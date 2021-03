Entsorgung Weil die alte bald voll ist: In Appenzell Innerrhoden soll eine neue Deponie entstehen Aufgrund der grossen Bautätigkeit füllen sich die Deponien in Appenzell Innerrhoden schneller als geplant. Am Montag entscheidet der Grosse Rat über die Aufnahme eines neuen Deponiestandorts in den kantonalen Richtplan. Claudio Weder 28.03.2021, 17.00 Uhr

In Innerrhoden wird fleissig gebaut. Dies steigert den Bedarf an Deponien für das Aushubmaterial.

Symbolbild: Eddy Schambron / FRE

Die Reconterra AG mit Sitz in Haslen will im Gebiet Rüti im Bezirk Schlatt-Haslen eine neue Deponie für sauberes Aushubmaterial errichten. Denn die alte Deponie Kaies am westlichen Dorfrand von Appenzell ist bald voll. «Bedingt durch die grosse Bautätigkeit in der Region füllen sich die Deponien viel schneller als geplant», sagt der Innerrhoder Bauherr Ruedi Ulmann. Damit die neue Deponie gebaut werden kann, muss aber zuerst der kantonale Richtplan angepasst sowie eine kantonale Nutzungsplanung erlassen werden. Über beides wird der Grosse Rat heute Montag entscheiden.