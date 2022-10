Energiepolitik Nach Annahme des neuen Ausserrhoder Energiegesetzes: Klima-Initiative «erneuerbAR» wird zurückgezogen Die Initianten ziehen die Klima-Initiative «erneuerbAR» zurück. Nachdem das Stimmvolk von Appenzell Ausserrhoden das Energiegesetz angenommen hat, seien alle Ziele der Initiative erfüllt. 21.10.2022, 16.00 Uhr

Mit einer Initiative sollte in Ausserrhoden die Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien angekurbelt werden. Inzwischen sind die Ziele der Initianten dank des Energiegesetzes erfüllt. Bild: Christian Beutler/ KEYSTONE

Um die lokale Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien wie Sonne, Wasser und Wind anzukurbeln, lancierte die Appenzeller Energie, Vereinigung zur Förderung umweltfreundlicher Energie, zusammen mit der Klimagruppe AR und Unterstützung von Kantonsrätinnen und Kantonsräten im Juni 2020, die Energie-Initiative «erneuerbAR».

Darin wurde unter anderem verlangt, dass bis 2035 mindestens 40 Prozent der im Kanton verbrauchten elektrischen Energie aus erneuerbaren Energien auf dem Kantonsgebiet erzeugt werden soll.

Pandemie und Weltpolitik

Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie wurden am 6. Oktober 2020 983 Unterschriften von stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern der Kantonskanzlei eingereicht. Dank der kantonsrätlichen Kommission Bau und Volkswirtschaft (KBV) wurden in der Folge die Ziele der Energie-Initiative in die Teilrevision des Energiegesetzes integriert.

Die 40 Prozent Eigenstrom seien am Anfang als Utopie bezeichnet worden, so die Initianten. Die sich abzeichnende Energieknappheit als Folge verschiedener Ursachen wie Russlands Angriff auf die Ukraine und des Machtpokers von Wladimir Putin sowie die nicht funktionsfähigen französischen AKWs hätten aufgezeigt, dass etwas geschehen müsse.

Energiegesetz fördert Nutzung von Sonnen- und Windenergie

Anlässlich der Abstimmung vom 25. September wurde das teilrevidierte Energiegesetz vom Stimmvolk klar angenommen. Appenzell Ausserrhoden verfüge nun über eines der fortschrittlichsten Energiegesetze der Schweiz. Im Energiegesetz sind nun neu enthalten:

Bis ins Jahr 2035 sollen mindestens 40 Prozent des kantonalen Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien aus dem Kanton gedeckt werden, namentlich durch die Nutzung von Sonne, Wind und Wasser.

Der Kanton wirkt bei Energieversorgungsunternehmen, bei denen er beteiligt ist, darauf hin, dass die Einspeisung erneuerbarer Energie ins öffentliche Netz angemessen vergütet wird.

Wie die Initianten mitteilen, seien die Ziele der Initiative vollumfänglich erfüllt worden. Das Initiativkomitee hat deshalb dem Regierungsrat mitgeteilt, dass es die Energie-Initiative «erneuerbAR» zurückzieht. (pd)