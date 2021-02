Energiepolitik «Ausserrhoden macht freiwillig Einschränkungen»: Präsident des Hauseigentümerverbands kritisiert Bewilligungspraxis bei Solaranlagen Im Kanton gibt es nach Ansicht von Ernst Bischofberger zu viele bürokratische Hürden bei Fotovoltaikprojekten. Regierungsrat Dölf Biasotto sieht dagegen andere Gründe für den schleppenden Ausbau beim Solarstrom. Jesko Calderara 05.02.2021, 05.00 Uhr

Appenzell Ausserrhoden liegt gemäss einer WWF-Analyse beim Ausbau der Fotovoltaik unter dem Schweizer Durchschnitt. Für Ernst Bischofberger kommt dies wenig überraschend. Der Präsident des Hauseigentümerverbands AR (HEV AR) sieht den Hauptgrund für die schlechte Klassierung in der restriktiven Bewilligungspraxis des Kantons und der Gemeinden.

Ernst Bischofberger ist Präsident des Hauseigentümerverbands AR. Bild. PD

«Ausserrhoden geht weiter, als der Bund es vorschreibt, und macht freiwillig Einschränkungen.» Dafür hat Bischofberger kein Verständnis, zumal der politische Auftrag spätestens nach dem Ja der Stimmberechtigten zur Energiestrategie 2050 klar ist: Laut dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz hat die Erzeugung von erneuerbaren Energien meistens Vorrang vor allen übrigen Interessen. In der Praxis gilt diese Maxime längst nicht immer, wie Bischofberger aus eigener Erfahrung weiss. Als Bauherrenvertreter und Verwaltungsrat der Herisauer Wohnbaugenossenschaft Hemetli war er beim Bau von über zehn Solaranlagen involviert. Bereits vor Jahren hat Bischofberger zudem sein eigenes Haus in Waldstatt mit Solarpanels bedecken lassen.

Nachdem 2014 mit dem revidierten Raumplanungsgesetz Erleichterungen in Kraft getreten sind, müssten seiner Ansicht nach über 80 Prozent der Solaranlagen im sogenannten Meldeverfahren abgewickelt werden. Eine Baubewilligung wäre demnach nur für den Rest notwendig. Bischofberger hat dies aber anders erlebt.

In einigen Gemeinden gebe es grosse bürokratische Hürden, kritisiert er. Dies liege auch am Leitfaden des Departements Bau und Volkswirtschaft. Dieser schreibt Gestaltungsgrundsätze für Fotovoltaikprojekte vor. Damit wollte man eine Vereinheitlichung über Gemeindegrenzen hinweg schaffen. Erreicht worden sei das Gegenteil, findet Bischofberger. Der Leitfaden habe zu grosser Unsicherheit bei den Behörden geführt. Er sagt:

«Im Zweifelsfall wird eine Anlage als bewilligungspflichtig eingestuft.»

Grosse Einschränkungen bei Flachdächern

Bischofberger sieht noch ein anderes Problem. Er weist auf einige Vorschriften hin, welche grossen Interpretationsspielraum enthalten und über das Bundesrecht hinaus gehen. Als Beispiel nennt er die Bewilligungspflicht in kommunalen Ortsbildschutzzonen und die Vorgabe, wonach es für eine Solaranlage eine Baubewilligung braucht, wenn diese «nicht genügend angepasst ist», wie es im Leitfaden heisst. Solche Vorschriften bezeichnet Bischofberger als «willkürlich».

Ein weiterer Punkt sind die Flachdächer. In diesem Bereich gibt es zwar mit der zweiten Auflage des Leitfadens im April 2020 Erleichterungen. Werden Solarpanels auf Industrieliegenschaften verlegt, gilt dafür seit diesem Zeitpunkt das Meldeverfahren. Auf den übrigen Flachdächern dürfen Solaranlagen aber nicht mehr als 20 Zentimeter über die Dachfläche ragen. In der Praxis sei dies nicht umsetzbar, sagt Bischofberger. Somit brauche es auch für Anlagen auf Flachdächer eine Baubewilligung.

Mit seinem Anliegen ist der Präsident des HEV beim zuständigen Regierungsrat Dölf Biasotto vorstellig geworden. Daraufhin wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von Baubehörden, der Verwaltung und Architekten eingesetzt. Sie soll den Leitfaden überarbeiten und vereinfachen. «Ich bin zuversichtlich, dass nun gewisse Erleichterungen kommen», sagt Bischofberger.

Zu viele Mittel für Gebäudeprogramme

Ähnlich beurteilt Georges Schaer aus Trogen die Situation. Mit seiner gleichnamigen Firma ist er seit Jahren in der ganzen Ostschweiz auf dem Gebiet der Solarenergie tätig. Schaer begrüsst die Erleichterungen, welche das revidierte Raumplanungsgesetz brachten. Dabei hebt er insbesondere das Meldeverfahren hervor. Für zu bürokratisch hält Schaer hingegen den Bewilligungsprozess in Ausserrhoden für Fotovoltaikanlagen in der Landwirtschaftszone und insbesondere in den kommunalen Ortsbildschutzzonen.

Dass der Ausbau von Solarstrom nur schleppend vorankommt, hat für Georges Schaer aber anderer Gründe. Den Hebel ansetzen würde er bei der Verteilung der Fördergelder. So ist im neuen kantonalen Energieförderprogramm die Unterstützung von Batterien gestrichen worden. Für Schaer ist dies ein Fehler, genauso wie die starke Fixierung auf Gebäudeprogramme. Weil die Sanierungsrate bei unter einem Prozent liege, gehe es zu lange, bis hier Erfolge sichtbar seien. Schaer sagt:

«Würde man 20 Prozent dieser Gelder in die Förderung von Fotovoltaikanlagen umleiten, könnte man schneller mehr erreichen.»

Einspeisevergütung ist bei der SAK gestiegen

Konkrete Zahlen, wie viele Fotovoltaikanlagen in Ausserrhoden tatsächlich im Meldeverfahren und somit ohne Baubewilligung abgehandelt werden können, sind nicht verfügbar. Darüber wird in den Gemeinden keine Statistik geführt. Die Kritik des HEV-Präsidenten an der Bewilligungspraxis weist Dölf Biasotto jedoch zurück. «Unser Leitfaden orientiert sich an jenem der umliegenden Kantone», sagt der Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft. Allerdings gebe es in Appenzell Ausserrhoden vergleichsweise viele kommunale Ortsbildschutzzonen. Dort braucht es für Solaranlagen grundsätzlich eine Baubewilligung. Diese wird erteilt, wenn gewisse gestalterischen Anforderungen an die Dachform und die Anlage erfüllt sind. Die Gemeinden hätten es jedoch in der Hand, die kommunalen Ortsbildschutzzonen zu reduzieren, sagt Biasotto.

Vereinfachungen soll es seinen Angaben nach abgesehen davon bei den im Leitfaden vorgegebenen Gestaltungsvorschriften geben. Die erwähnte Arbeitsgruppe wird im Frühling einen entsprechenden Entwurf vorlegen.

Gemäss Biasotto gibt es jedoch wichtigere Gründe, weshalb der Kanton beim Thema Fotovoltaik hinterherhinkt. Unter anderem erwähnt er die tiefen Einspeisevergütungen. Darunter versteht man den Preis für überschüssigen Solarstrom, der ins Netz eingespiesen wird. Schweizweite Vergleiche zeigen, dass die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) dabei vergleichsweise schlecht abschneidet. Nach eigenen Angaben hat sich Biasotto in seiner Funktion als SAK-Verwaltungsrat für höhere Tarife eingesetzt – offenbar mit Erfolg. Seit Anfang Jahr wird Solarstrom von kleineren und mittleren Anlagen im SAK-Netz neu mit 9,43 Rappen pro Kilowattstunde vergütet.

Energiegesetz soll Verbesserungen bringen

Regierungsrat Dölf Biasotto. Bild: PD

Einen Schub für die Solarenergie erwartet der Ausserrhoder Baudirektor zudem mit den vorgeschlagenen Neuerungen im Energiegesetz. Diese Vorlage berät der Kantonsrat am 22. Februar. Dabei geht es vor allem um die Umsetzung der neusten Mustervorschriften der Kantone im Gebäudebereich. Ein häufig diskutierter Inhalt ist dabei der Heizungswechsel.

Neu soll nun beim Ersatz des Wärmeerzeugers ein Anteil von zehn Prozent erneuerbarer Energie vorgeschrieben werden. «Die Erfahrungen zeigen, dass ein Grossteil der Hauseigentümer in solchen Fällen ganz auf eine Wärmepumpe mit Fotovoltaikanlage oder eine vergleichbare erneuerbare Wärmeerzeugung umsteigen», sagt Biasotto. Er verweist in diesem Zusammenhang auf den Aufgaben- und Finanzplan. Dort sind für den Bereich Energieförderung in den nächsten Jahren mehr finanzielle Mittel vorgesehen. Demnach soll sich der Betrag im Förderprogramm Energie bis 2024 auf rund 3,6 Millionen