Diese Auswirkungen hat das Energiegesetz für Hauseigentümer

Energiepolitik Höherer Investitionsbedarf, mehr Fördermittel, strengere Vorschriften: Das ändert sich mit dem neuen Ausserrhoder Energiegesetz für die Hauseigentümer Marc Zysset ist Geschäftsführer der Säntis Energie AG. Falls die Stimmberechtigten Ja zum Energiegesetz sagen, wird seiner Meinung nach massiv höhere Kosten für energetische Massnahmen auf die Hausbesitzer zukommen. In einzelnen Punkten widerspricht er sowohl den Befürwortern als auch den Gegner der Vorlage. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Mit dem neuen Energiegesetz soll der Energieverbrauch der Liegenschaften in Ausserrhoden gesenkt werden. Bild: Manuela Jans-Koch

Marc Zysset ist Geschäftsführer der Säntis Energie in Wattwil. Bild: PD

Bis anhin haben sich vor allem Politiker zur umstrittenen Teilrevision des Ausserrhoder Energiegesetzes geäussert. Mit Marc Zysset, Geschäftsführer der Säntis Energie AG, ordnet nun ein Praktiker ein, welche Auswirkungen die Abstimmungsvorlage vom 25. September für die Hauseigentümer in Ausserrhoden haben wird. Im Folgenden die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Ist das Energiegesetz bei den Hauseigentümern in Appenzell Ausserrhoden ein Thema?

Zumindest bei den Kundinnen und Kunden der Säntis Energie AG ist dies der Fall, wie Geschäftsführer Marc Zysset sagt. Das Unternehmen mit Sitz in Wattwil bietet auch in Herisau Energielösungen an. Seiner Einschätzung nach wüssten viele Bürgerinnen und Bürger nicht, was mit dem Energiegesetz konkret auf sie zukäme, sagt Zysset. «Wir stossen immer wieder auf entsprechende Unsicherheiten.» Was es anders als in St. Gallen in Ausserrhoden weniger gibt, ist, dass viele Hauseigentümer noch vor Inkrafttreten des Gesetzes fossile Wärmesysteme wieder durch Öl- oder Gasheizungen ersetzen.

Welche Auswirkungen werden die neuen gesetzlichen Bestimmungen für Hauseigentümer haben?

Gemäss Marc Zysset wird der Investitionsbedarf massiv steigen – sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungen. Bei letzterem Punkt geht es um den Ersatz des Wärmeerzeugers in schlecht gedämmten Liegenschaften. Das sind Häuser, die älter als Baujahr 1990 sind. Dies ist der Kernartikel des neuen Energiegesetzes. Weil Ausserrhoden einen der ältesten Gebäudeparks der Schweiz besitzt, ist diese Frage für den Kanton besonders relevant. In diesem Bereich würden die Anforderungen mit dem Energiegesetz stark zunehmen, sagt Zysset. Dies wäre aber auch der Fall, wenn die Mustervorschriften der Kantone (MuKEn) 2014 ohne die durch den Kantonsrat beschlossenen Verschärfungen umgesetzt worden wären.

Wird es bei einem Ja am 25. September in Appenzell Ausserrhoden ein Verbot von Öl- und Gasheizungen geben?

Nein. Rein rechtlich gesehen ist kein solches Verbot geplant. Fossile Heizungen können weiterhin eingebaut werden, sie müssen aber mit einem erneuerbaren System kombiniert werden. Letztlich strebt der Gesetzgeber an, dass möglichst viele Hausbesitzer auf ein vollständig erneuerbar betriebenes Heizungssystem umsteigen.

Warum steigt der Investitionsbedarf stark an?

Bei einem Wechsel des Wärmeerzeugers in schlecht gedämmten Häusern darf der Anteil nicht erneuerbarer Energien höchstens 80 Prozent betragen. 20 Prozent des Wärmebedarfs müssen mit erneuerbaren Energien gedeckt oder eingespart werden. Beides benötigt Investitionen, wenn beispielsweise eine Ölheizung mit einer Solaranlage für die Wassererwärmung kombiniert wird. Auch eine erneuerbare Heizung ist – zumindest in der Anschaffung – wesentlich teurer als eine fossile Lösung. So kostet gemäss Zysset der Ersatz einer Gasheizung rund 7000 Franken, eine Luftwärmepumpe dagegen 30000 bis 35000 Franken.

Was hätte man tun können, um den Anteil an erneuerbarer Energie zu erfüllen, den Investitionsbedarf aber doch tief zu halten?

Eine Möglichkeit wäre gewesen, analog dem Kanton St. Gallen Biogas ins Gesetz zu schreiben. Diese Lösung habe sich in St. Gallen bewährt, sagt Zysset. Liegenschaftsbesitzer mit tieferen Investitionsmöglichkeiten könnten damit weiterhin auf eine günstige Gasheizung setzen, diese aber mit 20 Prozent Biogas betreiben. Nach Meinung von Zysset würde es damit weniger Härtefälle geben.

Sind erneuerbare Heizsysteme über die gesamte Lebensdauer betrachtet günstiger als fossile Heizungen?

Im Abstimmungsedikt wird diese Frage bejaht. Marc Zysset hat jedoch Zweifel an dieser Sichtweise. Über die gesamte Lebensdauer von 15-20 Jahren könnten selbst Fachleute die Betriebs- und vor allem Energiekosten nicht abschätzen. «Bei solchen Berechnungen kommt es immer darauf an, welche Annahmen getroffen werden», sagt Zysset. Als Beispiel nennt er die zurzeit stark steigenden Strompreise. Eine solche Entwicklung liesse sich nicht prognostizieren, so Zysset.

Betrifft das Thema Heizungswechsel nur Besitzer von Einfamilienhäusern?

Das ist keineswegs so. Gerade auf Stockwerkeigentümergemeinschaften sieht Zysset in der Praxis einige Schwierigkeiten zukommen. Diese würden Erneuerungsfonds anhäufen, die sich am Bestehenden orientieren. Mehrkosten für Investitionen sind nicht vorgesehen. Aus diesem Grund könnte das Geld dafür fehlen.

Was ändert sich mit dem Energiegesetz bei Neubauten?

Bei Neubauten gibt es neu eine Pflicht zur Eigenstromerzeugung. Es muss eine Fotovoltaikanlage installiert werden, welche mindestens zehn Prozent des Strombedarfs deckt. Alternativ kann eine Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage gewählt werden.

Welche Vorschriften gelten künftig für Elektroheizungen?

Elektroheizungen sind in den Wintermonaten für 20 Prozent des Stromverbrauchs verantwortlich. Solche Wärmeerzeuger hat einst Firma Huber & Suhner hergestellt. Heute gibt es vor allem in älteren Häusern noch Elektroheizungen. Sie gelten als ineffizient und müssen deshalb innerhalb von 15 Jahren ersetzt werden. Zysset hält diese Frist für «zumutbar». Er verweist in diesem Zusammenhang jedoch auf die aufwendigen Sanierungen, welche auf die betroffenen Hauseigentümer zukommen. So müssen bei der Umrüstung des Heizsystems nachträglich Bodenheizungen oder Radiatoren eingebaut werden.

Wird es höhere Fördermittel für energetische Massnahmen geben?

Um die Energieziele zu erreichen, sind zusätzliche Fördergelder eingeplant. Zusammen mit den Bundesbeiträgen werden künftig bis zu 60 Prozent einer Fotovoltaikanlage subventioniert. Zudem gibt es mehr Gelder für den Heizungsersatz. Es ist vorgesehen, die Mittel dafür bis 2025 auf jährlich vier Millionen Franken aufzustocken. Zudem müssen Energie-Förderprogramme künftig dem Kantonsrat zur Genehmigung vorgelegt werden. Der Deckel des Energiefonds von 4,5 Millionen Franken ist aufgehoben worden. Somit kann dieser bei Bedarf auch höher dotiert werden. Für Zysset ist der Fall klar: «Der Förderbedarf wird steigen.» Mit dem neuen Energiegesetz werde dieser zementiert. Es sei fraglich, ob auch in finanzpolitisch schwierigeren Zeiten der Kanton das notwendige Geld dafür habe.

Was können Hausbesitzer tun, wenn ihnen das Geld für teure energetische Sanierungen fehlt?

Das Energiegesetz enthält einen breit definierten Ausnahmeartikel. Gemäss den Befürwortern der Vorlage wird es deshalb kaum Härtefälle geben. Sie verweisen zudem auf die Fördergelder für Hausbesitzer, die erhöht werden. Der Geschäftsführer der Säntis Energie erwartet jedoch, dass es bei diesem Punkt zu Streitfällen kommen könnte. Es werde für den Kanton schwierig abzugrenzen, was ein Härtefall sei und was nicht. Zudem wird der Kanton jährlich im Budgetprozess gefordert sein, wenn es darum geht, die Fördergelder zu sprechen.

