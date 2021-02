Energiepolitik Schleppender Umstieg auf erneuerbare Energien: Ausserrhoder Kantonsrat entscheidet über Zukunft der Ölheizungen Mit dem neuen Energiegesetz könnte es beim Wechsel eines fossilen Wärmeerzeugers künftig Einschränkungen geben. Jesko Calderara 14.02.2021, 16.00 Uhr

In Zukunft soll auch in Appenzell Ausserrhoden weniger mit Öl geheizt werden. Umstritten ist, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Bild: Keystone/Gaetan Bally

Wenn der Kantonsrat in einer Woche das Energiegesetz beraten wird, könnte ein Gesetzesartikel besonders viel zu reden geben: jener über den Ersatz des Wärmeerzeugers bei bestehenden Wohnbauten. Gerade für Appenzell Ausserrhoden ist diese Frage von grosser Bedeutung, zumal fast die Hälfte aller Gebäude über 100-jährig ist. Zurzeit werden rund 60 Prozent ­aller Häuser mit fossilen Brennstoffen beheizt. Der Umstieg auf erneuerbare Energien gelingt in diesem Bereich nur schleppend, dies zeigt eine Schätzung des Bundesamts für Energie. Demnach werden rund zwei Drittel der Ölheizungen und 85 Prozent der Gasheizungen am Ende ihrer Lebensdauer wiederum durch fossile Anlagen ersetzt.

Das aktuell gültige kanto­nale Energiegesetz macht dazu keine Vorgaben, nur zur Wärmegewinnung bei Neubauten. Wie eine künftige Regelung für bestehende Wohnhäuser aussehen könnte, ist umstritten. Bereits zwischen der Regierung und der vorbereitenden Kommission Bau und Volkswirtschaft gehen die Meinungen diesbezüglich auseinander.

Minimalanteil für erneuerbare Energien

Letztere schlägt mit dem sogenannten Basler Modell einen eigentlichen Paradigmenwechsel vor. Diese 2017 im Kanton Basel-Stadt erstmals umgesetzte Lösung schreibt beim Ersatz des Wärmeerzeugers in bestehenden Wohngebäuden die Umstellung auf erneuerbare Energien vor, soweit es technisch möglich ist und zu keinen Mehrkosten führt. Ansonsten kommt die von der Regierung favorisierte Regelung in den Mustervorschriften der Kantone im Gebäudebereich (MuKEn 2014) zur Anwendung. Für Hausbesitzer hätte dies Folgen. So darf der Verbrauch von fossilen Energieträgern (Öl, Gas) in schlecht gedämmten Gebäuden nach dem Austausch der Heizung maximal noch 90 Prozent betragen, 10 Prozent müssen mit erneuerbaren Energien oder einer besseren Wärmedämmung abgedeckt werden. Um das zu realisieren, gibt es elf vorgegebene Standardlösungen, zu denen beispielsweise eine thermische Solaranlage, die Beheizung mit Holz, eine Wärmepumpe oder ein Ersatz der Fenster zählen. Ohne energetische Auflage weiterhin möglich sein wird der Brennerersatz.

Kantonsrat Matthias Tischhauser ist Präsident der Kommission Bau und Volkswirtschaft. Bild: PD

Für das beschriebene Modell aus dem Kanton Basel-Stadt sprach sich während der Vernehmlassung zum Energiegesetz unter anderem der WWF St.Gallen-Appenzell aus. Nach Ansicht von FDP-Kantonsrat Matthias Tischhauser, Präsident der Kommission Bau und Volkswirtschaft, hat es einige Vorteile. Er erwähnt die ungefähr 400 Heizungen, welche in Ausserrhoden pro Jahr ersetzt werden müssen.

«Es ist der einzige grosse Hebel des Kantons, die CO 2 -Emissionen deutlich zu redu­zieren und einen Beitrag zu den ­Klimazielen zu leisten», sagt Tischhauser.

Letztlich gehe es darum, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass bei möglichst jedem Heizungswechsel erneuerbare Technologien verwendet würden.

Nein zum Energiegesetz in mehreren Kantonen

So weit möchte der Regierungsrat nicht gehen. Er hält sich im ganzen Gesetzesentwurf an die erwähnten neusten Mustervorschriften der kantonalen Energiedirektoren. Einen Mindestanteil von 10 Prozent an erneuerbaren Energien hält er insbesondere aus sozialen Gründen für angemessen. Im Bericht und Antrag der Regierung heisst es:

«Damit dürften sich keine unüberwindbaren Hürden für weniger finanzstarke Hauseigentümer ergeben.»

Zudem zeige sich, dass trotz dieser Minimalforderung oftmals ganz auf erneuerbare Systeme umgestellt werde. Die Regierung verweist in diesem Zusammenhang auf eine ähnliche Vorgabe für Neubauten, bei denen Öl- und Gasheizungen kaum mehr zum Einsatz gelangen. Dabei sind diese zumindest in der Anschaffung günstiger als eine erneuerbare Anlage. Werden jedoch die Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer betrachtet, sieht die Situation gemäss der vorbereitenden Kommission anders aus. Dann hätten erneuerbare Lösungen meist die Nase vorne. Wie aber allfällige Mehrkosten berechnet werden, dürfte ein Knackpunkt der Vorlage sein.

Regierungsrat Dölf Biasotto. Bild: David Scarano

Möglicherweise hat Regierungsrat Dölf Biasotto auch aus Angst vor solchen Auseinandersetzungen und einem möglichen Referendum auf schärfere energiepolitische Ziele verzichtet. Denn das Thema, wie Einfamilienhäuser künftig geheizt werden, gibt in anderen Kantonen immer wieder Anlass zu heftigen Diskussionen. Im Kanton Bern etwa wird zurzeit ein zweiter Anlauf zur Revision des Energiegesetzes genommen, nachdem die Stimmberechtigten 2019 eine erste Vorlage äusserst knapp ablehnten. Die Wirtschaftsverbände, der Hauseigentümerverband, die FDP und die SVP hatten damals das Referendum ergriffen. In Ausserrhoden stehen die Zeichen diesbezüglich besser. Die FDP-Fraktion wird heute entscheiden, ob sie die Verschärfungen unterstützen wird. In der Vernehmlassung verlangten die Freisinnigen ambitioniertere Ziele, sprachen sich aber gegen ein generelles Verbot von Ölheizungen aus. Der HEV AR wiederum wehrte sich zumindest nicht gegen den regierungsrät­lichen Vorschlag in diesem Bereich.

Zürich geht noch weiter als Basel-Stadt

Kontroversen löste das Energiegesetz auch in den Kantonen Solothurn und Aargau aus, wo entsprechende Revisionen in der Volksabstimmung verworfen wurden. Im St.Galler Kantonsrat war das Thema Heizungswechsel ebenfalls umstritten. Die von Links geforderte Einführung des Basler Modells ­wurde abgelehnt.

Ganz anders im Kanton Zürich. Dort soll in Zukunft bei einem Heizungsersatz eine Ölheizung oder eine Gasheizung nur noch erlaubt sein, wenn eine Wärmepumpe oder sonst eine erneuerbare Variante über die gesamte Lebensdauer mindestens fünf Prozent teurer wäre. Der «Zürcher Weg» geht somit noch weiter als jener im Basler Stadtkanton. Es verwundert daher kaum, dass der Hauseigentümerverband bereits mit dem Referendum droht.