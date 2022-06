Ausserrhoder Energiegesetz: Swissoil Ost ergreift Referendum

Energiepolitik Ausserkantonale Organisation ergreift das Referendum: Die Ostschweizer Öllobby bekämpft das Ausserrhoder Energiegesetz Swissoil Ost hält die geplanten Änderungen in der kantonalen Energiepolitik für zu streng. Der Dachverband der Brennstoffhändler befürchtet, dass vor allem ältere Hausbesitzer in Schwierigkeiten geraten könnten. Der HEV AR und die SVP wollen dagegen die Vorlage nicht bekämpfen – trotz Skepsis bei der Basis. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Das Energiegesetz sieht strengere Vorschriften für den Ersatz von fossilen Heizungen vor. Bild: Urs Jaudas

Das letzte Wort zum teilrevidierten Ausserrhoder Energiegesetz werden wahrscheinlich die Stimmberechtigten haben. Gegen die Vorlage wurde das Referendum ergriffen, wie das Regionaljournal Ostschweiz von Radio SRF kürzlich vermeldete. Das Energiegesetz hätte am 1. Juli in Kraft treten sollen. Daraus wird nun aber nichts. Swissoil Ost hat in den vergangenen Wochen rund 480 Unterschriften gesammelt und bei der Kantonskanzlei eingereicht. Jürg Rufer, Präsident von Swissoil Ost, bestätigt dies. «Es handelt sich nicht um eine Verzögerungstaktik, wie uns dies bereits vorgeworfen wurde», stellt er gleich zu Beginn klar. Rufer bestreitet zudem, dass es Swissoil primär um Eigeninteressen geht. Selbstverständlich sei der Verkauf von Öl ihr Geschäft. Dieses könnte sich noch stärker verringern, wenn auch in Ausserrhoden vermehrt auf erneuerbare Energien umgestellt wird, so wie es der Kantonsrat anstrebt.

Für Swissoil ist dies allerdings nach eigenen Angaben nicht der ausschlaggebende Punkt, warum das Energiegesetz nun bekämpft wird. Streitpunkt ist vielmehr, wie bereits im Kantonsparlament, das Thema Heizungsersatz. Wer in Ausserrhoden künftig eine Öl- oder Gasheizung austauscht, muss den Energiebedarf mit 20 Prozent erneuerbaren Energien decken. Damit werde der Einsatz von fossilen Heizungen faktisch verunmöglicht, gibt Rufer zu bedenken. Für ihn ist das vorliegende Energiegesetz in diesem Punkt zu streng.

Verunsicherte Kunden von Ölheizungen

Der Dachverband der Brennstoffhändler befürchtet, dass diese Verschärfung auf Kosten älterer Hausbesitzer geht. Die Folgen wären gemäss Rufer mehr Härtefälle, weil sich viele den Umstieg auf erneuerbar betriebene Heizungen nicht leisten könnten. Er erwähnt in diesem Zusammenhang den Gebäudepark in Ausserrhoden, der schweizweit zu den ältesten gehört. «Es macht keinen Sinn, in einem alten Haus eine Wärmepumpe einzubauen», sagt Rufer. Vielmehr müssten solche Immobilien energetisch saniert werden. Damit könnte Energie und Heizkosten gespart werden, betont er.

Ängste wegen der strengeren Energievorschrift hat Rufer auch an einer Infoveranstaltung in Wolfhalden mit über 100 Personen wahrgenommen. In der Folge ergriff Swissoil Ost das Referendum und verschickte ihren Kunden im Kanton Unterschriftenbögen. Dies hätte man nicht getan, wenn der Kantonsrat der Regierung gefolgt wäre, sagt Rufer.

«Mit der ursprünglich vorgeschlagenen Lösung hätten wir leben können.»

Der Regierungsrat setzte zuerst auf die sogenannten Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 2014, welche beim Wechsel eines fossilen Heizungssystems zehn Prozent erneuerbare Energien vorsehen. Der Kantonsrat sprach sich deutlich für eine Verdoppelung dieses Minimalwerts aus.

Abstimmungszeitpunkt noch offen

Dass eine ausserkantonale Organisation in Ausserrhoden ein Referendum ergreift, ist aussergewöhnlich. Rufer hält diese Vorgehensweise jedoch für legitim. «Es ist mein politisches Recht, Unterschriften zu sammeln.» Eigentlich hätte das Energiegesetz am 1. Juli in Kraft treten sollen. Dies ist nun nicht mehr möglich.

Die Regierung wird wohl noch im Juni über das Zustandekommen des Referendums entscheiden. Erst dann wird ein Abstimmungsdatum bekanntgegeben. Noch hat Swissoil im Kanton keine Mitstreiter. Solche will der Verband im Hinblick auf den Abstimmungskampf nun suchen.

Energiedarlehen sollen Härtefälle vermeiden

In vielen Kantonen bekämpfte der Hauseigentümerverband (HEV) das Energiegesetz. In Ausserrhoden wird dies jedoch nicht geschehen. «Wir machen beim Referendum nicht mit», sagt Ernst Bischofberger, Präsident des HEV AR. Er begründet diesen Entscheid unter anderem mit der deutlichen Zustimmung im Kantonsrat. Der HEV AR unterstützte viele der vorgeschlagenen Änderungen. Einzig bei den Elektroheizungen wollte er weniger weit gehen als der Kantonsrat. Weil solche Heizsysteme nun innerhalb von 15 Jahren ersetzt werden müssen, befürchtet der HEV mehr Härtefälle – gerade bei älteren Personen.

Um solche Fälle zu vermeiden, setzt Bischofberger grosse Hoffnungen in ein Postulat der Kommission Bau und Volkswirtschaft, welches der Kantonsrat in seiner März-Sitzung für erheblich erklärt hatte. Nun muss die Regierung die Einführung von Energiedarlehen prüfen. Mit solchen könnten energetische Massnahmen wie Heizungsersatz, die Sanierung von Gebäudehüllen oder Installation einer Fotovoltaikanlage staatlich abgesichert werden. Der Kanton würde als Bürge auftreten und die Darlehen absichern. Dieses Modell soll dazu beitragen, dass mehr Private in erneuerbare Energien und Gebäudesanierungen investieren. «Mit solchen Energiedarlehen könnte man eine hohe Wirkung erzielen, ohne dass es den Kanton viel kostet», sagt Bischofberger.

Skepsis bei der SVP-Basis

Nicht nur bei Swissoil Ost, sondern auch bei der Ausserrhoder SVP gibt es kritische Stimmen zum Energiegesetz. Im Kantonsrat wurde die Vorlage mit nur zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Gegen den Gesetzesentwurf stimmten die beiden SVP-Kantonsräte Peter Alder und Reto Sonderegger (beide Herisau). Dennoch: «Wir haben nach einigen Rücksprachen mit unseren Mitgliedern im Vorstand entschieden, auf ein Referendum zu verzichten», sagt SVP-Parteipräsident Anick Volger. Der Grund liege in der aktuellen Situation rund um den Ukraine-Krieg, welche unter anderem auch den Energiesektor stark beeinflusst. «Sollte das Referendum zu Stande kommen, werden unsere Mitglieder entscheiden, ob und in welcher Form wir dieses unterstützen», sagt Volger.

