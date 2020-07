Porträt Er besuchte die Stradivari-Schule in Cremona – nun will sich der 26-jährige Obadia Nicollerat in Appenzell als Geigenbauer selbstständig machen Obadia Nicollerat lernte das traditionelle Handwerk des Geigenbaus in Italien. Nun hat der 26-Jährige vor, sich in Appenzell selbstständig zu machen. Seit kurzem ist er im Zunfthaus eingemietet.

11.07.2020

Geigenbauer Obadia Nicollerat ist neuer Mieter im Zunfthaus zu Appenzell. Bilder: Claudio Weder

Im Zunfthaus zu Appenzell wird gearbeitet wie in vorindustriellen Zeiten. Es wird geschliffen, gehobelt, geschnitzt und gemeisselt; geschmiedet, getöpfert und gegossen. Dabei entstehen Schuhe, Möbel, Sennengürtel oder Fonduegabeln aus Zinn. Vor kurzem hat das Kunsthandwerkerhaus an der Poststrasse einen weiteren Mieter erhalten: Obadia Nicollerat. Sein Spezialgebiet: Geigenbau.

Das Atelier im zweiten Obergeschoss ist überschaubar. In einer Ecke steht eine kleine Werkbank, an der Wand hängen Hobel und Schnitzmesser, hinter einer gläsernen Schranktür gucken Geigen hervor. In der Mitte des Raumes steht, prominent in Szene gesetzt, eine Vitrine. Obendrauf: das neuste Produkt von Obadia Nicollerat, eine Geige, deren Zargen (Seitenwände) mit einem Alpaufzug verziert sind. Kostenpunkt: 18000 Franken.



Obadia Nicollerats Alpaufzug-Geige, für die er rund 300 Arbeitsstunden aufwendete.

Die Geige hat einen Wert von 18'000 Franken.

Bis zu 300 Stunden braucht er für eine Geige

Die meisten grösseren Arbeiten, darunter etwa Reparaturen oder Restaurationen von Cellos oder Bassgeigen, erledigt Nicollerat jedoch bei sich zuhause an der Zielstrasse, in seiner «richtigen» Werkstatt. Dort habe er eine grosse Hobelbank, bessere Werkzeuge und zudem ein grosses Holzlager, erzählt der 26-Jährige.

Das Atelier im Zunfthaus nutzt der Geigenbauer primär als Ausstellungsraum. Jeden Samstag ist er vor Ort, um den Kontakt zu potenziellen Kunden und den anderen Kunsthandwerkern im Haus zu pflegen. Hie und da erledigt er auch kleinere Arbeiten vor Ort.

Obadia Nicollerats Werkzeug-Wand im Zunfthaus zu Appenzell.

Geigenbau ist für Obadia Nicollerat, der beim Tiefbauunternehmen Franz Manser AG in Appenzell arbeitet, zurzeit nur ein Hobby. «Aber ein sehr grosses Hobby», sagt Nicollerat und lacht. Für die Produktion einer Geige benötigt er zwischen 200 und 250 Stunden. Für das Exempar mit dem Alpaufzug habe er rund 300 Stunden investiert. Geigenbau ist für den 26-Jährigen mehr als bloss Instrumentenbau:

«Geigenbau ist Kunst.»

Auch der Lack ist selbstgemacht

Von A bis Z sind Nicollerats Instrumente handgemacht. Für Zargen, Boden und Hals verwendet er Ahornholz, meist aus Italien oder Graubünden. «Wichtig ist, dass das Holz lange gelagert wurde, am besten zwischen 20 und 30 Jahren», erklärt der Geigenbauer. Für die Decke des Instruments benutzt er Fichtenholz. «Das Holz für die Decke muss möglichst weich sein, damit sich die Vibrationen der Saiten auf den ganzen Körper des Instruments verteilen, sprich: dass die Geige letztlich gut klingt.»

Aus einer Holzplatte hobelt, sägt und schnitzt Obadia Nicollerat die einzelnen Bestandteile.

Ebenso müsse das Holz möglichst resistent sein, damit es den Druck der Saiten aushält. Sieben Instrumente konnte Obadia Nicollerat bis anhin fertigen. Verkauft hat er aber noch keines.

Als Mass dient ihm jeweils eine vorgefertigte Form, danach hobelt, sägt und schnitzt Nicollerat die einzelnen Teile des Instruments aus verschieden dicken Holzplatten. Die meisten Komponenten sind nur wenige Millimeter dick und erfordern Fingerspitzengefühl. Sind die Einzelteile fertig, werden sie zusammengeleimt und lackiert. Auch der Lack ist selbstgemacht. Er besteht aus Naturharz und Alkohol. «Je nach gewünschter Färbung werden natürliche Farbstoffe wie Kurkuma oder Drachenblut beigemischt.»

Obadia Nicollerat lackiert seine Geigen mit einem selbstgemachten Lack.

Von Venezuela über Italien nach Appenzell

Obadia Nicollerat wurde als Sohn von Schweizer Auswanderern in Venezuela geboren. Genauso wie der Rest seiner Familie ist auch er Musiker – seit seinem siebten Lebensjahr spielt er Cello. Und wie sein Bruder, der Blechinstrumentenbauer ist, hat auch Obadia schon als Kind angefangen, in seiner Freizeit Instrumente zu basteln. Später bekam er die Möglichkeit, dieses Handwerk in Cremona zu erlernen, jener Stadt im Norden Italiens, in der auch Stradivari und andere bekannte Geigenbauer ansässig waren.

Nach Abschluss der fünfjährigen Ausbildung zog es den damals 22-Jährigen in die Schweiz, wo er ein Praktikum beim Berner Geigenbauer Otto Karl Schenk absolvierte. Seit er in Appenzell wohnt, konnte Nicollerat schon einige Auftragsarbeiten erledigen, etwa für das Rothuus Gonten. Mit dem neuen Atelier im Zunfthaus ist er nun seinem Traum, sich in Appenzell einmal als Geigenbauer selbstständig zu machen, einen Schritt näher gekommen.