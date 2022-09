Ausserrhoden: Darum sind SVP-Politiker gegen das Energiegesetz

Energiepolitik «Das Energiegesetz kostet den Steuerzahler, Hauseigentümer und Mieter viel Geld»: Warum SVP-Politiker und Gewerbevertreter gegen die Vorlage sind Am 25. September kommt das Ausserrhoder Energiegesetz an die Urne. Das Nein-Komitee lehnt die Vorlage ab, weil sie ihrer Ansicht nach zu Mehrkosten und einem bürokratischen Aufwand führen wird. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Umstritten am Energiegesetz ist unter anderem das Thema Heizungswechsel.

Reto Sonderegger ist Herisauer SVP-Kantonsrat.

«Zu wenig Gas», «zu wenig Strom», «zu wenig überlegt»: Mit diesen Schlagwörtern bekämpft ein Komitee das teilrevidierte Ausserrhoder Energiegesetz. Zu den Gegnern der Vorlage, die am 25. September zur Abstimmung gelangt, gehört unter anderem Reto Sonderegger. «Das neue Energiegesetz bevormundet die Bevölkerung zu stark», findet der Herisauer SVP-Kantonsrat. Wer es sich leisten kann, erfülle die Vorgaben auch ohne Zwang. Laut den Befürwortern würden sich diese ja auszahlen, sagt Sonderegger.

Mit Swissoil Ost, dem Regionalverband der Brennstoffhändler, hat eine ausserkantonale Organisation das Referendum ergriffen. Dies sorgte in Ausserrhoden für Kritik. Sonderegger dagegen begrüsst das politische Engagement von Swissoil Ost.

«Wir sind erfreut über den Anstoss aus dem Nachbarkanton.»

Es sei schade, dass im Kanton für das Referendum keine Verbündeten gefunden werden konnten. «Das liegt am politischen Klima in Ausserrhoden, das etwas linkslastig ist und einen Wandel vertragen könnte.»

Beat Bachmann aus Teufen ist Treibstoffhändler.

Im Nein-Komitee zum Energiegesetz engagieren sich nebst SVP-Kantons- und Einwohnerräten auch mehrere Gewerbevertreter wie beispielsweise Beat Bachmann. Mit seiner Firma BDH Energie GmbH ist der Teufner im Brenn- und Treibstoffhandel tätig. Den Vorwurf der Befürworter, die Vorlage aus Eigeninteresse abzulehnen, weist Bachmann energisch zurück.

«Wenn einem die Argumente fehlen oder ausgehen, neigt man dazu, dem Gegenüber Dinge zu unterstellen.»

Bachmann verweist in diesem Zusammenhang auf die 366 Unterschriften, welche das Komitee sammelte. Gemäss seinen Angaben stammen diese aus allen Bevölkerungsschichten. Von Unternehmern über Büezer bis hin zu Pensionierten werde das Referendum unterstützt, betont Bachmann. «Es sind mündige Bürgerinnen und Bürger, die sich ernsthafte Sorgen über die Energiestrategie des Bundes, deren Finanzierung und dem, was der Kanton draufpackt, machen.»

Als Hauseigentümer hätte er die Umsetzung der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) 2014, wie vom Regierungsrat ursprünglich vorgeschlagen, akzeptiert. Demnach darf der Verbrauch von fossilen Energieträgern in schlecht gedämmten Gebäuden nach dem Austausch der Heizung maximal noch 90 Prozent betragen, 10 Prozent müssten mit erneuerbaren Energien oder einer besseren Wärmedämmung abgedeckt werden.

Damit wäre Bachmann einverstanden gewesen, obschon auch diese Lösung seiner Ansicht nach den Liegenschaftsbesitzern Mehrkosten und einen erheblichen bürokratischen Aufwand gebracht hätte. Die durch den Kantonsrat beschlossene «inakzeptable» Regelung, wonach der Anteil erneuerbarer Energien beim Ersatz des Wärmeerzeugers 20 Prozent betragen muss, lehnt er dagegen ab. Diese verschärfe die in anderen Kantonen standardmässig eingeführte 10-Prozent-Regelung der MuKEn 14 auf unnötige Art und Weise, sagt Bachmann.

«Damit kann Appenzell Ausserrhoden das Weltklima in keiner Weise beeinflussen.»

Dadurch würden lediglich finanzielle Mittel für Ideologien statt für energetisch nachhaltige Verbesserungen aufgewendet.

Mehr Härtefälle befürchtet

Ralph Kast dagegen ist nicht generell gegen diese Regel. Für den Kaminfegermeister aus Niederteufen stellt sich jedoch die Frage, wer im Alltag überprüfen soll, ob diese eingehalten wird. Kast gibt zu bedenken:

«Dadurch werden Kosten entstehen, die jemand tragen muss.»

Wenn schon, müsste seiner Meinung nach diese erwähnte 20-Prozent-Regelung bei jedem Heizungswechsel angewendet werden, nicht nur bei fossilen Wärmeerzeugern. Dann sieht auch die Kostenfrage für den Hauseigentümer wieder ganz anders aus. Kast nennt als Beispiel die Luftwärmepumpe, die als erneuerbar angepriesen wird und ungefähr 240-mal mehr Strom verbraucht als eine Pelletheizung.

Der Gesetzesentwurf, über den die Stimmberechtigten entscheiden werden, enthält noch weitere Neuerungen. So sollen bis ins Jahr 2035 mindestes 40 Prozents des kantonalen Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien in Ausserrhoden produziert werden. Kast hat grosse Bedenken, ob dieses ehrgeizige Ziel in der kalten Jahreszeit erreicht werden kann.

Weil Wärmepumpen vermehrt gefördert würden, Elektroautos mehr und mehr aufkämen und Elektrovelos einen richtigen Boom erlebten, werde die Nachfrage nach Strom stark steigen, gibt er zu bedenken. «Es ist fraglich, ob wir dann jederzeit genügend Energie zur Verfügung haben werden.» Kast befürchtet gar, dass die sichere Energieversorgung in Gefahr ist.

«Dass ausgerechnet Appenzell Ausserrhoden mit einer geografischen Lage meist oberhalb von 800 Meter über Meer und einer tieferen Jahresdurchschnittstemperatur das ehrgeizigste Energiegesetz der Schweiz erhalten soll, wirft für mich einige Fragen auf.»

So gebe es im Kanton viele Streusiedlungen und alte Liegenschaften. Für Kast macht es daher vor allem mehr Sinn, auf Holzfeuerungen zu setzen. «Dieser Energieträger gibt uns mehr Unabhängigkeit, ist regional verfügbar und verursacht am Lebensende fast keine Entsorgungskosten.»

Er hält darüber hinaus den Ausbau der Solar- und Windenergie grundsätzlich für den richtigen Weg. «Hier müssen wir zügig vorwärtsmachen.» Auf seinem eigenen Haus in Niederteufen plante er deshalb eine Fotovoltaikanlage, die im Herbst ans Netz gehen wird. «Dies mache ich aus Überzeugung und hätte diese auch ohne öffentliche Fördergelder realisiert.» Schliesslich müsse jeder sich die Frage stellen, was er Gutes für die Umwelt tun könne.

«Wir leben jedoch nicht in einer Käseglocke.»

Daher setzt sich Kast aus Überzeugung gegen die Abstimmungsvorlage vom 25. September ein, auch weil ihm der Kanton und die Schweiz am Herzen liegt, wie er betont. «Die Stimmberechtigten sollten sich jedoch gut überlegen, was mit einem Ja oder Nein zu diesem Gesetz weltweit verändert wird.» Ausserrhoden müsse innovativ, aber gleichzeitig auch realistisch bleiben, sagt Kast.

Peter Alder ist SVP-Kantonsrat aus Herisau.

Innerhalb des gegnerischen Komitees gibt es zu einzelnen Themen unterschiedliche Ansichten. Der Herisauer SVP-Kantonsrat Peter Alder etwa befürchtet, dass einkommensschwache Hauseigentümer mit dieser neuen Bestimmung zum Heizungswechsel «drangsaliert» und Härtefälle dann mit Steuergeldern abgefedert werden müssten. Für Alder ist der Fall klar: «Das Energiegesetz kostet den Steuerzahler, Hauseigentümer und Mieter viel Geld.»

Gemäss den Befürwortern sollen mit den energiepolitischen Weichenstellungen die Abhängigkeit vom Ausland reduziert, die Versorgungssicherheit gestärkt und einheimische Arbeitsplätze gefördert werden. Sie kritisierten gegenüber dieser Zeitung, dass die SVP gegen die Vorlage ist, obschon dies ihre Kernthemen sind. Nach Einschätzung von Alder wird es jedoch keine 100-prozentige Versorgungssicherheit mit Solarenergie geben.

«Das ist reine Schönwetterpolitik durch eine rosarote Brille.»

Reto Sonderegger wiederum ist der gestiegene Energieverbrauch und damit die grössere Abhängigkeit vom Ausland vor allem durch die Masseneinwanderung der letzten Jahre verursacht worden. Die SVP habe dies schon immer verhindern wollen, betont er. Sonderegger bezweifelt abgesehen davon, dass Ausserrhoden mit dem neuen Gesetz unabhängiger wird. «Schliesslich werden wir im Winter mehr Stromimporte benötigen.»

