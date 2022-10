Weihnachtsbeleuchtung in Gais bleibt dieses Jahr unten

Energiesparmassnahmen In der Gemeinde Gais leuchten nur die echten Sterne – die Adventssterne bleiben aus Energiespargründen ausgeschaltet Aufgrund der Energiekrise hat sich die Gemeinde Gais dazu entschieden, die Adventsbeleuchtung dieses Jahr nicht zu montieren. Für Gemeindepräsident Ernst Koller ist dies ein wichtiger Schritt, auch aus Solidaritätsgründen. Elina Zingg 18.10.2022, 17.00 Uhr

Adventssterne bleiben in Gais dieses Jahr unten. Bild: PD

Gemeindepräsident Ernst Koller Bild: APZ

Der kantonale Führungsstab in Appenzell Ausserrhoden hat sich mit den Führungsstäben der zwanzig Gemeinden über Massnahmen abgesprochen, um den Strom- und Energieverbrauch zu reduzieren. Die öffentliche Hand unterstützt damit gemäss einer Mitteilung der Gemeinde Gais die laufende Energiesparkampagne des Bundes. Der Gemeinderat in Gais hat sich dazu entschlossen, die Weihnachtsbeleuchtung, bestehend aus Adventssternen, dieses Jahr nicht zu montieren. Damit will er in erster Linie ein Zeichen der Solidarität setzen und zusätzlich Privatpersonen animieren, wo möglich Energie einzusparen. Der Gaiser Gemeindepräsident Ernst Koller ist überzeugt: