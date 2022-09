Warum der Verein Energie AR/AI für das Energiegesetz ist

Energiepolitik «Wirksam», «liberal», «ehrgeizig»: Warum der Präsident des Vereins Energie AR/AI für das Energiegesetz ist Der Geschäftsführer der Firma Säntis Energie AG äusserte sich unlängst zu einzelnen Punkten der Befürworter des Energiegesetzes kritisch. Für Hans Bruderer, Präsident des Vereins Energie AR, bringt die Vorlage dagegen zahlreiche Vorteile. Jesko Calderara 14.09.2022, 18.41 Uhr

Mit dem Energiegesetz soll der Ausserrhoder Gebäudepark dekarbonisiert werden. Bild: Christian Beutler/Keystone

Hans Bruderer ist Präsident des Vereins Energie AR/AI. Bild: PD

Zehn Tage vor der Abstimmung über das teilrevidierte Energiegesetz läuft in Ausserrhoden eine intensive Debatte über die Vor- und Nachteile der Vorlage. Selbst Energiefachleute beurteilen die Auswirkungen unterschiedlich. So stellte Marc Zysset, Geschäftsführer der Säntis Energie AG, unlängst in dieser Zeitung einige Argumente der Befürworter in Frage. Demgegenüber hält Hans Bruderer das Energiegesetz für «sehr wirksam». Trotzdem lasse die liberale Lösung dem Hauseigentümer Spielraum, sagt der pensionierte Leiter des Amts für Umwelt und Präsident des Vereins Energie AR/AI.

Die Verschärfungen sind seiner Einschätzung nach sinnvoll.

«Die geforderten 20 Prozent erneuerbarer Energie beim Heizungswechsel etwa sind ein guter Kompromiss zwischen den Mindestanforderungen der Mustervorschriften der Kantone im Gebäudebereich und einem Verbot von Öl- und Gasheizungen, wie im Kanton Glarus gefordert wird.»

Zudem sei Ausserrhoden angesichts der Weltlage gut beraten, sich von der Auslandsabhängigkeit im Energiesektor zu lösen und den Fokus auf die Wertschöpfung im eigenen Kanton zu legen, sagt Bruderer.

Steigende Energiepreise erwartet

Eine etwas andere Meinung als Zysset vertritt Bruderer beim Thema Heizungsersatz. Das neue Energiegesetz schreibt in schlecht gedämmten Wohnbauten einen Mindestanteil von 20 Prozent erneuerbarer Energie vor, sofern wieder eine Öl- oder Gasheizung eingebaut wird. Nach Ansicht von Zysset lässt sich kaum abschätzen, ob erneuerbare Wärmeerzeuger über die gesamte Lebensdauer in jedem Fall wirtschaftlicher sind als eine fossile Heizung.

Bei einem solchen Heizungsvergleich müssen sämtliche Investitions- und Betriebskosten betrachtet werden. Bruderer sagt:

«Die entsprechenden Preisentwicklungen abzuschätzen, ist in der Tat nicht einfach.»

Der Aufwand für Öl und Gas machten bei einer fossilen Heizung, über die gesamte Anlagelebensdauer betrachtet, aber heute schon ein Mehrfaches der Investitionen aus. Bruderer rechnet damit, dass die Rohstoffpreise für sämtliche Energieträger weiter ansteigen werden. «Dies erhöht die Wirtschaftlichkeit von erneuerbaren Heizungen.»

Erneuerbare Energien müssen schneller ausgebaut werden

Wenig hält Bruderer vom Vorschlag des Säntis-Energie-Geschäftsführers, Biogas im Gesetz zuzulassen, um den erwähnten Mindestanteil an erneuerbarer Energie zu erfüllen. Angesichts des aktuellen politischen Geschehens mache der Einbau einer neuen Gasheizung wenig Sinn, betont Bruderer.

«Zudem würden damit 20 Jahre lang klimaschädliches CO2 ausgestossen.»

Auch der Mehraufwand im Vollzug wäre gemäss Bruderer erheblich. Darüber hinaus sieht er das mengenmässig begrenzte Schweizer Biogas als zu wertvoll an, um es «einfach zu verheizen».

Nebst dem Kernartikel zum Heizungsersatz sieht das Energiegesetz erstmals ein Ausbauziel vor. So sollen bis 2035 mindestens 40 Prozent des Ausserrhoder Stromverbrauchs im Kanton mit erneuerbaren Energien hergestellt werden. Bruderer bezeichnet die Vorgabe als ambitiös, da zu deren Erreichung die Ausbaugeschwindigkeit vervierfacht werden muss. «Das Potenzial der Sonnenenergie ist zwar riesig und ein rascher Zubau von Fotovoltaikanlagen möglich, es braucht aber auch andere Technologien.» Bruderer erwähnt als Beispiel die Windenergie.

Unbestritten ist, dass der Umstieg auf umweltfreundliche Wärmepumpen und Elektromobilität einen höheren Stromverbrauch zur Folge hat. Für Bruderer überaus wichtig sind deshalb auch Effizienzmassnahmen. «Wenn der Strombedarf dadurch bis 2035 nicht aus dem Ruder läuft, lässt sich das anvisierte Ausbauziel einfacher erreichen.»

Keine Zunahme an Härtefälle in Fribourg

Unterschiedlicher Meinung sind die Energieexperten Marc Zysset und Hans Bruderer bei der Frage, ob es mit dem Energiegesetz mehr Härtefälle und einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand geben wird. Während Zysset dies erwartet, verweist der frühere Leiter des Amts für Umwelt auf die im Kanton Fribourg gemachten Erfahrungen. Dort ist seit über zwei Jahren beim Heizungsersatz jene Bestimmung in Kraft, die Ausserrhoden übernehmen will. Bruderer verweist in diesem Zusammenhang auf die Auskunft des Fribourger Amts für Energie. Demnach ist die Zahl der Härtefälle mit den verschärften energetischen Bestimmungen nicht angestiegen. «Die Anforderungen entsprechen mittlerweile dem Stand der Technik», sagt der Präsident des Vereins Energie AR. Er räumt aber ein, dass die Prüfung der entsprechenden Gesuche für die Gemeinden, welche für den Vollzug der energierechtlichen Vorschriften zuständig sind, einen gewissen Aufwand bedeuten. Bereits heute könnten jedoch bei Härtefällen Ausnahmen gemacht werden.