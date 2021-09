Jagd-Streit Innerrhoden: Strafanzeige gegen Ulmann und Nef

Appenzell Innerrhoden Wegen unbewilligter Jagd: Strafanzeige gegen Innerrhoder Jagdaufseher und Bauherr Die Innerrhoder Jagd kommt nicht zur Ruhe. Nach monatelangem Knatsch sollen für einen kantonale Angestellten und den Regierungsrat strafrechtliche Konsequenzen folgen. Das fordert eine Strafanzeige, die der Staatsanwaltschaft vorliegt. Selina Schmid 03.09.2021, 14.11 Uhr

Im vergangenen Dezember soll es zur Treibjagd von Rotwild gekommen sein. Nun liegt eine Strafanzeige vor. Sina Schuldt / DPA dpa

Seit Monaten rumort es unter den Innerrhoder Jägern. Erst wurde das Verhalten von Jagd- und Fischereiverwalter Ueli Nef von der Jägerschaft kritisiert: Die 24 Vorwürfe reichten von Amtsmissbrauch bis Tierquälerei. Die Standeskommission liess die Vorwürfe durch einen externen Experten untersuchen, der Bericht befreit Nef von allen Vorwürfen. Die Standeskommission sprach dem Jagdaufseher ihr Vertrauen aus, es folgen Strukturanpassungen. Zuletzt wurde zwei freiwilligen Jagdaufsehern gekündigt.

Nun sollen für Ueli Nef und Bauherr Ruedi Ulmann strafrechtliche Konsequenzen folgen. Das will eine Strafanzeige, die am 27. August bei der Staatsanwaltschaft in Appenzell einging. Anzeigensteller ist ein Jäger, der nicht bekannt werden möchte.

Jagdverwalter Ueli Nef. BUD

Die Jagd-Affäre begann am 12. Dezember 2020. Bei einem Ausflug der Jagdgruppe Alpstein soll es zu einer Drück- und Treibjagd auf Rotwild gekommen sein. Diese ist nach dem Jagdgesetz des Kantons verboten. Gemäss Gottstein-Neffs Bericht sind dabei mit 17 Schuss acht Hirsche und ein Gamsbock erlegt worden. Gemäss des Schussprotokolls der Jagdgruppe Alpstein sollen aber 23 Schüsse gefallen sein.

Die Strafanzeige liegt der «Appenzeller Zeitung» vor. Jagdverwalter Ueli Nef werden dieselben Vorwürfe gemacht wie im Frühling. Er soll das Amtsgeheimnis verletzt und an einer unbewilligten Jagd teilgenommen haben. Auch das unrechtmässige Verhör eines Mitglieds der Jagdgruppe Weissbad wird ihm vorgeworfen. Gemäss der Anklageschrift soll Nef einen kranken Rehbock erst nach zwei Wochen und mehrmaligem Informieren durch Anwohner erlegt haben.

Fragliche Neutralität des Experten

Auch Bauherr Ruedi Ulmann wird in zwei Punkten angeklagt. Einerseits soll er an einer unbewilligten Jagd ausserhalb der offiziellen Jagdzeit teilgenommen haben. Ulmann ist als Vorsteher des Bau- und Umweltdepartements für die Jagdaufsicht verantwortlich. Diese Aufsicht trat er Ende Juli vorübergehend an seinen Stellvertreter Roland Inauen ab.

Bauherr Ruedi Ulmann. BUD

Andererseits wird die Neutralität der Untersuchung gegen Nef vom Frühling in der Anzeige angeklagt. Die Standeskommission hatte den externen Untersuchungsleiter Markus Gottstein-Neff mit der Untersuchung beauftragt. Gottstein-Neff ist seit 28 Jahren selbstständiger Anwalt in Zürich und hat sich auf Handels- und Gesellschaftsrecht spezialisiert. Welche Kompetenz er im relevanten Bereich des Strafrechts mitbringt, ist offen.

Stattdessen verfügt er über Jagderfahrung: Einst war er Obmann der Aargauischen Jagdgesellschaft Rümikon und jahrelang Mitglied eines Jagdvereins im Bezirk Zurzach. Und: Über die Familie seiner Ehefrau ist die Verbindung zwischen Anwalt Gottstein-Neff und den Innerrhoder Jägern kurz, wie auch die Verbindung zur staatswirtschaftliche Kommission des Appenzell Innerrhoden.

Die Anzeige aus den Medien

Jagdverwalter Ueli Nef und Bauherr Ruedi Ulmann wurden bisher nicht von offizieller Seite über die Anzeige gegen sie informiert. Sie hätten erst durch die Medien davon erfahren. Nef kann sich nicht zu den einzelnen Vorwürfen äussern und verweist stattdessen auf den Untersuchungsbericht durch Gottstein-Neff. Für Ulmann haben sich die Vorwürfe gegen Nef mit dem Bericht erledigt. Zum Vorwurf, dass Gottstein-Neffs Untersuchung nicht neutral gewesen sei, äussert er sich nicht.

Landammann Roland Dähler. Philipp Griesemer

Landammann Roland Dähler hat die Anzeige überrascht. Selbst gesehen hat er sie nicht, er wisse nur, was die Medien berichten. Dies befremdet ihn: «Die Medien wurden vom Kläger über die Anzeige informiert, die jeweiligen Parteien jedoch nicht.»

Dähler verteidigt den Untersuchenden Gottstein-Neff. Die Standeskommission habe lange nach einem geeigneten Experten gesucht und sei durch die Empfehlung eines anderen Kantons auf den Anwalt gestossen. Die Neutralität des Experten sei ein zentrales Kriterium gewesen. Kritische Verbindungen zu Appenzell Innerrhoden habe man keine gesehen. Gottstein-Neff habe überzeugt, da er bereits andere Kantonsregierungen in Jagdfragen beraten habe.

Die Innerrhoder Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, ob die Vorwürfe für ein Strafverfahren ausreichen. Sollte dem so sein, muss der Regierungsrat des Kantons eine Ermächtigung erteilen, damit der Kantonsangestellte Nef strafrechtlich belangt werden kann. Regierungsrat Ulmann müsste für diese Entscheidung in den Ausstand treten.