichtsraum, der sich im Erdgeschoss seines Hauses befindet und der gleichzeitig ein kleiner Musikladen ist, hängen sie alle an der Wand: akustische Gitarren – darunter einige Sammlerstücke –, E-Gitarren, E-Bässe, Ukulelen, Mandolinen, Banjos und eine Laute.

2018 gewann er den Swiss Country Music Award

Noorlander spielte in diversen Country- und Blue­grass-Formationen. Unter anderem war er Gitarrist bei den «Enderlin Chicks» sowie Teil des «Bluegrass String Quartett». Seit drei Jahren spielt Noorlander in der Acoustic-Country-Band «Jessie & The Gents».

Die fünfköpfige Gruppe um Sängerin Jessie Hardegger konnte bereits einige Erfolge feiern: 2018 gewann die Formation den Swiss Country Music Award, am selben Wettbewerb wurde der Song «I ain’t gonna ride with you» mit dem Award «Best Song» ausgezeichnet. 40 Auftritte spielten sie im letzten Jahr, ein Highlight war für Noorlander der Auftritt am berühmten Blueberry Bluegrass Festival in Kanada. «Bei diesem Auftritt hatte ich das seltene Gefühl, dass ich als Musiker ernst genommen werde und etwas von Wert bin.» Ein Gefühl, das Noorlander in der Schweiz manchmal vermisst:

«Wenn ich den Leuten erzähle, ich sei Musiker, wollen die meisten wissen, was ich nebenbei noch mache.»

Übrigens wären «Jessie & The Gents» auch in diesem Jahr wieder in Kanada auf der Bühne gestanden. Aus bekannten Gründen wurde der Auftritt – wie so viele andere – abgesagt.