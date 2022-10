So reagieren die Gemeinden auf die Winenergiepläne des Kantons

Energiepolitik Von wohlwollend bis ablehnend: So fallen die Reaktionen auf die Windenergie-Pläne der Ausserrhoder Regierung aus Sechs Eignungsgebiete für die Nutzung der Windenergie sollen in den Richtplan aufgenommen werden. Bei den betroffenen Gemeinden gibt es noch viele offene Fragen, um eine Umfrage zeigt. Eine Investorin wäre bereit, im Appenzellerland in Windparks zu investieren. Jesko Calderara, Astrid Zysset Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

In Ausserrhoden könnte über die Hälfte des Strombedarfs mit Windenergie im Kanton produziert werden. Bild: Benjamin Manser

Das Potenzial ist erheblich: Über die Hälfte des Ausserrhoder Strombedarfs könnte im Kanton mit Windenergie gedeckt werden. So weit ist es aber noch lange nicht. Als erster Schritt hat der Regierungsrat sechs Eignungsgebiete, die für den Bau von Windkraftanlagen sinnvoll wären, ermitteln lassen. Bei den betroffenen Gemeinden und den Umweltverbänden fallen die Reaktionen auf diese Pläne unterschiedlich aus. Positive Signale kommen aus Heiden. «Der Gemeinderat sieht die Notwendigkeit für Windanlagen und kann sich den Standort Gstalden/Risi dafür vorstellen», sagt Gemeindepräsident Gallus Pfister. Wichtig sei, Windräder dort aufzustellen, wo sie eine maximale Leistung entfalten und die Landschaft möglichst wenig beeinträchtigen.

Gallus Pfister ist Gemeindepräsident von Heiden. Bild: PD

Pro Eignungsgebiet könnten im Umkreis von einigen Hundert Metern bis zu vier Windräder realisiert werden. Im Fall von «Gstalden» wäre somit auch Wäldler Gemeindegebiet betroffen. 2018 hatte sich die Vorderländer Gemeinde im Rahmen des Einwendungsverfahrens gegen das Projekt im benachbarten Oberegg ausgesprochen. Der unterdessen veränderte Gemeinderat will sich an seiner nächsten Sitzung im Hinblick auf die öffentliche Diskussion mit der Thematik Windenergie beschäftigen. Gemeidnepräsidentin Marlis Hörler Böhi sagt:

«Sicher besteht eine hohe Dringlichkeit, solche Anlagen zu bauen»

Die Stimmung werde auch davon abhängen, welche anderen Vorteile für ihre Gemeinde entstehen könnten. Ein Aspekt, den die Behörden in Wald auch in Zusammenhang mit dem Innerrhoder Vorhaben schon länger beschäftigt, ist das Quellwasser. So ist die Honegg für Wald ein wichtiges Quellgebiet. «Auch wenn uns versichert wird, der Bau der Masten sei weit genug entfernt und beeinträchtige die Schüttmengen der Quellen in qualitativer und quantitativer nicht negativ, sind wir sehr besorgt», sagt Hörler Böhi.

Wald könnte sich gar zu einem eigentlichen «Windenergiedorf» entwickeln. Denn nebst den Standorten Heiden und Oberegg wäre die Vorderländer Gemeinde zusammen mit Trogen auch vom Eignungsgebiet Honegg unmittelbar betroffen.

Gemeindepräsident in Wolfhalden ist dagegen

Michael Litscher ist Gemeindepräsident von Walzenhausen. Bild: PD

Wenig überrascht darüber, dass die möglichen Standorte für die Nutzung der Windkraft vor allem im Vorderland liegen, zeigt sich Michael Litscher. «Es ist bekannt, dass vom Bodensee her oft der Wind weht», sagt der Walzenhauser Gemeindepräsident. Ob dieser jedoch für die Energieproduktion ausreicht, könne er nicht beurteilen. Nach dem deutlichen Ja zum Energiegesetz glaubt Litscher, dass es auch im Appenzellerland die «Lösung Windenergie» braucht. Er lässt jedoch offen, ob dafür das Gebiet Sonder geeignet ist. «Dafür liegen noch zu wenige Informationen vor.» Erst wenn dies der Fall sei, könnten die verschiedenen Interessen ausgewogen diskutiert werden, sagt Litscher.

Gino Pauletti steht der Gemeinde Wolfhalden vor. Bild: PD

Gar ablehnend äussert sich der Wolfhäldler Gemeindepräsident Gino Pauletti. Er hält das Gebiet Sonder auf dem Boden seiner Gemeinde für eher untauglich, um dort Windstrom zu produzieren. Unter anderem liege es nicht in der direkten Windbahn des Rheintaler Föhns, sagt Pauletti.

«Ich kann mir dort keine Windräder vorstellen, die auch wirklich die nötige Windleistung liefern könnten, damit dieser Standort gerechtfertigt wäre.»

Wegfall des Standorts Hochalp wird begrüsst

Im Mittelland sind ebenfalls Standorte vorgesehen, und zwar in der Waldegg, in der Hohen Buche, in der Honegg, oder auch im Sommersberg/Suruggen. Die Gemeinden selbst halten sich jedoch noch bedeckt zu den Absichten der Regierung. So heisst es aus Teufen, dass man das Windenergie-Vorhaben des Kantons zur Kenntnis genommen habe. Bevor es allerdings im Gemeinderat nicht besprochen wurde, möchte sich Gemeindepräsident Reto Altherr nicht weiter dazu äussern. Die gleiche Rückmeldung kommt aus Trogen. Dort werde der Gemeinderat die Windkraft in einer der nächsten Sitzungen diskutieren.

Im Hinterland waren bis anhin die Standorte Hochhamm und Hochalp als Gebiete für Windenergie zur sogenannten Vororientierung im kantonalen Richtplan festgehalten. Gemäss dem Entscheid der Regierung fällt die Hochalp nun weg. «Aus Sicht des Landschaftsschutzes ist dies zu begrüssen», sagt der Urnäscher Gemeindepräsident Peter Kürsteiner. Mit der neuen Ausgangslage nach der regierungsrätlichen Ankündigung hat er sich noch nicht befasst.

WWF begrüsst Windkraft-Ausbau

Die trifft auch auf die Umweltverbände zu. Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz beispielsweise hatte sich 2018, als es darum ging, Windräder im Gebiet Oberfeld in Oberegg zu realisieren, kritisch gegen das Projekt geäussert. Im Einwendungsverfahren gegen die Festsetzung der Windenergieanlage im kantonalen Richtplan sprach sie sich gar dagegen aus. Bei den aktuellen Plänen der Ausserrhoder Regierung bezieht die Stiftung noch keine Stellung. Man werde dies zu einem späteren Zeitpunkt tun, heisst es.

Der WWF Appenzell begrüsst derweilen die Bestrebungen des Kantons, die Windkraft auszubauen. Jedoch könnten Zielkonflikte mit dem Erhalt der Biodiversität am Produktionsstandort auftreten, gibt Geschäftsführerin Mila Yong zu bedenken. «Die Richtplanung von erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen muss nicht nur das Energieproduktionspotenzial und die technische Machbarkeit berücksichtigen, sondern auch die möglichst detailliert erhobenen Naturwerte am entsprechenden Standort. Wenn die Kantone bei übergeordneten Planungen Schutz und Nutzen, also Biodiversitätsschutz und Stromproduktion, gleichwertig berücksichtigen, entstehen gute Lösungen.»

SAK könnte sich ein Engagement vorstellen

Die Windenergie dürfte nach Schätzung der Regierung frühestens in acht bis zehn Jahren ihren Beitrag zur Stromversorgung im Kanton beisteuern. Damit es so weit kommt, braucht es Geldgeber. Eine mögliche Investorin wäre die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK). Diese zeigt sich auf Anfrage interessiert daran, in Windprojekte im Appenzellerland zu investieren. Roman Griesser, Leiter Unternehmenskommunikation bei der SAK, sagt:

«Der Ausbau von erneuerbaren Energien ist in der SAK-Eigentümerstrategie der Kantone St.Gallen, Innerrhoden und Ausserrhoden verankert»

Schon seit Jahren investiert die SAK nach eigenen Angaben erfolgreich in die Energiewende. Wenig Erfolg hatte der Energieversorger aber mit dem geplanten Windpark Linthwind. Dieser scheiterte aus politischen Gründen. Gemäss Griesser wäre die Wirtschaftlichkeit gegeben gewesen. «Die aktuellen Rahmenbedingungen erschweren es aber, Windenergie-Projekte zu realisieren.» Es brauche künftig politische Unterstützung und Rahmenbedingungen, welche deren Umsetzung nach der Erbringung der Umweltverträglichkeitsprüfung auch ermöglichen, sagt Griesser. «Als SAK brauchen wir eine bestimmte Sicherheit und Verlässlichkeit für die Investition.»

