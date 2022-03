Kantonsrat verschärft das Ausserrhoder Energiegesetz

Energiepolitik Kantonsrat verschärft Vorschriften zum Ersatz von fossilen Heizungen Der Kantonsrat heisst am Montag in Waldstatt das Energiegesetz in zweiter Lesung gut. Beim Ersatz der fossilen Heizungen geht er weiter als der Regierungsrat. Jesko Calderara 28.03.2022, 20.11 Uhr

Das neue Energiegesetz sieht für Ausserrhoden einen Ausbau der erneubaren Energien vor. Bild: Keystone

Das Ausserrhoder Energiegesetz wird deutlich verschärft. Der Kantonsrat verabschiedete am Montag an seiner Sitzung in Waldstatt den teilrevidierten Gesetzesentwurf in zweiter Lesung deutlich. In der Schlussabstimmung gab es 59 Ja- und 2 Nein-Stimmen, bei einer Enthaltung. Während die Debatte zu dieser Vorlage in der ersten Lesung über sieben Stunden dauerte, ging es am Montag deutlich schneller.

Einzig über den Kernartikel des Energiegesetzes gab es noch Diskussionen. Dabei setzte sich die Kommission Bau und Volkswirtschaft (KBV) mit ihrem Kompromissvorschlag durch. Somit müssen künftig bei einem Heizungsersatz in bestehenden Wohnbauten mindestens 20 Prozent der Energie erneuerbar sein, falls wieder eine fossile Heizung eingebaut wird. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung und Verschärfung der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) 2014. Der Regierungsrat favorisierte zuerst dieses Modell, wonach beim Ersatz einer fossil betriebenen Heizung 10 Prozent des Energiebedarfes durch erneuerbare Energie erzeugt werden müssen. Die Kommission habe diesen Vorschlag mit Befremden zur Kenntnis genommen, sagte KBV-Präsident Mathias Tischhauser (FDP/Gais).

Ausbauziele für die erneuerbaren Energien

Die Regierung unterstütze letztlich aber den Kompromiss der KBV. Dieses Modell erziele eine hohe Wirkung, sagte Regierungsrat Dölf Biasotto. Einzig Teile der SVP-Fraktion wollten beim Thema Heizungswechsel an der Minimalvariante MuKEn 2014 festhalten. Mit der Verschärfung drohe finanzschwächeren Personen der Verlust ihres Eigenheims, befürchtete Peter Alder (SVP/Herisau).

Das vorliegende Energiegesetz geht in einigen Punkten weiter, als die Regierung ursprünglich wollte. So enthält es erstmals ein konkretes Ausbauziel. Demnach müssen bis 2035 mindestens 40 Prozent des Ausserrhoder Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien aus dem Kanton gedeckt werden. Höhere Anforderungen sieht der Gesetzesentwurf auch bei den Elektroheizungen vor. Diese müssen innerhalb von 15 Jahren ersetzt werden. Alle Kantonsratsfraktionen unterstützen die ambitionierte Vorlage. Diese gehe in die richtige Richtung, sagte etwa Werner Rüegg (Die Mitte AR/Heiden). Damit sei es aber nicht getan, mahnten verschiedene Fraktionssprecher. Es brauche nun die notwendigen Mittel zur Umsetzung.

Postulat zu Energiedarlehen wird erheblich erklärt

Mit je einer Gegenstimme und Enthaltung erklärte der Kantonsrat ein Postulat der Kommission Bau und Volkswirtschaft (KBV) für erheblich. Dieses verlangt, dass die Regierung ein Modell prüft, mit dem private Darlehen für energetische Massnahmen staatlich abgesichert werden. Solche Energiedarlehen wären für Härtefälle und könnten darüber hinaus nach Ansicht mehrerer Fraktionssprecher die Energiewende beschleunigen. Die Regierung zeigte sich trotz gewisser Bedenken zum Handlungsbedarf und zur konkreten Umsetzung einverstanden mit der Erheblichkeitserklärung. Somit muss sie nun innerhalb eines Jahres die aufgeworfenen Fragen abklären und einen Bericht dazu verfassen. (cal)