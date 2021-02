Energiepolitik «Wir dürfen das Fuder nicht überladen»: Regierungsrat Dölf Biasotto verteidigt das Ausserrhoder Energiegesetz gegen Kritik Am Montag steht das teilrevidierte Energiegesetz im Mittelpunkt der Kantonsratssitzung. Der Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft erklärt, was die Vorteile der Vorlagen sind. Jesko Calderara 20.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemäss dem kantonalen Energiekonzept 2017–2025 soll der Bedarf an fossiler Energie im Gebäudebereich um 15 Prozent reduziert werden. Bild: Keystone

Regierungsrat Dölf Biasotto ist für die Energiepolitik zuständig. Bild: Keystone

Kritische Rückmeldungen während der Vernehmlassung, unzufriedene Fraktionen sowie eine vorbereitende Kommission, die massive Verschärfungen vorschlägt: Das teilrevidierte Energiegesetz dürfte am Montag im Kantonsrat am meisten zu reden geben. Damit wird auch Regierungsrat Dölf Biasotto im Fokus stehen, in dessen Departement die Vorlage erarbeitet wurde. Die Kritik, wonach die vorgeschlagenen Änderungen zu wenig ambitioniert sind, weist er energisch zurück. «In der Teilrevision geht es nur um Energievorschriften für Gebäude.» Es sei ihm wohl nicht gelungen, zu vermitteln, dass dies ein Instrument zur Erreichung der Ziele der Energiestrategie 2050 ist. Bei den Gebäuden würden aber rund 40 Prozent der gesamten Energie verbraucht, weshalb das Sparpotenzial dort sehr gross sei.

Biasotto warnt davor, das «Fuder zu überladen». Genau dies hat seiner Ansicht nach die Kommission Bau und Volkswirtschaft (KBV) mit ihren weitreichenden Anträgen getan. Als Beispiel nennt Biasotto die Vorgabe, wonach bis 2035 mindestens 40 Prozent des Ausserrhoder Stromverbrauchs im Kanton mit erneuerbaren Energien erzeugt werden sollen. Dieses Ziel verfolgt auch eine Anfang Dezember eingereichte Initiative. In diesem Bereich könnte man tatsächlich mehr machen, findet der Baudirektor. Er betont:

«Konsequenterweise müssen aber auch die Kosten dafür benennt werden.»

In dieser Teilrevision gehe es jedoch um den Gebäudepark und nicht um Windenergie oder andere erneuerbare Energien, betont Biasotto. Eine solch quantitative Vorgabe im Gesetz bringe nichts, wenn nicht gleichzeitig der Weg zur Umsetzung und die notwendigen Fördermittel bereitgestellt würden, sagt Biasotto. Abgesehen davon sei ein solcher Umbau des Gesetzesentwurfs nicht Teil der Vernehmlassung gewesen.

Energieverbrauch der Gebäude soll deutlich sinken

Dies trifft auf die weiteren Neuerungen der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014) nicht zu. Diese gemäss Biasotto technisch sinnvollen und wirtschaftlich tragbaren Vorschriften sollen letztlich den Verbrauch von fossilen Energien zum Heizen und somit auch den CO2-Ausstoss massiv senken.

«Die energetischen Anforderungen werden mit dem revidierten Energiegesetz deutlich steigen.»

Biasotto unterstreicht dies mit Zahlen. Im Vergleich zu den aktuellen Vorschriften kann mit Gebäuden, die nach den MuKEn 2014 gebaut sind, der Energieverbrauch um rund 15 Prozent gesenkt werden. Zusätzlich ist der bei Neubauten definierte Grenzwert nur zu erreichen, wenn der Anteil an erneuerbaren Energien massiv erhöht oder vollständig erneuerbar geheizt wird.

Zusätzlich muss bei Neubauten in Zukunft in Abhängigkeit der beheizten Fläche ein Teil des Strombedarfs selbst produziert werden. Meistens dürfte dies mittels Fotovoltaik erfolgen, denkbar sind aber auch Wärmekraftkoppelungsanlagen. Bei einem Punkt gibt es hier Differenzen zwischen der Regierung und der vorbereitenden Kommission. Letztere beantragt, dass sich Hauseigentümer anstelle der Eigenstromproduktion an gemeinschaftlichen erneuerbaren Anlagen beteiligen können. Für Biasotto ist das keine gute Idee. «Dies würde dazu führen, dass das Potenzial für die Produktion von Solarenergie auf Ausserrhoder Dächern nicht ausgenutzt wird.»

Elektroheizungen sollen ganz verschwinden

Bereits im Vorfeld der Kantonsratssitzung gab das Thema Heizungswechsel bei schlecht gedämmten Häusern Anlass zu Diskussionen. Falls das entsprechende MuKEn-Modul umgesetzt wird, müssen in diesen Fällen mindestens zehn Prozent des Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt oder eingespart werden. Damit könne eine hohe Wirkung bei einem verhältnismässigen Aufwand erzielt werden, betont Biasotto. Die in anderen Kantonen gemachten Erfahrungen zeigen, dass mit dieser Regelung bei vier von fünf Heizungswechseln ganz auf erneuerbare Lösungen umgestiegen wird.

Möglicherweise aus diesem Grund möchte die KBV hier weiter gehen und das sogenannte Basler Modell einführen. Demnach müsste beim Ersatz des Wärmeerzeugers grundsätzlich auf erneuerbare Energien umgestiegen werden, sofern dies zu keinen Mehrkosten führt und technisch möglich ist. Ansonsten käme die Variante, welche der Regierungsrat präferiert, zum Zug. In Ausserrhoden werden jährlich rund 400 Heizungen ausgetauscht. Biasotto schätzt, dass der Kanton mit dem Basler Modell jährlich über zwei Millionen Franken zusätzliche Fördergelder bereitstellen müsste. Als weiteres Kernelement der Revision nennt er die Sanierungspflicht bei Elektroheizungen und zentralen Elektroboilern. In Neubauten sind solche Heizsysteme bereits seit 2012 verboten, in älteren Wohnbauten aber noch weit verbreitet. Biasotto sagt:

«Elektroheizungen sind eigentliche Stromfresser und eine äusserst ineffiziente Methode der Wärmeerzeugung.»

Sie sind während der Wintermonate schweizweit für 20 Prozent des Stromverbrauchs verantwortlich. Strom, der vermehrt durch Importe beschafft werden muss – auch aus deutschen Braunkohlekraftwerken. Bei diesem Thema gehen die Vorschläge der Regierung weiter als jene der vorbereitenden Kommission. So sollen Elektroheizungen innerhalb von 15 Jahren ersetzt werden. Auf eine solche Frist möchte die KBV aus Rücksicht auf ältere, finanzschwächere Hausbesitzer verzichten. Für Biasotto ist dies unverständlich, zumal solche Heizungen eine Lebensdauer von 50 Jahren und mehr haben.

Schutz für finanzschwächere Hausbesitzer

Auf Eigentümer von Liegenschaften könnten aber so oder so Mehrbelastungen zukommen, egal für welche Variante sich der Kantonsrat entscheiden wird. Denn gemäss der Gesetzesvorlage stehen Hausbesitzer in der Verantwortung, all die erwähnten Massnahmen zu finanzieren. Allerdings: Es gibt darin eine Härtefallklausel. Falls ein Hausbesitzer beispielsweise aus finanziellen Gründen nicht in der Lage ist, die Sanierungspflicht einzuhalten, kann er bei den entsprechenden Behörden ein Ausnahmegesuch stellen.