Teufen: Umfahrung wird zum Solarkraftwerk

Energiepolitik Sauberer Strom für 60 Haushalte: Bei der Umfahrung Teufen wird eine der grössten Solaranlagen im Kanton realisiert In der Mittelländer Gemeinde wollte einst eine Genossenschaft ein grösseres Solarkraftwerk realisieren. Das Projekt scheiterte jedoch aus wirtschaftlichen Gründen. Nun will der Kanton das Vorhaben umsetzen und damit ein Leuchtturm schaffen. Jesko Calderara 12.01.2022, 05.00 Uhr

Die Stützmauer der Umfahrung Teufen soll auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern mit Solarpanels bedeckt werden. Bild Ralph Ribi

Bei der Umfahrung Teufen soll eine Solaranlage entstehen. Neu ist diese Idee nicht. Bereits die Energiegenossenschaft Teufen wollte dieses Projekt umsetzen. 2019 wurde es jedoch auf Eis gelegt. Grund dafür: Aufgrund der fehlenden Wirtschaftlichkeit liessen sich zu wenige Investoren finden.

Landammann Dölf Biasotto ist Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft. Bild: APZ

Da die Stützmauer dem Kanton gehört, wandten sich die Verantwortlichen der Energiegenossenschaft in der Folge ans Amt für Umwelt. Nach einigen Abklärungen soll die Fotovoltaikanlage nun realisiert werden. Landammann Dölf Biasotto, Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft, sagt:

«Das Vorhaben ist ein weithin sichtbares Zeichen für den Willen der Regierung, in der Umsetzung der kantonalen Energieziele die Initiative zu ergreifen.»

Zudem habe es das Potenzial zum Leuchtturmprojekt zu werden, zumal es sich um eine stark befahrene Kantonsstrasse mit entsprechender Beachtung der Anlage handle. Der zeitnahe Ausbau der Stromproduktion mit erneuerbaren Energien in Ausserrhoden ist Teil der Massnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts 2017–2025 und des Regierungsprogramms 2020–2023. Auch das teilrevidierte Energiegesetz, welches der Kantonsrat am 21. Februar in zweiter Lesung beraten wird, enthält ehrgeizige Ausbauziele. Demnach sollen bis 2035 mindestens 40 Prozent des in Ausserrhoden verbrauchten Stroms im Kanton selbst aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Dies fordert auch eine hängige Initiative.

Um solche ambitionierten Vorgaben zu erreichen, braucht es grössere Vorhaben wie jenes bei der Umfahrung Teufen. Vorgesehen ist, die Stützmauer auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern mit Modulen zu belegen. Damit wird eine der grössten Solaranlagen im Kanton entstehen. Sie wird künftig jährlich rund 234'000 Kilowattstunden erneuerbaren Strom liefern. Damit kann der Bedarf von 50 bis 60 Haushalten gedeckten werden. Weil es keine Direktabnehmer gibt, wird der Strom direkt ins Netz der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) fliessen.

Solarprojekt kostet netto 470'000 Franken

Biasotto weist in diesem Zusammenhang auf die Vorteile des Standorts hin. So könne eine bestehende Infrastruktur genutzt werden. Zudem gehörten die Strasse und die Stützmauer dem gleichen Eigentümer, was den Unterhalt sowie Betrieb vereinfachen, sagt Biasotto. Er führt noch weitere Gründe auf, warum sich die Umfahrungsstrasse zur Produktion von erneuerbaren Energien anbietet. So sei die Sicherstellung der zukünftigen Stromversorgung vor allem während der Wintermonate eine grosse Herausforderung.

Dies wegen des beschlossenen Ausstiegs aus der Kernenergie sowie der Elektrifizierung des Gebäudeparks durch den Ersatz von Öl- und Gasheizungen vorwiegend durch Wärmepumpen. Eine Fotovoltaikanlage mit einem Neigungswinkel von mehr als 75 Grad, wie es in Teufen der Fall wäre, hätte hier Vorteile. Biasotto sagt:

«Durch die tieferstehende Sonne werden Solarfassaden im Winterhalbjahr besser beschienen als etwa Dachanlagen.»

Dadurch liegt der Ertrag in den Monaten November bis Februar höher. Da genau in dieser Jahreszeit der Stromverbrauch in der Schweiz am höchsten ist, sind aktuell Importe aus Kern- oder Kohlekraftwerken notwendig.

Das Solarvorhaben in Teufen kostet insgesamt 650'000 Franken, wovon 180'000 Franken durch Bundesbeiträge finanziert werden sollen. Wie hoch diese tatsächlich ausfallen werden, ist offen. Voraussichtlich auf den 1. Januar 2023 werden die Einmalvergütungen für Grossanlagen (über 100 kWp) ohne Eigenverbrauch angepasst. Die Nettoinvestition von 470'000 Franken ist im Ausserrhoder Voranschlag eingeplant. Für den Kanton steht dabei die Rentabilität nicht im Vordergrund. Der Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft sagt:

«Wenn wir die Energiewende schaffen wollen und unseren Beitrag gegen die Klimaveränderung ernst nehmen, dürfen wir Investitionen in erneuerbare Energien nicht primär aus kurzfristig wirtschaftlicher Sicht betrachten.»

Zudem müsse der Kanton, wie im Regierungsprogramm 2020–2023 vorgesehen, in diesem Bereich eine Vorbildfunktion einnehmen. Abgesehen davon habe sich die Wirtschaftlichkeit des Solarprojekts wesentlich verbessert, betont Biasotto. So vergütet die SAK seit dem 1. Januar 2021 den Fotovoltaikstrom wesentlich höher als früher, nämlich mit 9,4 Rappen pro Kilowattstunde.

Mittel für weitere Solarvorhaben sind vorhanden

Wann die Solarmodule bei der Stützmauer angebracht werden, steht noch nicht fest. Der Zeitpunkt der Realisierung sei von der Entwicklung der Bundesbeiträge abhängig, sagt Biasotto. Solarstrom soll künftig nicht nur bei der Umfahrungsstrasse in Teufen, sondern auch noch auf weiteren kantonseigenen Liegenschaften produziert werden. Für 2022 sind drei solcher Anlagen geplant. Darüber hinaus hat der Kantonsrat an seiner Sitzung vom 6. Dezember 2021 zusätzlich 250'000 Franken für Fotovoltaikanlagen auf kantonseigenen Gebäuden, die für 2025 vorgesehen gewesen wären, auf das laufende Jahr vorverschoben.

